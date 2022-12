Cudzoziemcy zostawiają w Polsce coraz więcej pieniędzy

Wydatki Ukraińców w Polsce w pierwszych trzech kwartałach br. są wyższe niż w całym 2020 i 2021 r. Od stycznia do września br. nasi wschodni sąsiedzi zostawili w polskich kasach 3,8 mld zł, czyli dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej i o 83 proc. więcej niż w tym samym czasie 2020 r. Do poziomu z lat 2017-2019 jednak jeszcze brakuje, bo wtedy w pierwszych trzech kwartałach wynosił on średnio 5,5 mld zł.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w trzecim kwartale 2022 cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 43,8 mln razy. To o 2,7 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i 29,2 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Ukraińcy tylko w przedostatnim kwartale br. przekroczyli granicę z Polską 4,5 mln razy, podczas gdy rok wcześniej 2,4 mln razy.

– Ruch na granicy polsko-ukraińskiej jest dosyć stabilny już od jakiegoś czasu. Podobna liczba osób każdego miesiąca wjeżdża i wyjeżdża z naszego kraju, choć saldo w październiku i listopadzie było dodatnie, co oznacza, że więcej osób do nas przyjechało. To przekłada się bezpośrednio na wydatki Ukraińców w Polsce, które w pandemii zdecydowanie spadły, a teraz wracają do trendu wzrostowego. W czasach przed COVID-19 nasi wschodni sąsiedzi co kwartał wydawali w Polsce średnio 2 mld zł. Teraz w trzecim kwartale wydali 1,7 mld zł, co jest dobrą informacją, biorąc pod uwagę, że ostatnio taki odczyt widzieliśmy w 2019 roku – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Czytaj więcej: Inflacja napędza podwyżki. 17 menedżerów o tym, jak radzić sobie z presją płacową

Przed wybuchem pandemii, w latach 2017-2019 Ukraińcy w pierwszych trzech kwartałach roku zostawiali w Polsce ok. 5,5 mld zł. W 2020 r. ten wynik spadł do 2 mld zł, a największe tąpnięcie nastąpiło od drugiego kwartału 2020 r. i utrzymało się aż do końcówki 2021 r. W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły zaledwie 1,8 mld zł. Teraz wyniki wracają do trendu wzrostowego. W ciągu trzech kwartałów wydatki Ukraińców w Polsce przekroczyły 3,8 mld zł, czyli więcej niż w całym 2020 r. i 2021 r., kiedy były odpowiednio na poziomie 2,6 i 2,9 mld zł.

Ogółem cudzoziemcy w pierwszych trzech kwartałach 2022 wydali w Polsce 11,7 mld zł. To o 36,7 proc. więcej w porównaniu rok do roku, kiedy te wydatki były na poziomie 8,5 mld zł. Patrząc na to, kto zostawiał w naszym kraju najwięcej, to w trzecim kwartale 2022 r. największy udział w strukturze zakupów miały osoby przekraczające granicę z Niemcami (4,7 mld zł), a następnie z Ukrainą (1,7 mld zł), Czechami (1,19 mld zł), Słowacją (782 mln zł), Litwą (399 mln zł), Białorusią (276 mln zł). Udział Rosji był marginalny (23 mln zł).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl