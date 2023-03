Coworking rośnie w siłę

Miesięczny koszt najmu jednego pokoju zależy przede wszystkim od liczby stanowisk pracy, lokalizacji, jakości oferowanej przestrzeni, dostępnych benefitów i usług

- Ceny prywatnych biur w biurach serwisowanych i coworkingach wahają się od 1200 złotych miesięcznie za najprostsze pokoje do kilkudziesięciu tysięcy złotych za duże, luksusowe przestrzenie. Porównując uśrednioną cenę za jedno stanowisko pracy w prywatnym biurze, można zauważyć, że wahają się one od 439 złotych do nawet 2100 złotych miesięcznie. Średnia cena za wynajem jednego stanowiska pracy w pokoju biurowym w kraju wynosi około 1098 złotych miesięcznie. Najniższa średnia cena za jedno stanowisko pracy jest w Gdańsku i wynosi 965 złotych miesięcznie, a najwyższa 1173 złote miesięcznie w Warszawie — mówi Krzysztof Foks z REDD Group.

Hot deski tańsze w przypadku wynajmu prywatnych biur

Ceny za biurka dedykowane oraz stanowiska typu hot desk w przestrzeniach coworkingowych są znacznie niższe niż w przypadku wynajmu prywatnych biur.

Cena za prywatne biurko, czyli miejsce dedykowane w przestrzeni coworkingowej, waha się w kraju od 500 zł do 1800 zł za stanowisko na miesiąc. Średnia cena wynosi 1024 zł za stanowisko/miesiąc i jest zbliżona na wszystkich głównych rynkach biurowych.

- Stanowiska typu hot desk, czyli brak stałego miejsca pracy w przestrzeni coworkingowej, są znacznie tańsze niż miejsca dedykowane czy prywatne biura. Ta forma pracy jest również bardziej elastyczna pod względem dostępu do miejsca pracy. W przeciwieństwie do dedykowanych miejsc i prywatnych biur, stanowiska Hot desk są często oferowane nawet na kilka godzin lub jeden dzień. Daje to jeszcze większą możliwość dostosowania oferty do potrzeb freelancerów lub osób podróżujących — mówi Krzysztof Foks.

Ceny za hot deski wahają się od 250 zł do 1200 zł. Średnia cena wynosi 644 zł w skali kraju, a najwyższa cena występuje w Warszawie - 718 zł, a najniższa poza głównymi rynkami coworkingowymi - 532 zł.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl