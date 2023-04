Cyfrowy świat w banku to już standard, który będzie się rozwijać

A w jakich obszarach najczęściej inwestują przedsiębiorcy? Czy widać tu jakiś trend? Rosnąca nieprzewidywalność otoczenia, w jakim działa biznes, skłania do podejmowania takich inwestycji, które uodpornią firmę na przyszłość. Z naszego badania przeprowadzonego jesienią 2022 r. wśród małych i średnich firm wynika, że większość z nich obawia się o dostęp do energii i paliw.

W efekcie co trzecia badana firma zamierza inwestować w rozwiązania, które w przyszłości pomogą obniżyć koszty energii i pozwolą zabezpieczyć się przed ryzykiem jej niedoborów. Bieżąca sytuacja na rynkach globalnych i zawirowania w sektorze surowcowym i energetycznym pokazują, jak bardzo potrzebne są działania związane z transformacją energetyczną. Jak widać, przedsiębiorcy mają tę świadomość. Przechodzenie na OZE lub zwiększanie jego udziału coraz bardziej się opłaca i zwiększa odporność firmy na szoki zewnętrzne.

Spodziewamy się przyspieszenia zielonej transformacji w Polsce oraz zwiększenia inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną w obliczu relatywnie wysokich cen paliw kopalnych i ich rekordowej zmienności. To niezbędne, by wejść na ścieżkę zbieżną z celem neutralności klimatycznej naszej gospodarki do 2050 roku, zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

Jako bank wspieramy ten trend przez finansowanie inwestycji proekologicznych, jak również od strony edukacyjnej. Mamy doświadczenie w realizacji inwestycji proekologicznych i chętnie dzielimy się wiedzą ekspercką. Chcemy być zaufanym partnerem, który wspiera firmy w realizowanych przez nie projektach.

Technologia pomoże lepiej funkcjonować przedsiębiorcom



Czy technologia może tutaj pomóc?

Przedsiębiorcy oczekują od banków wsparcia, dzięki któremu mogą zapewnić swojemu biznesowi stabilność. Technologia jest tu bardzo pomocna. W ING digitalizujemy coraz więcej procesów i umożliwiamy dostęp do finansów całkowicie zdalnie. Chcemy, aby sprawy bankowe absorbowały przedsiębiorców w jak najmniejszym stopniu, a uwaga firmy była skoncentrowana na działaniu.

Wspieramy klientów poprzez nowoczesne rozwiązania i ofertę dopasowaną do różnych potrzeb firm. Pomagamy rozwijać biznes i ułatwiamy codzienne działanie. To rozwiązania, które wykraczają poza zwykłą, standardową bankowość. To produkty i usługi beyond banking, które ułatwiają prowadzenie działalności. Przykładem takiej oferty dostępnej w ING może być ING Księgowość, Finansowanie faktur czy bramka płatnicza iMoje.



A jak wygląda ekspansywność polskich firm? Inwestują w kraju czy za granicą? A może inwestują w Metaversum?

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw inwestuje za granicą zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i poprzez akwizycje. Pandemia ewidentnie ośmieliła polskie firmy do inwestowania w krajach rozwiniętych. Gdy firma posiada już ugruntowaną pozycję krajową, decyzja o ekspansji zagranicznej staje się niejako naturalną konsekwencją dalszego rozwoju biznesu.

Co do Metaversum, to dziś trudno powiedzieć, jaki ostatecznie przybierze kształt i w jakim kierunku się rozwinie. Oczywiście jako ING jesteśmy już tam obecni, ale na razie dla najmłodszych użytkowników (ING uruchomił swoje miasto w popularnej grze dla dzieci "Roblox" - przyp. red).

Firmom coraz bardziej opłaca się bycie zielonym

Podsumowując - czego nauczyły nas te nieprzewidywalne lata w gospodarce?

Wydarzenia ostatnich lat nauczyły nas, jak funkcjonować w warunkach dużej zmienności oraz pokazały, że różnego rodzaju szoki będą się zdarzać. Musieliśmy zweryfikować swoje przyzwyczajenia i wypracować nowe schematy działania. Wiele firm musiało się zorganizować na nowo, by połączyć przerwane łańcuchy dostaw, dostosować do wysokich cen energii.

Bezpieczeństwo energetyczne wymaga ograniczenia uzależnienia od importu paliw kopalnych poprzez dywersyfikację dostawców i inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Bezpieczeństwo w globalnych łańcuchach dostaw wskazuje na potrzebę dywersyfikacji i skracania łańcuchów dostaw, wzrostu stanu zapasów i odchodzenia od podejścia dostaw 'just in time' na rzecz 'just in case'. Podstawą jest dziś zarządzanie ryzykami - od podstawowych, w rodzaju regulacyjnych, po geopolityczne, z którymi w mniejszym lub większym stopniu, choć nie na taką skalę, mieliśmy już do czynienia.

Coraz bardziej też opłaca się być zielonym - firmy ignorujące odpowiedzialność społeczną i środowiskową mogą być narażone na kary nakładane przez organy regulacyjne i odrzucane przez konsumentów poszukujących marek, które spełniają standardy zrównoważonego rozwoju. Transformacja w kierunku nisko- czy zeroemisyjnym jest kosztowna, ale przedsiębiorstwa, które jej nie dokonają, będą miały istotne problemy z pozyskaniem kapitału oraz rozwojem.

