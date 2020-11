Czas oduczyć się wielu rzeczy. Po prostu o nich zapomnieć

Pandemia zmieniła działanie wielu organizacji. Postawiono na digitalizację, pracowników stawiano często przed wyzwaniami zupełnie dla nich nowymi. Dziś kluczowa okazuje się otwartość na zmiany, "adaptowalność", chęć przekwalifikowania i nabycia nowej wiedzy - bez względu na dotychczasowe wykształcenie czy wiek.

Współczesny świat scharakteryzować można w prosty sposób: słowem VUCA. United States Army War College wprowadziła koncepcję VUCA, by opisać niestabilność i niejednoznaczność świata z czasów końca zimnej wojny. Zmienność (volatility), niepewność (uncertainty), złożoność (complexity) i niejednoznaczność (ambiguity), tworzące teorię VUCA, dziś charakteryzują świat na wielu płaszczyznach.

Wojskowy akronim szybko znalazł zastosowanie także w teorii zarządzania; stosuje się do go opisu wysokiego poziomu niepewności, który charakteryzuje warunki otaczające organizacje.

- Świat VUCA mocno wychodzi poza czas koronawirusa. To świat, który towarzyszy nam od dłuższego czasu i widzimy podczas wielu lat, jak potrzebne nam kompetencje z gatunku tych twardych tracą na znaczeniu na rzecz kompetencji miękkich - zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym – wyjaśnia Dominika Sadowska, ekspertka z dziedziny polityki i prawa antydyskryminacyjnego.

Pandemia mocno wywróciła stabilne dotychczas życie w wielu firmach. Nowe wyzwania, przed jakimi zostali postawieni zarówno pracodawcy jak i pracownicy, mocno przyspieszyły wiele procesów.

Monika Sońta, specjalistka z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego zauważa, że pandemia dla wielu organizacji była momentem przebudowy procesów, które nie były w stanie "odnaleźć się" w nowej rzeczywistości.

- Pandemia była momentem refleksji, diagnozy, re-designu procesów, które nie działały. Patrząc na raporty różnych scenariuszy: większość mówi jasno: teraz jest czas przeprojektowania, odcięcia się od spraw nie przynoszących wartości - tłumaczy.

Świat doby koronawirusa, zwrócił także uwagę na kompetencje, jakie w dzisiejszym świecie okazują się niezbędne, by pokonać wiele przeciwności.

- Wiemy, że dziś kluczem pozostaje nie tylko nauka nowych kompetencji. Dziś bardzo ważne jest oduczanie się tego, co w nowej rzeczywistości nie będą nam potrzebne - tego, co się nie sprawdziło – podkreśla Dominika Sadowska.

Oduczanie starego i nauka nowych kompetencji dotyczy tak na prawdę każdego szczebla firmowego organizmu

– Mam poczucie, że w tym kryzysie rodzi się niebywały potencjał. Nikt z nas nie wie, jak zmieni się świat. Jest w tym coś niezwykłego. To olbrzymia szansa dla tych, którzy są w stanie zobaczyć makrotrendy, zachowania, potrzeby... Osoby, które mają w sobie gotowość do zredefiniowania sposobu myślenia, wyjścia poza schemat, wygrają – tłumaczy w rozmowie z Pulsem HR Ernest Wencel.

Monika Sońta podkreśla, że pandemia jest dla firm papierkiem lakmusowym. Ci, którzy zarządzają firmami, projektują rozwiązania, wiedzą dzięki niej, w którym miejscu pojawia się problem.

- Pandemia wyostrzyła kierunek - „what to unlearn”. Pokazała nam, czego powinniśmy się oduczyć, czego nie potrzebujemy. Okazuje się, że szczególnie w firmach, w których szkolenia były na porządku dziennym, to moment weryfikacji, czy wszystko, co do tej pory się działo, było niezbędne. Pandemia pokazała, gdzie trzeba zmienić "profil umiejętnościowy" pracowników - podkreśla Sońta.

Po pierwsze cyfrowy świat

- Studiując ostatnie raporty i publikacje, widzimy, że kompetencje przyszłości są bardzo ważnym tematem. To coś, nad czym pochylają się badacze trendów, socjologowie, psychologowie. Wszyscy są zgodni, że w obecnej sytuacji, w świecie tak głębokich zmian do najważniejszych należą kompetencje ze świata cyfrowego. – podkreśla Dominika Sadowska.

Sytuacja, w jakiej zostaliśmy postawieni wiosną 2020 roku, wymusiła bardzo szybkie dostosowanie się do nowych wyzwań. Przyspieszono procesy dotychczas planowane na kilka lat.

- Widać wiele lęków związanych z tymi zmianami, ale warto skupić się na myśleniu i planowaniu przyszłości. Jedna z moich ulubionych badaczek trendów, prof. Amy Webb mówi, że lęk i niepewność trzeba przekuć w ciekawość. To droga, którą teraz musimy sobie wyznaczyć. Z tej ciekawości i eksplorowania mogą wynikać nowe doświadczenia, nowe umiejętności, które nam pomogą odnaleźć się w świecie "new normal"– podkreśla prezes Digital University, Jowita Michalska.

Skokowy rozwój technologii wkraczających w różne dziedziny życia mocno wpłynie na wykształcenie się nowych zawodów.

- Czas pandemii sprawi, że przestaniemy być "organizacjami z tłuszczykiem". Już dziś przeglądamy procesy, stan zatrudnienia, produkty - wszystko to, w co jesteśmy zaangażowani. Będzie dużo takich wyborów "nice to have" vs. "must have". Organizacje wyjdą z tego szczuplejsze i bardziej zwinne. To coś, co przyspieszy pewne wymiany na rynku pracy. Nie jest jednak tak, że będziemy potrzebować mniej ludzi - będziemy potrzebować innych kompetencji. Stąd niesłychanie ważne są procesy eskilingu, upskilingu, lifelong learning... Ludzie będą potrzebni w innych miejscach niż dotychczas – dodaje.

Kluczem stanie się otwartość na zmiany, "adaptowalność", chęć przekwalifikowania i nabycia nowej wiedzy - bez względu na nasze dotychczasowe wykształcenie czy wiek.

- Pamiętajmy jednak, że - w przededniu automatyzacji pracy czy wprowadzania w życie zawodowe sztucznej inteligencji - bardzo mocno zyskują kompetencje ludzkie – podkreśla Dominika Sadowska.

Zarządzanie emocjami i… czasem wolnym

Kompetencje emocjonalne, w tym przede wszystkim samoświadomość, mają pomóc - zdaniem badaczy - dostrzec w relacjach zawodowych drugiego człowieka.

- Pozwala się skupić na tym, by nie stosować mikroprzekazów. By język komunikacji był włączający, nie wykluczający – dodaje Sadowska.

Jak dodaje, dużą rolę w kształtowaniu się relacji odgrywać będzie motywacja i empatia.

- Zwłaszcza teraz, w świecie pełnym stresu... To zmęczenie bardzo mocno promieniuje na nasze relacje z innymi, wypływa na naszą komunikację. Pamiętajmy, co ważne: empatia, widzenie innych ludzi – dodaje.

Badanie przeprowadzone podczas pandemii wśród Europejczyków pokazały, że ostatnie miesiące mocno zachwiały umiejętnością równoważenia życia zawodowego z prywatnym. Duży wpływ ma na to m.in. praca zdalna, którą wprowadzono w części organizacji.

- Rozmywanie się granic pomiędzy życiem zawodowym i prywatny - strefami w domu coraz częściej staje się źródłem napięć. Co więcej: nic nie zapowiada że ten problem szybko minie; prawdopodobnie dla wielu z nas pracę od życia prywatnego na długo oddzielą drzwi czy przerwy na herbatę. Praca będzie się przeplatać z życiem rodzinnym w tych samych przestrzeniach, brakować będzie rytmu, który dotychczas porządkował nasze dni – wyjaśnia socjolog Maciej Frąckowiak.

Jak wyjaśnia, kluczem do poradzenia sobie z nowymi wyzwaniami staną się kompetencje w zaradności i zarządzaniu projektem.

- To zdolność do organizowania pracy jako projektu, dzielenia jej na dobrze zdefiniowane kawałki i umiejętne delegowanie tych kawałków do wykonania innym – dodaje Frąckowiak.

fot. Shutterstock

We współczesnym świecie niezwykle przydatna okazać się może jeszcze jeden atrybut. Kluczem do budowania odporności psychicznej pracowników może być rezyliencja, czyli umiejętność skutecznego "zwalczania" czy uśmierzania stresu o dużym nasileniu. Pozwala na elastyczne radzenie sobie z problemami, przeciwnościami losu, konfliktami i porażkami, a także na powracanie do stanu równowagi psychicznej po okresach, w których człowiek doświadczał silnego stresu (ang. bounce back).

- Umożliwia ona również poprawę sprawności umysłowej i działaniu w różnych obszarach życia, w tym w pracy zawodowej. Ponadto rezyliencja sprzyja szybkiemu i skutecznemu adaptowaniu się do ciągłych zmian będących nieodłącznym elementem funkcjonowania w świecie VUCA. Praca w takich warunkach wiąże się z koniecznością nieustannego mierzenia się z wyzwaniami, turbulencjami, trudnościami, kryzysami oraz innymi sytuacjami będącymi źródłem silnego stresu - mówi Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska z Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego.

Jak wskazuje, rozwój rezyliencji wymaga czasu, regularnych ćwiczeń oraz wkładania w nie odpowiedniego wysiłku. Niezbędna jest tutaj wewnętrzna motywacja i samoświadomość.