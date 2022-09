Czasem wystarczy przesunąć regał z częściami. Lean i kaizen w praktyce

Lean management, czyli„szczupłe zarządzanie” oraz filozofia kaizen mogą znacząco poprawić efektywność pracy i wyniki finansowe. Lean polega na upraszczaniu procesów i minimalizowaniu kosztów przy jednoczesnym podnoszeniu jakości usług i dbaniu o pracowników. Natomiast kaizen to japońska zasada ciągłego rozwoju i dążenia do doskonałości.

– Każdy człowiek i każda firma mają swoją linię czasu. Stojąc w danym miejscu, jesteśmy w teraźniejszości, patrząc przed siebie – wchodzimy w przyszłość, natomiast oglądając się za siebie – wkraczamy w przeszłość. Lean management jest koncepcją, która polega na oglądaniu się w przeszłość, za siebie. Patrzymy na to, co poszło źle i zastanawiamy się, w jaki sposób możemy to ulepszyć i tym samym ograniczyć koszty. W ten sposób możemy poprawić zarządzanie przedsiębiorstwem. Natomiast kaizen to patrzenie w przyszłość, do przodu. Polega na udoskonalaniu i ulepszaniu firmy. Pracownicy zastanawiają się, co mogą poprawić i zmienić w swojej pracy – mówi Aneta Wątor, praktyk i trener metody kaizen.

Jak wyjaśnia Wątor, firmy, które zdecydowały się na wdrożenie lean management i kaizen (metody te łączą się ze sobą), przede wszystkim zminimalizowały marnotrawstwo czasu pracy oraz koszty.

– W firmie zajmującej się produkcją okien przeprowadzałam szkolenie kaizen. Po 2-3 miesiącach pracownicy zauważyli, że zmniejszyło się marnotrawienie czasu pracy. W jaki sposób to osiągnęli? Wyznaczyli miejsce na narzędzia i odkładali je tam po pracy. Prosta rzecz, a pozwoliła im zaoszczędzić ok. 15 proc. czasu – opowiada Aneta Wątor.

Korporacje i największe firmy od dawna korzystają z filozofii lean i jej metod. Andrzej Krótki, wykładowca i partner studiów podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Akademia Lean Management, zauważa, że także średnie i mniejsze firmy, szczególnie w polskim biznesie rodzinnym, otwierają się na usprawnienia lean.

– Po odpowiednim dostosowaniu ich do specyfiki małych i średnich firm produkcyjnych i usługowych można osiągać wręcz spektakularne efekty biznesowe. Niedawno firma rodzinna Poltra zmierzyła efekty usprawnień w jednym ze swoich wydziałów i długofalowo efektywność została tam poprawiona o 32 proc. Przy dzisiejszych wyzwaniach związanych z kosztami pracy i energii taki wynik jest po prostu fantastyczny – mówi Andrzej Krótki.

Lean management i kaizen – od czego zacząć wdrażanie filozofii w firmie?

Andrzej Krótki podkreśla, że firmom, które zaczynają swoją przygodę z lean, bywa ciężko z kilku powodów. Po pierwsze z powodu braku doświadczeń w usprawnianiu w szeregach ich zespołów. Po drugie ze względu na zbytnie skupienie się na metodach, a mniejsze na ludziach i kulturze firmy. A po trzecie ze względu na próbę usprawnienia wszystkiego naraz.

– Przy takim splocie wyzwań łatwo się wywrócić. Dlatego też warto dobrze się przygotować do takich zmian. Tego wszystkiego uczymy na zajęciach Akademii Lean Management właśnie po to, aby nasi absolwenci mogli być liderami skutecznych zmian w swoich firmach – komentuje Krótki.

Krótki tłumaczy, że firmy powinny zacząć zmiany od budowania świadomości i przeglądu najlepszych praktyk.

– Stawiamy mocno na wymianę doświadczeń między firmami, wizyty benchmarkingowe, żeby pomóc nie tylko narzędziami i metodami, ale także namacalnymi przykładami. Warto również zainwestować czas i energię w rozwój zespołu. Jeśli nauczymy naszych pracowników, jak usprawniać skutecznie i damy im przestrzeń, to odwdzięczą nam się wspaniałymi efektami. Trzeba się też po prostu dobrze bawić tym wszystkim. Tam, gdzie jest dobra energia i "fun", tam rodzą się zyskowne usprawnienia – mówi Andrzej Krótki.

Co istotne, ludzie i ich zaangażowanie są kluczowi dla osiągnięcia długotrwałych efektów usprawnień w firmach. Jak zauważa Andrzej Krótki, to oni są najważniejsi w lean. Jeśli wspomożemy ich odpowiednimi doświadczeniami, umiejętnościami i narzędziami, to mamy gwarancję dużych oszczędności i poprawy efektywności.

– Wyobraźmy sobie uśmiech na ustach naszych kolegów i koleżanek, bo widzą, że ich pomysły mają wartość. Wyobraźmy sobie szepty zadowolenia, kiedy się chwalą, co udało im się poprawić w codziennej pracy. A jako wisienkę na torcie widzę zawsze tę radość w rytmie słów: "Udało się! Usprawniliśmy to, co wydawało się nie do zmiany! Da się!" - tłumaczy Krótki.

Największe błędy, które popełniają firmy, wdrażając lean i kaizen

Aneta Wątor zwraca z kolei uwagę na największe błędy, które popełniają firmy, wdrażając lean i kaizen. Jeden z nich to nieznajomość misji, wizji i celów strategicznych przedsiębiorstwa.

– Menedżerowie nie wiedzą, dlaczego prowadzą firmę i jaka jest ich wizja na przyszłość. Tym samym również pracownicy nie znają strategicznych celów biznesowych – tego, co jest ważne i na czym najbardziej powinno im zależeć – wyjaśnia Aneta Wątor.

Błędem jest także założenie, że pracownicy przychodzą do pracy tylko po to, by zarobić pieniądze.

– Często porównuję pracowników firmy do drużyny piłkarskiej. Ich celem jest strzelanie goli do tej samej bramki. Gdy ludzie są tego świadomi, mają poczucie misji, wówczas chcą ulepszać swoje działania i stawać się coraz lepsi w tym, co robią – komentuje Wątor.

Aneta Wątor zaznacza też, że lean management i kaizen musimy zacząć od nas samych. Tymczasem bardzo często menedżerowie wymagają stosowania tych metod od pracowników – to oni mają udoskonalać swoje działania, natomiast zapominają o sobie.

– Każdy z nas powinien codziennie zastanawiać się, jak ulepszyć swoją pracę i małymi krokami wprowadzać zmiany. Bez tego to nie zadziała. Jeżeli kierownik wymaga poprawy od innych, a od siebie nie, to popełnia błąd – mówi Aneta Wątor.

Błędem jest także nieodpowiednia komunikacja. Menedżerowie powinni wytłumaczyć pracownikom, z jakiego powodu wdrażamy strategię lean i kaizen. Jeśli tego nie zrobią i ludzie nie zrozumieją tych koncepcji, to nie odniosą oni sukcesu.

Według Anety Wątor ważne jest także to, aby być świadomym, że lean management czy filozofii kaizen nie wprowadza się w firmach, by więcej zarobić, ale po to, by udoskonalić kulturę organizacyjną.

– Jeśli praca będzie przyjemniejsza i bardziej komfortowa, to przełoży się to na jakość życia zatrudnionych. Metoda kaizen polega na tym, że każdego dnia pracownik, który przychodzi do pracy, zastanawia się, jaką rzecz może zrobić dzisiaj, aby ulepszyć swoją pracę i być bardziej efektywnym pracownikiem. W efekcie więcej zarabia, a także poprawia swoje samopoczucie. Przykładowo, zaoszczędzony czas może poświęcić na dłuższą przerwę. Ma też więcej energii, gdy kończy pracę. Może iść spełniać swoje pasje, uprawiać sport czy spędzić czas z rodziną. Korzyści są obopólne – efekty odczuwa pracownik i firma – wyjaśnia Wątor.

Każdy pracownik Stellantis Gliwice zgłasza około czterech pomysłów rocznie

Jedną z firm,w której funkcjonuje kaizen, jest Stellantis Gliwice. Wszystko zaczyna się od pomysłu pracownika i wypełnienia formularza, w którym opisuje swoją koncepcję.

– Pracownik przekazuje zgłoszenie do akceptacji swojemu przełożonemu. Jeśli na tym etapie nie ma żadnych zastrzeżeń, zgłoszenie trafia do grupy Kaizen, która analizuje pomysł, modyfikuje (jeśli to konieczne) i na końcu wdraża. Proces przyjmowania zgłoszeń i realizacji pomysłów odbywa się na bieżąco – wyjaśnia Aleksandra Rzepka, specjalista ds. komunikacji w Stellantis Gliwice.

Średnio w skali roku każdy pracownik Stellantisa Gliwice zgłasza około czterech pomysłów, a realizowanych jest ok. 89 proc. kaizenów.

– Przykładem prostego i szybkiego do realizacji kaizenu może być przesunięcie regału z częściami – taki zabieg skrócił drogę operatora po części i dał dodatkowy czas na wykonanie operacji. W ogólnym rachunku oznacza to ulepszenie efektywności procesu i ergonomii pracy. Innym przykładem może być oszczędność poprzez efektywne zarządzanie energią i wygaszanie światła w poszczególnych sektorach w godzinach, kiedy dane obszary nie są uczęszczane przez pracowników – opowiada Aleksandra Rzepka.

– Realizowane są też bardziej skomplikowane rozwiązania, które wymagają większego nakładu pracy i czasu. Są to kaizeny, w których zastępowane są obciążające i nieergonomiczne procesy przez urządzenia i maszyny, jak np. zastąpienie transportu wewnątrzwydziałowego wózkami samojezdnymi – dodaje.

Pracownicy Stellantisa Gliwice widząc efekty, jakie przynoszą wdrażane rozwiązania, sami chętnie zgłaszają swoje pomysły. Jak zaznacza Aleksandra Rzepka, motywujący na pewno jest system nagradzania. Spośród wszystkich funkcjonujących kaizenów, wytypowanych zostaje w danym kwartale kilkanaście zasługujących na szczególną uwagę. Następnie są one oceniane przez specjalnie powołaną komisję, która wybiera najlepsze rozwiązania i przyznaje za nie nagrody pieniężne. W ten sposób wybierane są kaizeny co kwartał na każdym wydziale.

– Dodatkowo spośród wszystkich nagrodzonych w danym roku pomysłów wybierane są te najbardziej wartościowe. Pracownicy mają okazję zaprezentować komisji zakładowej swoje usprawnienia w praktyce. Po wyborach odbywa się uroczystość wręczenia nagród rocznych przez dyrektora fabryki – mówi Rzepka.

Jakie korzyści dla firmy i pracowników przynosi kaizen? Są to różnego rodzaju korzyści dla dwóch stron – poprawa efektywności procesu, ergonomii stanowiska pracy i bezpieczeństwa, a także oszczędności, które za tym idą.

Ulepszenia w Wedlu wdrażane są średnio co 3 dni

Filozofia kaizen została także wdrożona w Wedlu. Jak wyjaśnia Katarzyna Bartochowska, kierownik ciągłego doskonalenia w firmie Wedel, jest to projekt optymalizacyjny, który dotyczy zarówno procesu wytwarzania, jak i maszyn. Dzięki małym etapom, na który jest podzielony, krok po kroku przybliża firmę do wyznaczonych celów, jakimi są m.in. lepsze wyniki pracy i bardziej optymalny proces.

– W Wedlu jesteśmy otwarci na dzielenie się wiedzą i wymianę opinii. Naszym pracownikom z obszaru produkcji stworzyliśmy przestrzeń w postaci programu „Mam pomysł”, w którym np. mogą wprowadzić w życie sugestie na usprawnienie swojego stanowiska pracy, gdyż to właśnie oni najlepiej znają miejsce, w którym pracują. Ten program daje możliwość poczucia realnego wpływu na zmiany. Aby do tego doszło, oprócz zgłoszenia projektu pracownik musi zebrać zespół projektowy, z którym opracuje rozwiązanie problemu. Dzięki temu dodatkowo wzmacniamy umiejętności liderskie wśród załogi oraz wzmacniamy nasze firmowe wartości, tj. „biorę odpowiedzialność” i „zapewniam jakość” – tłumaczy Katarzyna Bartochowska.

– Projekt kaizen w Wedlu realizują ludzie z różnych części organizacji. Często są to osoby niezwiązane bezpośrednio z procesem produkcyjnym, ale mają oryginalny i nieszablonowy punkt widzenia oraz podsuwają najlepsze rozwiązania – dodaje.

W ramach dużych projektów optymalizacyjnych Wedel rocznie wdraża ok. 100 kaizenów, co oznacza, że ulepszenia wdrażane są w firmie średnio co 3 dni. Przykładem jest wspomniany program „Mam pomysł” czy projekt usprawnienia komunikacji w ramach Działu Jakości. W efekcie tych działań powstały m.in. matryce potrzeb informacyjnych, siatki spotkań i zarządzania wizualnego dla każdego z podzespołów Działu Jakości. Dzięki temu udało się także poprawić proces komunikacji w zespole.

– Tylko w zeszłym roku dzięki programowi „Mam pomysł” wdrożyliśmy 341 pomysłów, które usprawniały nasze procesy, równocześnie przekładając się na poprawę jakości. Były to m.in. projekty związane z poprawą wydajności procesu poprzez wyeliminowanie tzw. “wąskich gardeł” i zmniejszenie odpadów czy zmiana techniki składania opakowań, co spowodowało wzrost wydajności z 1700 kg na ponad 2500 kg – komentuje Katarzyna Bartochowska.

W firmie funkcjonuje projekt “Wedlowskie Inicjatywy Kreatywne”, który nagradza pracowników zaangażowanych w minimalizowanie kosztów w ramach programu „Mam Pomysł”, gdzie za każdą wdrożoną ideę, która generuje oszczędności, pracownik otrzymuje nagrodę pieniężną.

– Promujemy również postawy propagujące procesy ciągłego doskonalenia (continuous improvement), które nagradzamy dodatkowymi punktami w naszym firmowym konkursie. Punkty po każdym kwartale są przeliczane na złotówki i wypłacane zaangażowanym pracownikom. Dzięki takim inicjatywom nasza firma działa coraz sprawniej, a pracownicy otrzymują benefity, także te pozapłacowe – wyjaśnia Katarzyna Bartochowska.

Lean management i kaizen to korzyści dla obu stron

Według Katarzyny Bartochowskiej kaizen jako jeden z istotnych elementów kultury budowania zaangażowania przynosi firmie i pracownikom szereg korzyści. Badanie przeprowadzone przez AON pokazuje, że poprawa zaangażowania pracowników o 5 punktów przekłada się na 3-proc. wzrost przychodów. Będący istotnym fundamentem programu kaizen dialog z pracownikami oraz kultura feedbacku to kolejne elementy, które wzmacniają motywację zespołu. Jak pokazują wyniki badania Instytutu Gallupa, pracownicy, którzy codziennie otrzymują informacje zwrotne od swojego przełożonego, są trzy razy bardziej skłonni do zaangażowania niż ci, którzy otrzymują je raz w roku lub rzadziej.

– Przyjmując, że w Wedlu wdrażamy nowe rozwiązania średnio co 3 dni, firmowa kultura feedbacku jest stale aktywna, a informacje na bieżąco wymieniane – podkreśla Katarzyna Bartochowska.

Angażujące środowisko pracy to wartość dodana również dla pracowników. Jak wynika z badań Deloitte, ich zaangażowanie w realizację wyższego celu firmy wpływa pozytywnie także na wiele aspektów ich życia – w 23 proc. poprawia kondycję zdrowia psychicznego, podnosi efektywność pracy o 21 proc. i w 17 proc. wpływa na poprawę zdrowia fizycznego.

– Przechodząc z kolei do poziomu operacyjnego, nie sposób nie dostrzec oszczędności, jakie zapewnia stosowanie programu kaizen. To zarówno optymalizacja i usprawnianie procesów pracy załogi, jak i wdrażanie konkretnych rozwiązań, które poprawiają pracę maszyn, prowadząc do oszczędności czasu i poniesionych nakładów finansowych – dodaje Katarzyna Bartochowska.