Częściej chwalą i przyznają się do błędu. Pod tym względem są lepszymi szefami

82 proc. pracowników, których przełożoną jest kobieta, dobrze ocenia jej skuteczność zarządzania zespołem. Jednocześnie aż 42 proc. respondentów przyznaje, że kobiety stanowią mniejszość (od 0 do 40 proc.) kadry zarządzającej w ich firmach.





Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie, w którym zapytano 747 respondentów o ich opinie na temat kobiet-liderek. Wyniki ankiety wskazują, że mimo wciąż obecnych stereotypów jesteśmy otwarci na kierownictwo kobiet.

Ze stwierdzeniem, że płeć danej osoby nie powinna decydować o objęciu najwyższych stanowisk w firmach, zgadza się 3 na 4 Polaków. Pozostali, którzy mają inne zdanie najczęściej uważają, że w pewnych branżach lepszymi szefami są mężczyźni, a w innych - kobiety (blisko 37 proc. odpowiedzi w tej grupie).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Pandemia przerwała pozytywny trend. Kobiety w niełatwej sytuacji

Okazuje się też, że osoby, które mają szefową, a nie szefa, oceniają swoje relacje z przełożonym nieco lepiej niż ogół badanych - ponad 78 proc. kobiet i aż 92 proc. mężczyzn w tej grupie uważa je za pozytywne (wśród ogółu badanych jest to kolejno 70 proc. i 74 proc.).

30 proc. badanych uważa, że kobiety-szefowe chętniej niż panowie chwalą swoich podwładnych. Tyle samo osób sądzi, że panie na stanowiskach kierowniczych łatwiej przyznają się do błędu niż mężczyźni. Z kolei 28 proc. ankietowanych twierdzi, że menedżerki mają wyższy standard wydajności.

Co więcej, 82 proc. respondentów, których przełożoną jest kobieta, dobrze ocenia jej umiejętności zarządzania zespołem, z czego 36 proc. ocenia je bardzo wysoko. Gdyby to panie miały wybór, to 24 proc. wolałoby, żeby ich szefem była kobieta, a 19 proc. postawiłoby na mężczyznę.

Badanie wykazało również, że około 23 proc. badanych przyznaje, że gdyby prowadziło firmę i szukało wspólnika, to bardziej zaufałoby kobiecie, a tylko 17 proc. - mężczyźnie.

Źródło: LiveCareer

- Cieszą mnie takie wyniki. Jeśli wykorzystujemy talenty tylko połowy populacji, to sami podcinamy sobie skrzydła - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka kariery serwisu LiveCareer Polska i autorka badania.

- Większa różnorodność kadry zarządzającej to większa kreatywność i innowacyjność, co z kolei przekłada się na sukces całej firmy. Nie możemy sobie pozwolić na pomijanie ambitnych i utalentowanych osób tylko z uwagi na ich płeć - ten aspekt nie powinien mieć znaczenia - dodaje Spadło.

Kobiety rzadziej w kadrze zarządzającej

Niestety aż 42 proc. respondentów przyznaje, że kobiety stanowią mniejszość (od 0 do 40 proc.) kadry zarządzającej w ich firmach (a 23 proc. nie ma wiedzy na ten temat). Kobiety, rzadziej niż mężczyźni, zasiadają też w zarządach i dyrekcjach ich firm. Natomiast prawie 46 proc. Polaków uważa, że liczba kobiet-menedżerek powinna być większa.

- Niższe stanowiska oznaczają też niższe zarobki, a to potęguje ekonomiczne i społeczne nierówności. Ale w wieku, w którym mężczyźni intensywnie pracują na swój awans zawodowy, kobiety często rodzą i wychowują dzieci, bo sądzą, że potem może być na to za późno - mówi Małgorzata Sury, ekspertka ds. kariery w LiveCareer.

- Sytuację młodych mam mogłaby poprawić np. większa liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach, równe zaangażowanie rodziców w opiekę nad dzieckiem, bardziej elastyczny czas pracy i praca zdalna. Dzięki temu kobiety mogłyby szybciej wrócić do aktywności zawodowej.

Anna Rulkiewicz, prezes Lux Medu na pytanie o to, dlaczego tak niewiele kobiet zajmuje wysokie stanowiska, mówi wprost: bo to jest trudne zadanie.

- Z zasady w pewnym momencie pojawiają się dzieci. Część kobiet chce spędzać z nimi więcej czasu, a nie każdy pracodawca jest na tyle elastyczny, żeby dopasowywać do nich warunki pracy. Kobiety muszą mieć bardzo silną determinację, by sobie z tym poradzić. Drugi element to wsparcie, jakie otrzymują od rodziny i partnera. Nie zawsze jest z tym różowo. Zazwyczaj to na nie spada więcej obowiązków domowych. Dlatego w życiu zawodowym przeważnie mają trudniej niż mężczyźni - opowiadała w rozmowie z PulsHR.pl.

Dodaje też, że z jej obserwacji wynika, że generalnie kobiety nie są tak drapieżne. Rzadziej walczą o swoje za wszelką cenę. Są ostrożne w tym, co robią i niestety często mniej wierzą we własne siły.

- Jednak na brak sukcesu wielu kobiet składają się również działanie pracodawców. Często na kierownicze stanowiska wolą zatrudnić mężczyznę, który nie będzie brał macierzyńskiego, nie będzie szedł na zwolnienie lekarskie, jeśli coś będzie nie tak w czasie ciąży, czy brał zwolnienia na opiekę nad dzieckiem - wskazuje prezes Lux Med.

Podobne wnioski płyną z raportu Fundacji Sukces Pisany Szminką. Wynika z niego, że przed realizowaniem się w biznesie kobiety często powstrzymuje brak wiary we własne możliwości. Zaledwie 9 proc. kobiet deklaruje, że nie brak im pewności siebie, by podejmować ambitne zadania, a prawie 60 proc., wprowadzając zmiany w swoim życiu zawodowym, kieruje się oceną innych.

Warto przytoczyć także wyniki badania "Bariery do kariery?" przeprowadzone na zlecenie Clue PR. Niepokojące są odpowiedzi dotyczące postrzegania samych siebie i swojej roli przez kobiety na kierowniczych stanowiskach. 61 proc. kobiet uważa swoją funkcję w organizacji za wspierającą - a przecież badane były kobiety, które pełnią role zarządcze w firmie. Wynika z tego, że kobiety nie postrzegają samych siebie jako przywódczyń.

37 proc. badanych kobiet postrzega siebie jako „pomocnicę”, a 25 proc. jako „opiekunkę”. Jako liderkę - mimo, że w rzeczywistości są to właśnie liderki w swoich środowiskach pracy - widzi siebie jedynie 27 proc. badanych kobiet.

Kobiety mają pod górkę

Pomimo tego, że nastawienie do kobiet w rolach zarządczych zmienia się, to nadal mamy do czynienia z dyskryminacją. Stowarzyszenie Women in Technology Poland od lat obserwuje to zjawisko w miejscu pracy. Między innymi z tego powodu zrodził się pomysł na opracowanie raportu ”Gender Gap po polsku 2020”.

- Widzimy, że mimo znaczących zmian postrzegania roli kobiet w organizacji jakie zaszły w ostatnich dekadach, dysproporcje w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn na analogicznych stanowiskach wciąż istnieją. Tak zwane szklane sufity niestety nie zniknęły - mówi Anna Szwiec, szefowa Stowarzyszenia Women in Technology Poland.

Co pokazała ich najnowsza publikacja? Prawie połowa kobiet (42,6 proc.) spotkała się z umniejszaniem kompetencji zawodowych w miejscu pracy ze względu na płeć. 37,6 proc. miała do czynienia z deprecjonowaniem ich zasług. Blisko co trzecia ankietowana spotkała się w swoim miejscu pracy z wykluczeniem ze względu na płeć.

Nieco inne spojrzenie na kwestię dyskryminacji mają mężczyźni. Z umniejszaniem ich kompetencji zawodowych spotkała się mniej niż 1/3 (28,4 proc.), a z umniejszaniem zasług - 26,7 proc. badanych. Podobna dysproporcja ma miejsce w przypadku podejścia do różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Z raportu wynika, że awans, bez względu na płeć czy wiek, najbardziej uzależniony jest od zaangażowania w pracę – tak twierdzi blisko połowa przebadanych przedstawicieli pokolenia X. Wśród innych czynników mających wpływ znalazły się też: dotychczasowe osiągnięcia, staż pracy, znajomości, ambicje.