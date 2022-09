Czeka nas rekordowa podwyżka składek ZUS

km

Zgodnie z przyjętym przez rząd 30 sierpnia projektem ustawy budżetowej prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynieść 6935 zł brutto. Oznacza to wzrost aż 17,1 proc. w stosunku do 2022 roku. To oznacza, że analogicznie wzrośnie także wysokość składek ZUS dla firm. Jeśli tak się stanie, będzie to największa podwyżka w historii. W 2023 roku przedsiębiorców czeka rekordowa podwyżka składek ZUS (fot. Anastasiya Leskova/Unsplash)

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z preferencyjnych stawek składek ZUS. Wylicza się je od minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przyszłym roku będzie to 4161 zł. Składki ZUS na rok 2023 wyniosą więc 1418,48 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). Dla porównania wysokość składek w 2022 roku to 1211,28 zł. Oznacza to najwyższy w historii wzrost – o 207,20 zł miesięcznie.

Dwie podwyżki w 2023 roku dla nowych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z preferencyjnych stawek składek ZUS. Wylicza się je od minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3010 zł. W przyszłym roku ma ono wzrosnąć dwa razy. Pierwsza podwyżka nastąpi 1 stycznia 2023 r. (do poziomu 3383 zł), druga – 1 lipca 2023 roku do kwoty 3450 zł.

- Dwie podwyżki płacy minimalnej spowodują dwie zmiany w wysokości składek ZUS w 2023 roku. W przypadku ZUS preferencyjnego, podstawa składek (bez składki zdrowotnej) to 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. Obecnie podstawa ta wynosi 903 zł, a składki od niej liczone – 285,71 zł miesięcznie. Od stycznia 2023 r. podstawa składki wzrośnie do kwoty 1014,90 zł. Składki (bez składki zdrowotnej) za okres od stycznia do czerwca wyniosą 321,12 zł, a więc o 35,41 zł miesięcznie więcej. Z kolei po drugiej podwyżce od lipca 2023 roku, podstawa wymiaru ulgowych składek ZUS wzrośnie do 1035 zł. W związku z tym należności za okres lipiec - grudzień 2023 wzrosną do poziomu 327,47 zł. Wzrost względem 2022 roku wyniesie 41,76 zł miesięcznie – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Przeczytaj: Od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie w górę. W lipcu kolejna podwyżka Składka zdrowotna Należy pamiętać, że oprócz powyższych składek przedsiębiorcy płacą jeszcze składkę zdrowotną, która od stycznia tego roku jest wyliczania w całkowicie zmieniony sposób. - Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej na ryczałcie jest uzależniona od rocznego przychodu przedsiębiorcy, a jej podstawę stanowi 60 proc. (przychody do 60 tys. zł), 100 proc. (przychody pomiędzy 60 tys. a 300 tys. zł) lub 180 proc. (przychody roczne powyżej 300 tys. zł) przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału. Sama składka wynosi 9 proc. Obecnie to odpowiednio: 335,94 zł, 559,89 zł lub 1007,81 zł. – wyjaśnia Juszczyk. Zakładając przyjętą prognozę przeciętnego wynagrodzenia na 2023 rok, ryczałtowcy zapłacą miesięcznie składkę zdrowotną wyższą: - w pierwszym progu przychodowym o 38,55 zł,

- w drugim o 64,26 zł,

- w trzecim o 115,66 zł. - Dla podatników rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9 proc. od dochodu, a dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego – 4,9 proc. od dochodu. Ustawodawca zastrzegł jednak, że składka nie może być niższa niż 9 proc. liczone od wynagrodzenia minimalnego. W 2022 roku jest to więc 270,90 zł miesięcznie – dodaje Piotr Juszczyk. Zobacz: Zmiany w Polskim Ładzie. Kolejne problemy ze składką zdrowotną Przy docelowym wzroście pensji minimalnej do 3450 zł w roku 2023, wysokość składki minimalnej wyniesie 310,50 zł (o 39,60 zł więcej). O tyle samo więcej zapłacą też podatnicy rozliczający się według karty podatkowej.

