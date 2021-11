Czas wykorzystać szansę. Ich pozycja w firmie jest mocna jak nigdy wcześniej

Co dziesiąty badany przez Grupę Pracuj przyznał, że w ostatnim czasie pozycja działów HR w firmach poszła w górę. Aż 58 proc. badanych, którzy tak stwierdzili, wzrost wiąże z pandemią.

- Pandemia pokazała, że HR - jako jednostka biznesowa - jest dynamiczna w działaniu i mocno operacyjna, bo to właśnie HR był grupą „pierwszego reagowania” w związku z koniecznymi zmianami w organizacji. Organizacje - w tym zarządy i menedżerowie - były kompletnie nieprzygotowane na takie przerwanie, w przeciwieństwie do HR. Spośród tych, którzy ocenili, że HR zyskał na znaczeniu, 58 proc. argumentowało to właśnie tym, że pandemia obnażyła deficyty i zmusiła firmy do natychmiastowej reakcji - komentuje Maciej Noga, partner zarządzający funduszu Pracuj Ventures i przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pracuj.

Podobnego zdania jest również Agnieszka Bieniak, dyrektor HR w Grupie Pracuj, która dodaje, że okres pandemii - a w szczególności jego pierwsze miesiące - był dla działów HR czasem wielkiej próby.

- W tym czasie wiele działów HR pracowało bardzo ciężko, kalkulując różne scenariusze, rozmawiając i negocjując z zarządem, managerami i pracownikami, a także wspierając firmę w przejściu do nowej organizacji pracy. Myślę, że osoby z działów HR, które przeszły kryzys z 2008 roku i jego konsekwencje, bądź też pracowały w firmach przechodzących restrukturyzację, mogły w pełni wykorzystać wcześniej zebrane doświadczenia. Niezależnie od wielkości firmy czy też jej zasięgu, wyzwania działów HR były podobne, a tempo pracy bardzo wysokie, podobnie jak konieczność zastosowania zwinnego zarządzania - mówi Agnieszka Bieniak.

Jak zauważa z kolei Anna Czyż, head of people & culture w Hays Poland, doświadczenia firm zebrane podczas pandemii mogą wpłynąć na rozwój strategicznej roli HR w organizacjach.

– Decydenci w firmach zauważają, że dzięki bliskiej współpracy biznesu z działem personalnym możliwe jest skuteczne przeformułowanie modelu biznesowego i opracowanie takiego programu rozwoju kompetencji, który pozwoli firmie zachować lub odzyskać stabilność finansową, a także budować przewagę konkurencyjną. Mimo że wiele firm posiada doświadczenie w takim podejściu do funkcji HR, to wciąż nie jest to powszechnym standardem. HR w organizacjach z pewnością stanie się bardziej elastyczny i zwinny, a także będzie jeszcze bliżej współpracować z biznesem – słuchać i dociekać, aby móc zaproponować rozwiązania dopasowane do rzeczywistych potrzeb – mówi Anna Czyż.

Również Joanna Kucharska podkreśla, że wyjście zza biurek - zarówno do pracowników, jak i do menedżerów oraz biznesu - wyjdzie HR-owi na dobre.

- Nie możemy polegać na swoich wyobrażeniach, musimy nieustannie rozmawiać z ludźmi, pytać, słuchać i adresować ich potrzeby, a odpowiadając na nie, mówić językiem odbiorcy. Dzięki takiemu podejściu skupimy się na tych działaniach, które faktycznie niosą wartość dla odbiorcy, a nie na sztuce dla sztuki, która mogła mieć miejsce w czasach prosperity - komentuje Joanna Kucharska.

- Ja osobiście życzyłabym sobie, żeby HR przede wszystkim pamiętał, jaki jest jego cel, żeby rozmawiał z biznesem po partnersku, umiał sam dostrzec wartość, jaką dla niego niesie, a także umiał ją pokazać, a w tym wszystkim pamiętał, że fundament, jakim są wartości ludzkie, jest nie do ruszenia, niezależnie od czasów - dodaje ekspert Sii.

Zarządzanie, rozwój i hybrydowa rzeczywistość

Konieczność szybkiego pozyskania poszukiwanych talentów i odpowiedź na ich finansowe oczekiwania to nadal największe wyzwanie dla działów HR. Z drugiej strony ważne jest także wsparcie liderów w zakresie zarządzania i rozwoju zespołów (51 proc.) oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa pracowników w czasie pracy zdalnej i hybrydowej (29 proc. wskazań).

Trzecią pozycję wśród bieżących obszarów inwestycji HR w Polsce (pod względem czasu i zaangażowania, w nieco mniejszym stopniu pod kątem alokacji HR-owych budżetów) zajęło według respondentów zapewnienie liderom wsparcia w zakresie zarządzania i rozwoju pracowników.

Tematy bezpośrednio związane z pandemią, takie jak zapewnienie wsparcia dla pracowników pracujących zdalnie lub hybrydowo, organizacja sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania pracowników podczas pracy w biurze, a także budowanie przywiązania do firmy wśród pracujących zdalnie, są obecnie zajmujące dla ok. 1/3 badanych zespołów HR. Z kolei kwestia pogłębiania i zmiany kompetencji pracowników jest obecnie ważna jedynie w co piątej firmie.

Źródło: Pracuj.pl „Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii”

Digitalizacja w HR

Już co czwarta osoba zajmująca się obszarem HR w organizacjach przyznała, że wśród priorytetów na jej liście znajduje się organizacja rekrutacji, onboardingu i innych procesów HR w sposób zdalny. Innymi słowy digitalizacja – często wymuszona przez pandemię oraz narzucone lockdowny, zdalny tryb pracy i wzmożony reżim sanitarny – jest ważna w 26 proc. organizacji.

Zdaniem Pawła Leksa, partnera zarządzającego Pracuj Ventures, na uwagę zasługuje fakt, że aż 40 proc. badanych nie rozważa wdrożenia rozwiązań wspierających HR.

- Może to oznaczać, że przez ostatnie 18 miesięcy cztery z dziesięciu firm już wdrożyły HR-owe rozwiązania i są na etapie ich ewaluacji. Jednak oczywiście może to też oznaczać, że firmy nadal nie doceniają rozwiązań wspierających HR i nie planują ich wdrożeń. Z moich obserwacji wynika, że wzmocnienie obszaru HR przy pomocy oprogramowania nie następuje tak szybko i tak gruntownie, jak powinno. Z kolei zmiany podyktowane pandemią pokazują, jak bardzo jest to potrzebne i jak strategiczną inwestycją jest dziś HR. Jednocześnie analizując pozostałe elementy, widać duże rozdrobnienie. Nie wskazuje to jasnego kierunku planowanych inwestycji. Z pewnością najistotniejsze są trzy z nich: szkolenia i rozwój, ocena efektów oraz kadry i płace. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, ponieważ digitalizacja tych obszarów oznacza większą skuteczność i efektywność dla całych organizacji, nie tylko zespołów HR - komentuje Paweł Leks.

Wśród najważniejszych obszarów, które obecnie podlegają cyfryzacji, respondenci badania wskazali odpowiednio 81 proc. - kadry i płace, 57 proc. - rekrutacja, a także systemy wspierające komunikację wewnętrzną, w tym intranet - 44 proc.

Według Pauliny Łączek-Ciećwierz, prezes RICG (Recruitment International Consulting Group), wirtualne rekrutacje zostaną z nami na stałe, ponieważ to znacznie szybsza możliwość spotkania z potencjalnym kandydatem. Jednocześnie przyznaje ona, że nie powinny w pełni zastąpić rozmów na żywo.

– Oczywiście wirtualne rekrutacje nie powinny w 100 proc. zastąpić spotkań osobistych. Ma to duże znaczenie, aby móc zobaczyć człowieka osobiście, szczególnie w przypadku zarządzania ludźmi. Odbiór „live” znacznie różni się od wrażeń wirtualnych – ocenia Paulina Łączek-Ciećwierz.

W podobnym tonie wypowiada się Anna Wdowiak, chief people officer w Transition Technologies PSC, firmie specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań IT dla przemysłu. Ekspertka jest przekonana, że wirtualne rekrutacje z nami zostaną, choć trzeba zastanowić się nad tym, czy wersja hybrydowa nie wyprze zdalnych naborów. Jej zdaniem wszystko zależy od kandydata oraz potrzeb organizacji.

– Niewątpliwie wirtualne rekrutacje są korzystne dla obu stron. Pozwalają zaoszczędzić czas, jednocześnie umożliwiając wzajemne poznanie pracodawcy oraz pracownika. Ich minusem jest to, że nie są w stanie oddać ogólnej atmosfery w firmie czy sposobu funkcjonowania danej organizacji. To można "poczuć" dopiero będąc w danym miejscu. Podczas spotkania rekruter może lepiej poznać kandydata, a nawet krótka rozmowa przed rozpoczętą rekrutacją często może odmienić kierunek spotkania. Dlatego w TT PSC zawsze pytamy kandydatów, czy wolą zobaczyć się w biurze i jeśli są zainteresowani, umawiamy takie spotkanie. To dla nas ważne, by obie strony dobrze się czuły w takiej sytuacji – wyjaśnia Anna Wdowiak.