Coworking nie boi się kryzysu wywołanego koronawirusem?

Branża coworkingowa może się obawiać, że wielu osobom praca zdalna przypadnie do gustu na tyle, że zrezygnują ze wspólnych przestrzeni.

- Każda osoba ma zapewne do tego indywidualne podejście. Ale patrząc z perspektywy naszego, długiego już doświadczenia wiemy, że wielu klientów do nas wróci. Ponieważ ważne jest dla nich, aby przebywać w miejscu, w którym mogą ciągle się rozwijać oraz przebywać wśród innych przedsiębiorczych osób. Dzięki społeczności, która tworzy się w przestrzeniach coworkingowych, ludzie czują motywację do działania oraz wzajemnie napędzają swoje pomysły. Mamy więc nadzieję - zamiast obaw, że większość osób zapragnie wręcz przebywać w takim środowisku, a co za tym idzie, że wzrośnie zainteresowanie miejscami coworkingowymi - mówi Ewa Rogoż, Managing Director IdeaPlace.

