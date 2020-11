Czasowa emigracja nieco mniej popularna. Czy pandemia zmieni sytuację?

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące Polaków przebywających czasowo za granicą. Ich liczba od kilku lat spada, ale nadal dla dobrze ponad 2 mln naszych rodaków okresowy wyjazd z kraju jest atrakcyjny.

Zgodnie z wynikami opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny szacunku, w końcu 2019 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 415 tys. stałych mieszkańców naszego kraju. W porównaniu do roku 2018 to mniej o 40 tys. (1,6 proc.).

Profesor Gavin Rae, socjolog z Akademii Leona Koźmińskiego, podkreśla, że - mimo spadku osób czasowo emigrujących - liczba tych, którzy decydują się na wyjazd nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie.

- 40 tys. osób to relatywnie mało, jeśli spojrzymy ma dane dotyczące ogółu – nadal ponad 2,4 miliona polskich obywateli decyduje się czasowo wyjechać za granicę. To cały czas spora liczba - akcentuje w rozmowie z PulsemHR.

Jak wyjaśnia, obserwowany od 2017 roku spadek osób decydujących się na czasowy wyjazd jest przede wszystkim efektem dobrej sytuacji ekonomicznej w Polsce. .

- Od 2017 roku obserwujemy spadek tych, którzy chcą wyjechać (oczywiście miejmy na uwadze, że mówimy o danych sprzed pandemii i kryzysu). Przed COVID-19 sytuacja gospodarcza w Polsce była względnie dobra, sytuacja na rynku pracy - także. To może świadczyć, że wyjazd z kraju, głównie w celach zarobkowych nie był aż tak bardzo potrzebny. Raport pokazuje, że większość osób emigruje właśnie w celu poszukiwania pracy. Jeśli sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra, jest mniejsza potrzeba takich wyjazdów - wyjaśnia.

Spośród krajów UE, w ubiegłym roku najwięcej polskich emigrantów przebywało w Niemczech (704 tys.), Wielkiej Brytanii (678 tys.), Holandii (125 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).

W przypadku Wielkiej Brytanii widać jednak wyraźny spadek okresowej emigracji. W 2017 r. kierunek ten wybrało 793 tysiące osób, w roku ubiegłym - 678 tysięcy. Powody? Przede wszystkim trwający od 2016 roku brexit - referendum w sprawie opuszczenia Unii przez Wyspiarzy przeprowadzono 23 czerwca tego właśnie roku.

- Sytuacja w Wielkiej Brytanii pozostaje niepewna. Jeśli pojawiają się znaki zapytania, jak będzie się kształtowała sytuacja, to wtedy miejsce staje się mniej atrakcyjne, szczególnie dla obywateli z innych krajów UE - wyjaśnia socjolog.

Nie pomagają trwające nadal z Brukselą rozmowy o sposobie opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej oraz sytuacja w USA.

- Negocjacje mają się skończyć do końca tego roku. Wiele wskazywało na tzw. twardy brexit, ale teraz sytuacja nie jest pewna. Strategią rządu Wielkiej Brytanii było oderwanie się od Unii Europejskiej i negocjacje z rządem Stanów Zjednoczonych. Po prawdopodobnym zwycięstwie Joe Bidena (mówię prawdopodobnym, bo sytuacja w USA jest także niepewna) wiele może się zmienić - podkreśla Gavin Rae. - Jeśli zostanie wynegocjowany miękki brexit i otwarty rynek pracy, to można przewidywać, że liczba wyjeżdżających Polaków może delikatnie wzrastać.

Dużą popularnością cieszy się natomiast emigracja do naszego zachodniego sąsiada. Od 2017 roku grupa tych, którzy zdecydowali się na kierunek niemiecki, przekracza 700 tys. (2017 r - 703 tys., 2018 r. - 706 tys., w ub. r, 704 tys.).

- W 2015 roku Polacy częściej wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii. Przez ostatnie lata się to mocno zmieniło i dziś więcej polskich obywateli mieszka w Niemczech niż na Wyspach. Powody są różne: to kraj, który jest blisko, kraj, w którym mieszka dużo Polaków, a to oznacza, że przyjeżdżającym jest trochę łatwiej; i - co najważniejsze - to bardzo mocna gospodarka - wyjaśnia socjolog.

Wśród najczęściej wybieranych kierunków stałą popularnością cieszą się kraje skandynawskie: Norwegia (88 tys. w 2019 roku) i Szwecja (51 tys. w 2019 roku).

Emigracja pod znakiem pandemii

Gavin Rae - zapytany, czy w obecnej sytuacji można zaryzykować stworzenie ewentualnych scenariuszy czasowej emigracji w najbliższej przyszłości - odpowiada, że pandemia stawia zbyt wiele znaków zapytania.

- To wyjątkowa sytuacja. Trudno przewidzieć, kiedy pandemia się skończy. Oczywiście wszyscy liczą, że jak najszybciej. Ja uważam, że do normy wrócimy może w 2022 roku - przewiduje Gavin Rae.

I dodaje, że sytuacja w tym roku jest zupełnie inna: granice są zamknięte, a urtzmuje się też trudna sytuacja gospodarcza na całym świecie.

- Co będzie po pandemii, nie wiadomo... Oczywiście sytuacja gospodarcza i polityczna w Polsce jest trudna - ale wszędzie tak jest. Po przystąpieniu do Unii w Polsce panowało wysokie bezrobocie, więc te wyjazdy były naturalne. Dziś wszyscy walczą ze skutkami trwającej pandemii i wyjazdy mogą okazać się mniej atrakcyjne - dopowiada naukowiec.

Szacunek nie twarde dane

Szacunkowe dane GUS ukazują skalę emigracji czasowej od 2004 roku. Jak wyjaśniają autorzy badania, wyniki nie powinny być traktowane jako twarde dane.

"Szacunek jest utrudniony ze względu na różne systemy ewidencjonowania przepływów migracyjnych funkcjonujące w poszczególnych krajach oraz różną dostępność danych o migracjach. Dane krajów przyjmujących, prezentujące liczbę Polaków lub osób urodzonych w Polsce, obejmują również te osoby, które wyemigrowały z Polski na stałe i nie są objęte powyższym szacunkiem" - czytamy w informacji GUS.

Zrzut ekranu 2020-11-20 o 15.56.22.png

Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia tam pracy. Wskazują na to wyniki polskich badań statystycznych prowadzonych w gospodarstwach domowych (BAEL, EU-SILC).

"Wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin, najliczniej reprezentowana w 2019 r. była grupa wieku 30-39 lat. Natomiast 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-29 lat. Można zatem przypuszczać, że znaczna część osób, które wyjechały za granicę w pierwszych latach po wstąpieniu Polski do UE, pozostała za granicą do chwili obecnej" - wnioskuje się w opracowaniu GUS.