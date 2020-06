Czas na cyfrowy HR. Powstała platforma ułatwiająca zmianę

Obecny kryzys to wyzwanie dla wielu specjalistów zajmujących się HR.

Human Partner, Stermedia.ai oraz Ikona, czyli trzy wrocławskie firmy z branży technologicznej, doradczo-szkoleniowej i produkcji wideo postanowiły działać.

Stworzyły ogólnopolską inicjatywę na rzecz rozwoju oraz wsparcia w transformacji cyfrowej społeczności HRtech Hub. Udział w webinarach jest bezpłatny.

Wprowadzanie do działów HR nowych technologi, menedżerowie od dawna wymieniali jako jedną z kluczowych zmian, jakie powinny mieć miejsce w branży HR.

- Z naszej perspektywy w 2020 roku jeszcze ważniejsze, niż dotychczas będzie jednak wykorzystanie technologii do celów HR. Cyfrowe rozwiązania odgrywają zarówno ważną rolę przy zwiększaniu efektywności działów kadr, jak i bardziej skutecznym dotarciu rekruterów do kandydatów. HR mierzy się z rosnącymi wymaganiami ze strony kierownictwa w zakresie elastyczności działania, mierzenia osiąganych efektów czy wykorzystania różnorodnych narzędzi, dopasowanych do potrzeb pracowników i kandydatów - w rozmowie z PulsHR.pl mówił Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl.

Także Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w firmie rekrutacyjnej Manpower wskazywała na rosnące znaczenie nowych technologii.

- Część procesów HR jest automatyzowana lub przenoszona do świata wirtualnego dzięki postępującemu wykorzystaniu nowych technologii. Dzieje się to na przykład na etapie rekrutacji, gdzie część procesu pozyskiwania i wstępnej selekcji aplikacji może być przeprowadzona przez roboty. Zastosowanie nowych technologii dotyczy też szkoleń, które mogą być prowadzone wirtualnie, dzięki czemu stają się one bardziej efektywne - mówiła w rozmowie z PulsHR.pl.

COVID głównym motywatorem

Plany w tej kwestii mocno przyspieszyło pojawienie się na świecie koronawirusa. Niemal z dnia na dzień pracownicy HR zostali zmuszeni do przestawienia się na pracę zdalną, co za tym idzie na korzystanie w pracy z nowych technologii. Co więcej, pandemia uzmysłowiła firmom, w jakim miejscu znajdują się w kwestii cyfryzacji swoich przedsiębiorstw. Zmobilizowała też do działania.

Jak wynika z I edycji badania „KoronaBilans MŚP”, przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, epidemia zmieniła plany inwestycyjne wielu przedsiębiorstw. Co drugi przedsiębiorca planujący inwestycje w ciągu najbliższych trzech miesięcy (54,5 proc.) chce przeznaczyć środki na zakup nowych sprzętów, a blisko co trzeci (31,8 proc.) - zainwestować w systemy IT (strony, aplikacje, sklepy on-line). Hub dla nowoczesnych HR-owców Teraz trzy wrocławskie firmy zrzeszone w organizacji ITCorner postanowiły ułatwić ten kierunek zmian. Human Partner, Stermedia.ai oraz Ikona, które na co dzień opracowują i wdrażają innowacyjne rozwiązania dla HR, stworzyły platformę HRtech Hub. To miejsce, w którym firmy zainteresowane rozwijaniem HR znajdą porządną porcję informacji. Projekt ma za zadanie wesprzeć środowiska HR w procesach transformacji cyfrowej i efektywnego dzielenia się praktyczną wiedzą branżową. Projekt rozpoczął się cyklem webinarów dla specjalistów od zatrudnienia i HR menedżerów. Organizatorzy pokazują w nich przykłady wdrożeń nowoczesnych technologii wspierających procesy HR: od rekrutacji, przez onboarding, szkolenia, zarządzanie dokumentacją, employerbranding, talent management, aż do offboardingu. Udział w nich jest bezpłatny. Najbliższy odbędzie się 18 czerwca o godz. 12-13. Tematem jest automatyzacja rekrutacji zdalnej. - Podczas webinarów HRtech Hub inspirujemy menedżerów z działów personalnych i dyrektorów HR do wprowadzania nowoczesnych technologii. Wyjaśniamy, jak praktycznie przeprowadzić wdrożenie i przygotować firmę do zmiany - wyjaśnia Artur Karda, digital transformation director z firmy programistycznej Stermedia.ai. Pracownicy coraz bardziej przychylni W kontekście zmian technologicznych warto przypomnieć wyniki zeszłorocznego badania PwC na temat wykorzystywania nowych technologii w codziennej pracy. Z raportu "Upskilling Hopes & Fears” dowiedzieliśmy się, że pracownicy w Polsce optymistycznie patrzą na proces automatyzacji pracy. Nie ukrywają, że są świadomi nieuchronności tych zmian. Co pokazały wyniki badań firmy doradczej? Aż 63 proc. pracowników w Polsce twierdzi, że automatyzacja stwarza więcej możliwości niż zagrożeń (globalnie takie zdanie wyraziło 50 proc. badanych). 46 proc. naszych krajan jest zdania, że automatyzacja stwarza ryzyko dla istnienia pewnych miejsc pracy (54 proc. odpowiedzi globalnie). Czytaj więcej: Tego jeszcze nie było. Antal uruchamia Agencję Pracy Robotów - Siedemdziesiąt sześć procent prezesów firm na świecie jako główne wyzwanie dla rozwoju biznesu wskazuje na dostęp do kluczowych kompetencji. Bardzo wielu szefów przedsiębiorstw, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, mówi o rosnących problemach z rekrutacją pracowników. W Polsce automatyzacja pracy z jednej strony może częściowo rozwiązać problem pogłębiającej się luki na rynku pracy, z drugiej zaś rodzi po stronie pracodawców odpowiedzialność za rozwój umiejętności swojej kadry, która musi nauczyć się pracy w cyfrowym środowisku - mówił Adam Krasoń, prezes PwC na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie.