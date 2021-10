Czasy, kiedy całą wiedzę o firmie ma tylko jej właściciel powoli mijają. Idzie nowe

W zarządach lub radach nadzorczych 95 proc. firm rodzinnych zasiada członek rodziny. Jedynie 5 proc. stawia na zewnętrzny nadzór nad rozwojem firmy. To, jak przewidują eksperci się zmieni. Tym bardziej, że przyszły sukcesorzy nie zawsze chcą, lub nie zawsze mogą wziąć całkowitą odpowiedzialność za przyszłość firmy.

Zdaniem ponad połowy pracowników firm rodzinnych, praca w firmie o takim podchodzeniu, to przede wszystkich gwarancja stabilnego zatrudnienia. Z raportu Instytutu Firm Rodzinnych wynika, że uważa tak 55 proc. zatrudnionych. 71 proc. docenia możliwość rozwoju, ponad połowa atmosferę.

Są też mniej pozytywne dane. Blisko połowa (49 proc.) przyznaje, że w swoich firmach mają do czynienia z nepotyzmem, 60 proc. zauważa, że ścieżki rozwoju czy systemu wynagrodzeń nie są tak czytelne jak w innych firmach.

- W przypadku firm rodzinnych pojawia się potrzeba pewnej profesjonalizacji działalności w sferze wewnętrznej. Często w pracy z naszymi klientami dostrzegamy, że rozwój biznesowy firm rodzinnych jest zdecydowanie szybszy niż rozwój wewnętrzny. Istnieje duża potrzeba rozwijania ładu korporacyjnego i pewnej profesjonalizacji całej działalności, również w ramach procedur wewnętrznych – tłumaczyła podczas XI Konferencji Rada Nadzorcza Maja Jabłońska, radca prawny w Kancelarii Prawnej Grant Thornton.

Zmiany muszą mieć miejsce na pewno w kwestiach zarządzania firmami.

- Firmy rodzinne od 30 lat dojrzewają do bycia firmami mniej rodzinnymi i myślę, że potrzebują kolejnych 30 lat, by z jednej strony mieć swój charakter, ale z drugiej – korporacyjnie przestać być zamkniętym tworem – stwierdza Piotr Rybicki, członek zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych, prowadzący portal nadzorkorporacyjny.pl.

Jak wyjaśnia Maja Jabłońska, firmy rodzinne, mimo, że przechodzą przemiany i się rozwijają, nadal w wielu przypadkach charakteryzują się „myśleniem garażowym” (początki biznesu) i nastawiają się na jednoosobowe (lub bardzo wąskie) zarządzanie.

Pokazują to badania. Właściciele firm rodzinnych rzadko decydują się całkowicie oddać zarządzanie osobom z zewnątrz. Jak pokazują badania, tylko w 5 proc. przypadków w zarządzie czy radzie nadzorczej nie zasiada nikt z rodziny.

- Sądzimy, że ten trend będzie się zmieniał w przyszłości. W przeważającej ilości spółek w zarządach zasiada pierwsze pokolenie właścicieli. Z nadejściem zmiany pokoleniowej, powiększać będzie się grupa właścicieli niezaangażowanych w biznes, niepełniących ról w zarządzie czy radach nadzorczych. Zakładamy, że rady nadzorcze będą się profesjonalizować, a firmy będą potrzebowały wsparcia dla nowych właścicieli. Wsparcia profesjonalnych doradców, którzy będą pokrywać luki kompetencyjne nowych właścicieli – dodaje Jabłońska.

Jak dodaje większa profesjonalizacja w zarządzaniu, to większe szanse na bezpieczne prowadzenie biznesu i lepsze perspektywy na przyszłość. Dziś bardzo często jest tak, że całą wiedzę posiada jedynie właściciel.

W efekcie, przeprowadzając procesy sukcesji okazuje się, że w firmach rodzinnych bardzo często okazuje się, że osobę właściciela trzeba zastąpić kilkoma osobami.

Rada nadzorcza z wewnątrz czy z zewnątrz

Jak podkreśla Maja Jabłońska obecnie mamy do czynienia z dwoma typami rad nadzorczych. W pierwszym przypadku, rady tworzą członkowie rodziny. W drugim, radę tworzą przede wszystkim zewnętrzni członkowie.

- Nie zawsze członkowie rodziny posiadają komplet kompetencji do tego, żeby wykonywać tę funkcje. Znany jest przypadek, gdy w zarządzie zasiadał tata, a radę nadzorczą tworzyli żona i troje dzieci. Siłą rzeczy taka rada nie spełnia swoich podstawowych funkcji - zauważa.

I jak dodaje, coraz częściej zauważalna jest również potrzeba tworzenia rad nadzorczych w małych firmach.

- To są miejsca, w których bardzo często, na samym początku rada nie konstytuuje się w sposób formalny. Tworzy ją zespół top managerów lub doradców. Zebrania to spotkania właścicieli z tymi doradcami. Doświadczenia z takich rozwiązań pokazują jak cenne są tego typu rozmowy i porady. Każda osoba z zaproszonych ma inna optykę, inny punkt widzenia. To jest początek, który skutkuje sformalizowaniem tego działań. Jeśli poznają wartość takiego organu zauważają, jak jest on cenny – dodaje.

Rada nadzorcza to nie rada rodziny

O czym trzeba pamiętać decydując się na powołanie rady nadzorczej w firmie rodzinnej? Przede wszystkim o tym, że rada nadzorcza to nie rada rodzinna.

- Jeśli powielimy grono właścicieli w radzie nadzorczej, to taki organ nie będzie miał siłą rzeczy specjalnego sensu.

Tym bardziej, że rada nadzorcza ma określone funkcje. Do jej zadań należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki, kontrola wszystkich dziedzin działalności spółki. Do jej kompetencji należy m.in. ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także ocena wniosków zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat.

- Kluczowym czynnikiem sukcesu dla współpracy będzie uświadomienie sobie odpowiedniej roli, ustanowienie odpowiedniego ładu rodzinnego i ustalenie zasad współpracy między radą nadzorczą a właścicielami - podkreśla Jabłońska.

Dodaje także, że właściciele zdający sobie sprawę z wagi rady nadzorczej często określają, kto w radzie powinien zasiadać (prawnicy, ekonomiści, biegli rewidenci).