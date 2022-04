COVID-19 nie przeszkadzał Polakom w pracy. Szefowi się nie odmawia

Do niedawna bezpośredni kontakt z koronawirusem lub z osobami zakażonymi skutkował izolacją lub kwarantanną. Przymusowe zamknięcie w domu dla wielu osób nie było przeszkodą w podejmowaniu się zadań zawodowych. W czasie izolacji lub kwarantanny pracowało 48 proc. Polaków biorących udział w badaniu serwisu Pracuj.pl.

28 marca 2022 r., zostały zniesione izolacja i kwarantanna obowiązujące od początku pandemii COVID-19. Od tego dnia osoby zakażone koronawirusem będą otrzymywały zwolnienia lekarskie i izolowały się samodzielnie w domu, jak w wypadku innych chorób.

Przez dwa lata jednak wiele osób było zmuszonych dostosować swoje życie zawodowe do wymogów izolacji w trakcie przebiegu COVID-19 lub kwarantanny z powodu kontaktu z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Taki stan rzeczy wpływał na organizację pracy i zakłócał wykonywanie obowiązków w wielu firmach. Szczegolnie tych, w których wykonywanie obowiązków zdalnie nie było możliwe.

Jak izolacja i kwarantanna wpływały przed tymi zmianami na sposoby wykonywania obowiązków, sprawdziło Pracuj.pl.

Blisko połowa przepytanych przez serwis Polaków pracowała w trakcie kwarantanny/izolacji.

Na pytanie, czy zdarzało im się wykonywać pracę zawodową podczas izolacji czy kwarantanny związanej z zakażeniem COVID-19, twierdząco odpowiedziało 48 proc. badanych. Jak podkreślają autorzy badania, "można przypuszczać, że praca w tym czasie wiązała się albo z łagodnym przechodzeniem choroby, albo z chęcią lub koniecznością wykonywania pracy mimo okresu odosobnienia".

Formalnie pracownicy w trakcie tych form odizolowania mieli możliwość, za zgodą pracodawcy lub zatrudniającego, świadczyć obowiązki określone w umowie w trybie pracy zdalnej i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. W wypadku osób samozatrudnionych formalności było mniej i wiele zależało od bezpośrednich ustaleń z firmami, z którymi współpracowały.

fot. Shutterstock

Różne motywacje

62 proc. pracujących podczas izolacji/kwarantanny zadeklarowało, że powodem takiej decyzji była odpowiedzialność za zadania. 61 proc. wskazało, że pozwalał im na to stan zdrowia. Na trzecim miejscu wśród motywacji uplasowały się obawy przed zaległościami powstającymi w trakcie nieobecności, które wskazało 34 proc. respondentów.

31 proc. badanych wskazało jako motywację do pracy w tym czasie brak osób, które mogły ich zastąpić w wykonywaniu zadań, wymagających unikalnych zdolności. Natomiast 27 proc. stwierdziło, że nie miał ich kto zastąpić, bo w ich firmie jest za mało pracowników. W 26 proc. pracownicy spełniali oczekiwania szefa.

źródło: Pracuj.pl

- Czas pandemii nauczył nas wszystkich dostosowania się do pracy w różnych warunkach, także domowych, czasem w otoczeniu osób chorujących. Część osób, mimo izolacji lub kwarantanny, decydowało się wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. Większość podjęła tę decyzję całkowicie samodzielnie, motywowana dobrym samopoczuciem czy poczuciem obowiązku. Można powiedzieć, że korzyść w takiej sytuacji była obopólna. Niestety 1/4 naszych respondentów przyznała, że pracodawcy oczekiwali od nich wykonywania obowiązków w tym czasie. To niepokojący sygnał i wskazówka, że część pracodawców wywierała presję na swoich pracownikach, by mimo trudności związanych z COVID-19 na bieżąco wykonywali swoje zadania - komentuje Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. badań użytkowników w Grupie Pracuj.

Dom jak biuro

Po dwóch latach pandemii widać, że coraz więcej osób ma w domu warunki, sprzęt i narzędzia, które są niezbędne do wykonywania pracy. Także pracodawcy coraz częściej rozumieją konieczność wyposażania pracowników w odpowiednie narzędzia.

Pomaga też rosnąca popularność pracy zdalnej, która w trakcie pandemii stała się powszechna w niektórych branżach. To wszystko sprawia, że wykonywanie obowiązków zawodowych w trakcie konieczności przebywania w domu stało się łatwiejsze dla wielu pracowników i często jest ich wyborem.

Badania, które Pracuj.pl przeprowadza od początku pandemii pokazują także, że większość pracowników stawia na model pracy hybrydowej. Tylko co czwarty respondent Pracuj.pl z grupy ogólnej (26 proc.) deklaruje, że nie chciałby pracować zdalnie lub hybrydowo. Z kolei w pełni spoza biura lub siedziby firmy zadania realizować woli tylko 14,5 proc. badanych.

Przeczytaj: Zniknęła nam "trzecia przestrzeń" w pracy

Najchętniej wybieraną opcją jest praca hybrydowa, na którą stawia 59,5 proc. badanych, przy czym bardziej popularnym wariantem jest praca z przewagą elementu zdalnego (możliwość przyjścia do biura raz w tygodniu) niż z częścią zdalną najbardziej znaną przed pandemią, czyli w formie okazjonalnego benefitu (spoza biura przez pojedyncze dni miesiąca).

- Nasze badanie pokazało, że możliwość wykonywania obowiązków poza biurem rozbudza wyobraźnię szerokiego grona pracowników. Wnioski z tych danych są niezmienne od dłuższego czasu. Sukcesywnie obserwujemy na rynku umacnianie się perspektywy, zgodnie z którą praca hybrydowa w różnych wariantach będzie także po pandemii najbardziej pożądanym modelem wykonywania obowiązków. Pociąga to za sobą wiele innych konsekwencji dla życia firm, od konieczności przeprojektowania biur i zmiany ich roli, przez wdrożenie na stałe metod zarządzania pracą, aż po nowe formy budowy więzi pracowników z firmy - komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, HR business partner w Pracuj.