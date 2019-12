Czego chcą pracownicy - oto najbardziej oczekiwane benefity mijającego roku

Confidence Index to cykliczny sondaż przeprowadzany przez Michael Page - firmę specjalizującą się w dziedzinie doradztwa personalnego - wśród kandydatów, którzy aplikowali na ofertę pracy za pośrednictwem strony tej agencji. Badanie sprawdza poziom optymizmu kandydatów na stanowiskach specjalistycznych i managerskich w odniesieniu do szans na znalezienie nowej pracy, przewidywanego czasu trwania poszukiwań, oczekiwań wobec własnej sytuacji zawodowej i sytuacji gospodarczej kraju oraz powodów, które skłoniły ich do zmiany miejsca zatrudnienia.

Najnowsza edycja sondażu, podsumowująca cztery kwartały 2019 r. wykazała, że w tym roku, średnio 46 proc. Polaków było zadowolonych z wysokości swojego wynagrodzenia. Dla podobnego odsetka ankietowanych (43 proc.) właśnie niesatysfakcjonujące zarobki były czynnikiem motywującym do zmiany pracy. Wysoko wśród czynników skłaniających do poszukania sobie innego miejsca pracy wskazano też brak możliwości rozszerzania umiejętności (58,9 proc.) i ograniczone perspektywy rozwoju zawodowego w obecnym miejscu zatrudnienia (35,6 proc.).

Co zaś sprawia, że nie oglądamy się za nowym zajęciem? Jak podkreśla Piotr Dziedzic, senior dyrektor w Michael Page badania pokazały, że w miejscu pracy największą uwagę zwracamy na panujące w firmie relacje z przełożonymi i współpracownikami – odpowiedź taką wskazało aż 98 proc. respondentów.

- Istotna jest dla nas również możliwość zachowania work-life balance (93,2 proc.) w miejscu zatrudnienia oraz dostęp do szkoleń (92,2 proc.). Dla niemal 80 proc. respondentów ważne są struktury etyczne firmy oraz jej zaangażowanie w działalność z zakresu CSR (79,4 proc.). 61,5 proc. ankietowanych potwierdziło również, że chciałoby od czasu do czasu pracować zdalnie, a 71 proc. badanych doceniłoby elastyczny czas w jakim może wykonywać obowiązki – wylicza Piotr Dziedzic.

CZYTAJ DALEJ »

W sondażu zapytano również o najbardziej cenione sobie przez Polaków pozapłacowe dodatki, których oczekiwaliby od pracodawcy. Najwyżej na tej liście marzeń znalazła się prywatna opieka zdrowotna (91,2 proc.) oraz ubezpieczenie na życie (78,1 proc.). Co drugi z ankietowanych (54 proc.) wskazał dofinansowanie karnetów na siłownię, 39 proc. otrzymywanie zniżek pracowniczych, a prawie co trzeci (29,2 proc.) chciałby mieć w biurze dostęp do darmowych przekąsek.

– Pozapłacowe benefity, które oferują pracodawcy są często uzupełnieniem pensji i mogą stanowić formę podwyżki. Są one tak samo negocjowalną częścią umowy jak wynagrodzenia, czy awans, dlatego warto przełożonemu przedstawić swoje oczekiwania także względem dodatków. Możemy to zrobić na każdym etapie pracy, nawet podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Coraz więcej firm ma szeroki wachlarz ofert, którymi kusi kandydatów. Mogą to być kursy językowe, karnety na siłownię, czy nawet dofinansowania do urlopów. Dzisiejszy rynek pracy jest nastawiony na pozyskiwanie najlepszych talentów, dlatego więcej organizacji wykazuje coraz bardziej propracownicze podejście – podsumowuje Piotr Dziedzic z Michael Page.