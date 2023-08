Cyfryzacja zadomawia się w HR. Co druga firma zamierza sięgnąć po sztuczną inteligencję

Z badania zrealizowanego przez Iron Mountain i The HR Research Institute wynika, że w zarządzaniu informacjami w działach kadrowo-płacowych nadal dominują procesy manualne.

Obecnie tylko 27 proc. firm sięga po narzędzia na bazie sztucznej inteligencji w ramach wewnętrznych działów HR.

Potencjał technologii dostrzega jednak znacznie szersze grono organizacji. Aż 58 proc. respondentów zadeklarowało wówczas, że spodziewa się istotnego zwiększania zakresu wykorzystania AI po blisko 1,5 roku.

Obsługa i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej stanowi wciąż jedno z najbardziej czasochłonnych zadań specjalistów HR. Obejmuje m.in. zarządzanie nowymi oraz istniejącymi teczkami personalnymi, odpowiednie przechowywanie zasobów czy też organizację archiwum, przy jednoczesnej priorytetyzacji bezpieczeństwa danych, a także zobowiązań dotyczących zgodności (compliance).

Szczególnie w przypadku procesów bazujących na dokumentacji papierowej jest to znaczące wyzwanie. Firmy mają świadomość, że nie zarządzają informacjami HR w sposób perfekcyjny i dostrzegają potencjał do optymalizacji. Z badania zrealizowanego przez Iron Mountain i The HR Research Institute wynika, że blisko 48 proc. organizacji oceniło swoje działania w tym obszarze zaledwie na 3 lub mniej w pięciopunktowej skali.