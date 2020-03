Cyfryzacja w kadrach i płacach to konieczność

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią, utwierdzają w przekonaniu, że cyfryzacja i automatyzacja procesów w obszarze kadr i płac jest niezwykle istotna we współczesnym przedsiębiorstwie.

W 2019 roku wprowadzono możliwość prowadzenia dokumentacji zatrudnionych w formie elektronicznej.

Obecnie bez trudu możemy znaleźć coraz bardziej zaawansowane rozwiązania informatyczne, umożliwiające transformację cyfrową, która znacznie ułatwia życie przedsiębiorcom i pracownikom.

- Obsługa kadr i płac jest newralgicznym procesem w organizacjach. To obszar wymagający nie tylko dużej skrupulatności oraz szerokiej wiedzy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ale także umiejętności jej praktycznego zastosowania - mówi Magdalena Aleksandrowicz, prezes zarządu Contract Administration.

Ostatnie wydarzenia – m.in. praca zdalna dużej części pracowników z powodu zagrożenia COVID-19 – utwierdzają w przekonaniu, że cyfryzacja i automatyzacja procesów jest niezwykle istotna we współczesnym przedsiębiorstwie. Jest to dobrze widoczne w obszarze kadr i płac, gdzie tradycyjny model prowadzenia dokumentacji wydaje się być skazany na porażkę i będzie musiał ustąpić nowoczesnym metodom gromadzenia i udostępniania danych - informuje Barbara Kochańska-Mierzejewska, Senior Manager w MDDP Outsourcing.

Początek 2019 r. to czas reorganizacji prowadzonej przez pracodawców dokumentacji pracowniczej. Wprowadzono możliwość prowadzenia dokumentacji zatrudnionych w formie elektronicznej.

Plusy cyfryzacji w kadrach i płacach

Obecnie bez trudu możemy znaleźć coraz bardziej zaawansowane rozwiązania informatyczne, umożliwiające transformację cyfrową, która znacznie ułatwia życie przedsiębiorcom i pracownikom.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi są to nie tylko systemy kadrowo-płacowe, ale także np. portale pracownicze umożliwiające bieżący wgląd do danych i dokumentów. Korzystanie z tego typu rozwiązań istotnie skraca czas obsługi administracyjnej szeregowych pracowników oraz kadry menedżerskiej, pozwalając przeznaczyć go na inne zadania przynoszące wymierne korzyści dla organizacji.

Czytaj też: Kiedy warto skorzystać z outsourcingu kadr i płac? Specjaliści podpowiadają

CZYTAJ DALEJ »

Firma Tarczyński od stycznia 2019 roku zarządza kadrami i płacami w chmurze. W ramach nowych rozwiązań Tarczyński przeniósł do chmury rozwiązania w obszarze struktury organizacyjnej, administracji kadrowej, zarządzania czasem pracy, rozliczania listy płac, a także samoobsługę pracowniczą i menedżerską oraz autorskie produkty Gavdi wspierające elektronizację dokumentacji pracowniczej i kompleksowe raportowanie. - Uruchamianie programu rozpoczęliśmy w kwietniu 2018, natomiast pierwsze rozliczenie i wypłata wynagrodzeń z wykorzystaniem nowego rozwiązania miały miejsce w lutym 2019. Nowe narzędzie stanowi dla nas ogromne udogodnienie – nie tylko wspiera procesy płacowe, ale dzięki samoobsłudze pracowniczej i menedżerskiej usprawnia działanie na każdym szczeblu organizacji - podkreśla Urszula Lepczyńska, kierownik działu kadr i płac w Tarczyński. Digitalizacja dokumentacji przynosi profity, choćby w postaci możliwości zastosowania lepszych zabezpieczeń przed zniszczeniem czy dostępem niepowołanych osób, co czasem ciężko utrzymać w odniesieniu do dokumentacji w wersji papierowej. Skutki nieprzestrzegania zasad przechowywania i ochrony danych osobowych (w tym także dokumentów pracowniczych) mogą zaś przejawiać się w bardzo dotkliwych karach finansowych. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że proces implementacji elektronicznej postaci dokumentów pracowniczych wymaga zaangażowania określonych zasobów – zarówno ludzkich, jak i finansowych, a także może trwać kilka miesięcy. Jednak inwestycja w ten obszar z pewnością jest warta rozważenia - informuje Barbara Kochańska-Mierzejewska. Podpowiedzi dla przedsiębiorców Jak instruuje Barbara Kochańska-Mierzejewska, ekspert MDDP Outsourcing, po podjęciu decyzji o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, należy wybrać narzędzia informatyczne, które obsłużą wybrane procesy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Rozporządzenie wskazuje, że dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej powinna być prowadzona i przechowywana w systemie informatycznym zapewniającym:

1) zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem,

2) integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur,

3) stały dostęp do dokumentacji osobom do tego upoważnionym,

4) identyfikację osób mających dostęp do dokumentacji oraz rejestrowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych,

5) skuteczne wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych (tj. identyfikatora dokumentu, identyfikatora dokumentacji, rodzaju dokumentu, daty powstania dokumentu, daty opatrzenia skanu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, numerem PESEL pracownika, imienia i nazwiska pracownika, nazwy pracodawcy, daty utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów),

6) wydawanie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej, dokumentacji albo części dokumentacji,

7) funkcjonalność wydruku dokumentacji. 2) integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur,3) stały dostęp do dokumentacji osobom do tego upoważnionym,4) identyfikację osób mających dostęp do dokumentacji oraz rejestrowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych,5) skuteczne wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych (tj. identyfikatora dokumentu, identyfikatora dokumentacji, rodzaju dokumentu, daty powstania dokumentu, daty opatrzenia skanu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, numerem PESEL pracownika, imienia i nazwiska pracownika, nazwy pracodawcy, daty utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów),6) wydawanie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej, dokumentacji albo części dokumentacji,7) funkcjonalność wydruku dokumentacji. Kolejny krok, który musi wykonać przedsiębiorstwo, to opracowanie harmonogramu prac oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację. Należy także zadbać o upoważnienie wykonawców prac do przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby spełnić wymogi RODO. Przenoszenie dokumentacji Jak wskazuje Barbara Kochańska-Mierzejewska z MDDP Outsourcing, zgodnie z zapisami kodeksu pracy, pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. Obowiązujące przepisy nakazują zabezpieczyć dokumentację przechowywaną w postaci elektronicznej. Rozporządzenie wskazuje, że właściwe zabezpieczenie polega m.in. na: 1) systematycznym dokonywaniu analizy zagrożeń,

2) opracowaniu i stosowaniu procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu, tworzenia kopii zapasowych oraz przechowywania,

3) stosowaniu środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń,

4) bieżącym kontrolowaniu funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowym dokonywaniu oceny skuteczności tych sposobów,

5) przygotowaniu i realizacji planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na nowe informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji. 5) przygotowaniu i realizacji planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na nowe informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji. Czytaj też: Outsourcing to samo zło? Ten raport mówi sam za siebie Należy pamiętać o pracownikach Barbara Kochańska-Mierzejewska radzi,co szczególnie istotne, planując cały proces, należy również pamiętać o realizacji jego końcowego etapu, czyli przekazaniu pracownikom papierowej wersji dokumentacji. Pracodawca nie ma obowiązku informować pracowników o rozpoczęciu prac nad transformacją dokumentacji z wersji tradycyjnej na elektroniczną. Musi ich natomiast powiadomić o zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz o możliwości odbioru papierowej postaci dokumentacji w terminie 30 dni od dnia przekazania tej informacji. Dlatego warto odpowiednio wcześniej przygotować protokoły przekazania, lokując je w komplecie z dokumentacją. Przyspieszy to wydawanie dokumentów i skróci czas oczekiwania na nie. - Pracownicy potrzebują nowoczesnych narzędzi, które będą wsparciem w mobilnym trybie pracy i pozwolą na samodzielne wykonywanie codziennych działań niezależnie od miejsca – w domu, w kawiarni czy podczas spotkania. Właśnie w tym kierunku rozwija się technologia - podkreśla Teresa Olszewska, prezes Gavdi Polska. W przedsiębiorstwach, które mają już za sobą proces cyfryzacji, znacznie łatwiej dostosowywać się do zmieniających się warunków w funkcjonowaniu – tak jak to ma miejsce obecnie. Dlatego decyzja o digitalizacji w obszarze kadr i płac nie powinna być odkładana w zbyt daleką przyszłość - radzi Barbara Kochańska-Mierzejewska.