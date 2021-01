Cyfryzacja ograniczy zatrudnienie? Upatrujmy w niej szans, a nie zagrożeń

W coraz szerszym zastosowaniu robotyzacji i automatyzacji należy przede wszystkim upatrywać szans, a nie zagrożeń. Wraz z zanikaniem niektórych tradycyjnych zawodów będą pojawiać się nowe profesje, w znacznej mierze stwarzające szanse do zatrudnienia wyższej jakości. Dotyczy to wszystkich obszarów zatrudnienia – także administracji - przekonuje prof. Robert Tomanek, wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Prof. Tomanek podkreśla, że dzięki sztucznej inteligencji powstaną nowe zawody, stąd należy działać wyprzedzająco.



Strach o to, czy "roboty" zabiorą nam miejsca pracy, powinniśmy zamienić w mobilizację do rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dlatego spore zmiany czekają obszar edukacji.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii - zapytany przez PulsHR,pl o to, za ile lat rynek pracy znacznie się kurczyć przez robotyzację czy cyfryzację - przytacza dane McKinsey Global Institute.

Wynika z nich, że do 2030 roku praca od 400 do 800 milionów osób - w zależności od tempa procesów technologicznych - może zostać zautomatyzowana (zastąpiona przez maszyny czy komputery).

- Analizy międzynarodowe wskazują, że w perspektywie krótkoterminowej zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji może doprowadzić do spadku zatrudnienia w niektórych sektorach, w perspektywie długoterminowej natomiast – do wzrostu zatrudnienia ogółem i zwiększenia jego jakości. Dlatego w coraz szerszym zastosowaniu robotyzacji i automatyzacji należy przede wszystkim upatrywać szans, a nie zagrożeń. Wraz z zanikaniem niektórych tradycyjnych zawodów będą pojawiać się nowe profesje, w znacznej mierze stwarzające szanse do zatrudnienia wyższej jakości. Dotyczy to wszystkich obszarów zatrudnienia – także administracji - przekonuje prof. Robert Tomanek.

I zaznacza też, że dzięki sztucznej inteligencji powstaną nowe zawody, dlatego należy działać wyprzedzająco.

- Przede wszystkim głębokie zmiany czekają obszar edukacji – musi być elastyczny i ciągły, rynek pracy przyszłości będzie zmienny i szybko rozwijający się. Model kształcenia jako etapu formowania zawodowego odchodzi już teraz do przeszłości. Kluczowe jest kształcenie kompetencji i zdolności do rozwijania potencjału kompetencyjnego - podkreśla wiceminister.

Dopytywany o kompetencje przyszłości podaje listę stworzoną przez Institute For The Future działający na Phoenix University. A ta składa się z 10 elementów: 1. Sense-making: zdolność do odkrywania, ale i nadawania temu głębszego sensu (perspektywy zastosowania)

2. Social intelligence: zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób i wchodzenia w relacje międzyludzkie.

3. Novel & adaptive thinking: biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat.

4. Cross-cultural competency: zdolność do operowania w zróżnicowanym środowisku kulturowym.

5. Computational thinking: zdolność przetwarzania dużej ilości informacji i rozumowania opartego na danych (zwłaszcza wyciągania wniosków z tzw. Big Data).

6. New-media literacy: zdolność do krytycznej oceny i opracowania treści, publikowanych w nowych mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji.

7. Transdisciplinarity: interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach.

8. Design mindset: zdolność rozwijania metod pracy gwarantujących osiągnięcie pożądanych wyników.

9. Cognitive load management: maksymalizowanie poznania i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik.

10. Virtual collaboration: wydajna i zaangażowana obecność w pracy wirtualnych zespołów.

