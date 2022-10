Czeka nas renesans pracy zdalnej. „Pracodawcy będą oszczędzać na energii i ogrzewaniu”

jk

• 17 paź 2022 10:47





Rynek pracy spodziewa się renesansu pracy zdalnej już zimą. O ile w roku 2020 i 2021 powodem była pandemia COVID-19, tak w tym roku pracodawcy uważają, że do domu niektórych pracowników może wysłać kryzys energetyczny. Firmy konsultują z prawnikami możliwość przeniesienia części pracowników na pracę zdalną (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak mówi Anna Sudolska z Idea HR Group, firmy konsultują z prawnikami możliwość przeniesienia części pracowników na pracę zdalną. Powodem są kłopoty związane z kryzysem energetycznym.

Nie wszyscy pracownicy będą zadowoleni - jedni się się ucieszą, a inni uznają, że pracodawca oszczędza ich kosztem.

Mówi się o oszczędzaniu prądu, gazu, światła. Nie wykorzystamy tego w pracy, więc będziemy korzystać z tego w domu, a to może być koszt realny do oceny i odczuwalny w budżecie domowym - dodaje Sudolska.

Praca zdalna miała swój „złoty czas”, gdy była ratunkiem dla wielu firm w czasie pandemii. Potem była stopniowo niwelowana. Pozytywnie pracę zdalną oceniły sektory kreatywne, mniej pozytywnie administracja czy księgowość.

W opinii pracodawców efektywność pracowników zdalnych jest wysoka, ale wadą takiego rozwiązania są trudności w zachowaniu uporządkowanej hierarchii w firmie czy integracji w zespole.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Praca zdalna może powrócić zimą

Czy praca zdalna powróci zimą? – Otrzymujemy dużo sygnałów, że firmy konsultują z prawnikami możliwość przeniesienia części pracowników na pracę zdalną. Powodem są kłopoty związane z kryzysem energetycznym. Tam, gdzie jest to możliwe to pracodawcy będą sugerować pracownikom pracę zdalną. Będą to zwykle działy administracyjne w dużych korporacjach, sektory kreatywne, urzędnicy, być może nauczyciele. Wszędzie tam, gdzie możliwe będzie ograniczenie obecności w biurach to pewnie będzie to stosowane - wyjaśnia Anna Sudolska, ekspert rynku pracy z Idea HR Group.

Czytaj też: Ograniczenia produkcji, zamknięcia. Przedsiębiorcy ostrzegają przed kryzysem energetycznym



- Pracodawcy obawiają się spadku efektywności. Praca zdalna nie wszystkim kojarzy się dobrze. Nieprzewidywalność kryzysu energetycznego jest jednak absolutnie gigantyczna – mówi Anna Sudolska.

Niektórzy się ucieszą, a inni uznają, że pracodawca oszczędza ich kosztem

Czy pracownicy chętnie będą przechodzić na pracę zdalną? Na pewno skala entuzjazmu będzie mniejsza niż za czasów pandemii. Jak podkreśla Anna Sudolska, niektórzy się ucieszą, a inni uznają, że pracodawca oszczędza ich kosztem. - Dwa lata temu praca z domu pracownika kosztowała niewiele. Teraz powszechnie mówi się o oszczędzaniu prądu, gazu, światła. Nie wykorzystamy tego w pracy, więc będziemy korzystać z tego w domu, a to może być koszt realny do oceny i odczuwalny w budżecie domowym. Dużo łatwiej byłoby regulować te relacje, gdyby w życie weszła ustawa dotycząca np. rekompensat kosztów mediów dla pracownika, ale takiej ustawy nie ma i w tym roku jej już raczej nie będzie – mówi ekspert rynku pracy Anna Sudolska. - Praca zdalna ma wielkich zwolenników i śmiertelnych wrogów. Jedni są bardziej efektywni, gdy pracują w domu, a inni nie mogą się zupełnie zorganizować. Należy liczyć się z tym, że zimą będzie to temat do dyskusji w wielu firmach – mówi Sudolska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU