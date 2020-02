Credit Suisse traci prezesa w atmosferze skandalu

Thiam dostał rykoszetem, gdy ujawniono aferę. Opinie publiczną finansowego świata kilka miesięcy temu obiegły informacje, że dwóch pracowników Credit Suisse było inwigilowanych przez pracodawcę. Decyzję o zatrudnieniu prywatnego detektywa do szpiegowania wysoko postawionych pracowników podjął, już zwolniony z Suisse, Pierre-Oliviera Bouée. Jak się potem okazało, jeden z inwigilowanych, Iqbal Khan, zmienił pracodawcę na konkurencyjny bank.

Gdy sprawę ujawniono szybko zrodziło się pytanie, czy prezes Tidjane Thiam wiedział o inwigilacji? Wewnętrzne dochodzenie wykazało, że prezes nie popełnił błędów w sprawie. Skandal położył się jednak cieniem na jego osobie i banku. 6 lutego Thiam złożył rezygnację. 7 lutego ją przyjęto.

W komentarzu do swojego odejścia stwierdził, że do skandalu nie powinno było w ogóle dojść.

Zgodnie z informacją Financial Times Thiam chciał pozostać na stanowisku, jednak nie przekonał do siebie nadzorujących w radzie. Gazeta twierdzi nawet, że miał poparcie części akcjonariuszy, ale zbyt małe. Uznanie go niewinnym nie wystarczyło do zachowania stanowiska.

Tidjane Thiam kierował Credit Suisse przez pięć lat. W tym czasie dokonał w organizacji poważnych redukcji kosztów. Będzie pracował dla Credit Suisse do 14 lutego, potem zastąpi go Thomas Gottstein, który pracuje w banku od 1999 r.

Skandal odbił się mocno na reputacji banku. Akcje instytucji finansowo-inwestycyjnej odnotowały 4-proc. spadek wartości.