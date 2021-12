COVID-19. Zakłady pracy do przetestowania. Chcą tego sami pracownicy

Z badania Siemensa wynika, że blisko jedna trzecia Polaków wykonywała test z własnej inicjatywy - na wszelki wypadek, w związku z podróżą czy podejrzanymi objawami. Tylko 15 proc. z nich zetknęło się z testami w pracy. Większość pracowników uważa, że pracodawca powinien zapewnić im darmowy dostęp do testów na obecność COVID-19.

49 proc. Polaków chciałoby, aby w ich miejscu pracy wdrożono program regularnego testowania (Fot. Shutterstock)

Wraz z kolejną falą pandemii COVID-19 pracodawcy stają przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z minimalizacją ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w miejscu pracy i zapewnieniem ciągłości funkcjonowania firmy.

Rosną także oczekiwania pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Jak wynika z raportu „Poczucie bezpieczeństwa w nowej normalności” opracowanego przez Siemens Healthineers w listopadzie tego roku, prawie dwie trzecie zatrudnionych Polaków (64 proc.) uważa, że pracodawcy powinni zapewnić bezpłatny dostęp do testów w kierunku SARS-CoV-2 na życzenie w dowolnych momencie.

Dodatkowo 49 proc. z nich chciałoby, aby w ich miejscu pracy wdrożono program regularnego testowania.

Praca zdalna zdominowała dyskusję o życiu zawodowym w pandemii. W rzeczywistości nie rozwiązuje ona jednak problemu ryzyka zakażeń w skali całego rynku pracy. Wiele osób nie chce lub nie może pracować zdalnie z uwagi na pełnioną rolę (np. pracuje w produkcji lub w usługach), kulturę organizacyjną lub brak warunków do pracy w domu.

W modelu tradycyjnym lub hybrydowym pracuje obecnie aż 9 na 10 Polaków (89 proc.). To oznacza, że większość zatrudnionych styka się regularnie z innymi pracownikami lub klientami i cały czas pozostaje narażona na potencjalne zarażenie COVID-19. Stąd nie powinno dziwić, że blisko połowa (47 proc.) osób pracujących zdalnie lub hybrydowo oczekuje zapewnienia testów przez pracodawcę jako warunku powrotu do pracy stacjonarnej. Takie wniosku płyną z raportu „Poczucie bezpieczeństwa w nowej normalności” opracowanego przez Siemens Healthineers.

- Minimalizacja ryzyka zakażenia COVID-19 w pracy to wyraz odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczeństwo pracowników. O ile na skalę szczepień wśród pracowników nie mamy wpływu, to w zasięgu pracodawców jest sprawienie, by pracownicy mogli się regularnie testować. Niezależnie, czy mówimy o zakładzie produkcyjnym, czy o biurze, koszty ewentualnych masowych zachorowań i związanego z tym paraliżu działalności operacyjnej będą na pewno wyższe niż koszt uruchomienia i utrzymania programu testów. Nie mniej dotkliwe mogą być koszty reputacyjne, które powstaną, gdy organizacja stanie się ogniskiem epidemii. Wdrożenie programu testowania jest więc także wyrazem odpowiedzialności zarządu za wynik finansowy i ciągłość działania powierzonej mu organizacji – mówi Joanna Miłachowska, prezes Siemens Healthineers w Polsce.

49 proc. Polaków obawia się zakażenia COVID-19 (Fot. Shutterstock) Polacy pełni obaw Choć pandemia stała się już „nową normalnością”, obawa przed COVID-19 pozostaje silna - 49 proc. Polaków obawia się zakażenia COVID-19, kolejne 59 proc. - że zachoruje bliska im osoba. Jednocześnie jednak Polacy mają mało doświadczeń z regularnymi testami diagnostycznymi związanymi z COVID-19. Jak dotąd test w kierunku SARS-CoV-2 wykonało choć raz 4 na 10 Polaków, przy czym jedynie 14 proc. badało się więcej niż jeden raz. Ci, którzy kiedykolwiek testowali się pod kątem koronawirusa, nie zawsze robili to w wyniku zalecenia lekarza. Blisko jedna trzecia wykonywała test z własnej inicjatywy - na wszelki wypadek, w związku z podróżą czy podejrzanymi objawami. Tylko 15 proc. z nich zetknęło się z testami w pracy. Tymczasem prawie dwie trzecie zatrudnionych Polaków (64 proc.) uważa, że pracodawcy powinni zapewnić bezpłatny dostęp do testów w kierunku SARS-CoV-2 na życzenie w dowolnych momencie.

Dodatkowo 49 proc. z nich chciałoby, aby w ich miejscu pracy wdrożono program regularnego testowania. Samodzielne testowanie Nie oznacza to jednak, że wykorzystujemy możliwości związane z samokontrolą, które pojawiły się wraz z testami antygenowymi do samodzielnego użytku. Większość osób, które przeszły testy w kierunku SARS-CoV-2, wykonała je u profesjonalisty medycznego. Jak dotąd tylko niewielka część osób wykonała test samodzielnie w domu lub miejscu pracy. Potrzeba więc więcej edukacji i promocji testowania się w kierunku SARS-CoV-2. Przede wszystkim uświadomienia, że możemy zarażać nawet jeżeli nie mamy objawów lub jesteśmy zaszczepieni. - Należy w jak największej liczbie sytuacji społecznych stosować screening, czyli badać niezależnie od objawów - po to, by upewnić się, że w sytuacjach społecznych nie narażamy innych. Efektywnie można to wdrożyć wyłącznie poprzez promocję samokontroli. Jest tu jednak i wyzwanie - indywidualna odpowiedzialność za uzyskany wynik. Musimy zbudować w społeczeństwie zrozumienie, że wynik negatywny nie zwalnia z zasad bezpieczeństwa, zaś pozytywny oznacza konieczność zgłoszenia się na oficjalne badanie - mówi Jarosław Wyligała, dyrektor branży diagnostyki laboratoryjnej Siemens Healthineers w Polsce. Polscy pracownicy są w dużej mierze zgodni, że samodzielne testowanie nie zwalnia z odpowiedzialności. Dwie trzecie z nich uważa, że pozytywny wynik wymaga nie tylko powiadomienia pracodawcy, ale także potwierdzenia w oficjalnym teście wykonanym w placówce medycznej wraz ze wszystkim konsekwencjami takiego działania. Polscy pracownicy są w dużej mierze zgodni, że samodzielne testowanie nie zwalnia z odpowiedzialności (Fot. Shutterstock) Oni już testują Warto przypomnieć, że część firm zdecydowała się na wprowadzenie testów dla pracowników. Przykładem jest firma Budimex, która już w ubiegłym roku umożliwiła zatrudnionym (raz na kwartał) wykonanie testu na obecność przeciwciał IGG i IGM za połowę ceny – połowę kosztów pokrywa pracodawca. Jeśli ktoś chce częstszych tego typu sprawdzianów, może skorzystać z wynegocjowanej przez spółkę korzystnej oferty cenowej. Z kolei w sytuacji, w której spółka musi potwierdzić, czy nie ma ryzyka zakażenia, wykonywane są testy PCR. W tym przypadku firma pokrywa 100 proc. kosztów. Podobnie jest w przypadku kluczowych dla firmy pracowników. - Do tej pory wykonano około 1,5 tysiąca testów. Ponadto testujemy także osoby bezobjawowe wracające z kwarantanny – zauważa Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie. W Budimeksie od początku epidemii - codziennie do godz. 22 oraz w weekendy, w systemie dyżurowym - pracuje zespół, zarządzający przepływem informacji i decyzjami dotyczącymi koronawirusa, kierowania na testy, pracy zdalnej. Należą do niego osoby po odpowiednim przeszkoleniu, także ochotnicy z innych pionów firmy (np. z finansów). Na podobny krok zdecydowała się spółka Volkswagen Poznań, która udostępnia swoim pracownikom testy antygenowe do samokontroli na obecność COVID-19. Działanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przed kolejną falą pandemii. Samodzielne wykonywanie testów na obecność COVID-19 jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto nadal istnieje możliwość wykonania bezpłatnych testów RT PCR w specjalnych punktach na zakładowych parkingach. - Wczesną jesienią (2020 r. - przyp. red.) na terenie parkingów zakładowych powstały punkty pobrań wymazów typu Drive Thru, gdzie wszyscy pracownicy mają możliwość bezpłatnego wykonania testu na obecność COVID-19 - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych, Volkswagen Poznań. Również Uniwersytet Warszawski zapewnia bezpłatne badania na obecność przeciwciał koronawirusa SARS-CoV-2 dla swoich pracowników i doktorantów. - Mając świadomość, jak ważną rolę w ograniczaniu ryzyka zakażeń mają badania na obecność przeciwciał koronawirusa, podjęliśmy starania w celu umożliwienia przeprowadzenia takich testów wśród społeczności Uniwersytetu - mówi prof. Marcin Parys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Nowe przepisy Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wkrótce pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku testu na COVID-19. Resort wraz z klubem parlamentarnym PiS pracuje nad ustawą. - Jesteśmy już bliscy finiszu, zmodyfikowaliśmy trochę filozofię tego projektu, bo pracodawca będzie - zgodnie z tym nowym ujęciem - miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika - po to właśnie, by budować bezpieczne środowisko pracy - podkreśla szef MZ w rozmowie z PAP. - Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia wyklaruje się ten projekt, że zostanie skierowany na ścieżkę formalną - dodaje Niedzielski.

