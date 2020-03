Czas koronawirusa: nie potrzebujemy ułanów, lecz menedżerów z wizją

Przedsiębiorcy, i nie tylko oni, w dobie agresji koronawirusa podkreślają potrzebę utrzymania zatrudnienia w firmach. Przede wszystkim chodzi oczywiście o zapewnienie ludziom środków utrzymania, ale także o to, by ratować struktury organizacyjne firm. Z myślą o tym, co teraz i o tym, co będzie po epidemii.