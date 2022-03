Coś niedobrego dzieje się w polskich firmach. To już niemal norma

Wynoszenie długopisów, papieru do ksero, a nawet mleka czy herbaty z firmowej stołówki to norma. Podobnie symulacja choroby czy wcześniejsze wyjście z pracy. Przykładów na to, jak pracownicy oszukują swoje firmy, jest wiele. A jak wynika z badania przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer.pl, w firmach jest to niemal normą.

Lista oszustw, jakich dopuszczają się pracownicy wobec swoich firm, jest długa i bardzo różnorodna. Korzystanie z lewych zwolnień chorobowych, choroba dziecka, zawyżanie lub zaniżanie czasu pracy, podbieranie klientów, ale też podbieranie drobnych towarów, takich jak długopisy, papier do ksero. O wydrukowaniu czy skserowaniu czegoś w firmie nawet nie warto wspominać.

Z badania wynika, że prawie 28 proc. badanych przynajmniej raz symulowało chorobę, by pójść na zwolnienie lekarskie. Ponad 39 proc. badanych przyznało, że zdarzyło im się wyjść wcześniej z pracy, podając nieprawdziwy powód.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lista wymówek też wygląda ciekawie. W przypadku udawanej choroby prawie 40 proc. badanych wskazało na konieczność odpoczynku, 18 proc. na problemy osobiste lub rodzinne, na złe relacje z szefem 11 proc., inne obowiązki, np. studia oraz zaspanie do pracy, podało po 6 proc. badanych.

Czytaj więcej: Wojenny paradoks, na którym zyska polski biznes. Oto co może się stać

Natomiast jeśli chodzi o wcześniejsze urwanie się z firmy, to pracownicy tłumaczą się wizytą u lekarza (34 proc.), chorobą lub złym samopoczuciem (30 proc.), umówioną wizytą elektryka, hydraulika, kuriera i wielu innych fachowców (10 proc.), chorobą dziecka (8 proc.) czy koniecznością odebrania go ze szkoły lub przedszkola (7 proc.). Jednak na tym się nie kończy.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2020 roku odnotowano ponad 16 tys. przestępstw, w których ofiarami padli m.in. właściciele firm. Mowa tu o przywłaszczeniu sobie mienia pracodawcy. W badania LiveCareer.pl do takiej kradzieży przyznało się blisko 7 proc. badanych.

Grafika: LiveCareer.pl

Prawie 8 proc. badanych (nieco ponad 2 proc. kobiet i aż 14 proc. mężczyzn) przyznało się do tego, że zaoferowało klientowi tańsze wykonanie tej samej usługi prywatnie, po godzinach pracy. A 7 proc. wykorzystało kiedyś należący do firmy pomysł, by prowadzić działalność konkurencyjną (w tej grupie również przeważają panowie). Na tym nie koniec. 13 proc. badanych zdradziło tajemnicę służbową rodzinie lub znajomym. A 7 proc. pracowników wyniosło poufne informacje do konkurencyjnej firmy.

Czytaj więcej: To element ważny jak nigdy dotąd. Zapomnisz o nim, stracisz pracownika

- Jeżeli kandydat, który pracował w konkurencyjnej firmie, daje nam do zrozumienia, że może wnieść do naszej organizacji know-how obecnego pracodawcy - a firmy rzadko się na to zgadzają - to istnieje potencjalne ryzyko, że wobec nas w przyszłości zachowa się podobnie i nie będzie się stosować do zakazu konkurencji. A zatrudnienie takiej osoby to dla firmy spore ryzyko - komentuje wyniki badania Magdalena Klimkiewicz, senior HR Business Partner w firmie Bold prowadzącej serwis LiveCareer.pl.

Jakość pracy pozostawia wiele do życzenia

Serwis zapytał pracowników również o to, jak podchodzą do świadczonych przez siebie usług. Wyniki badania pokazały, że na tym polu jest co poprawiać.

Prawie 29 proc. osób przyznaje się do picia alkoholu w trakcie pracy, częściej przyznają się do tego mężczyźni. 28 proc. badanych ma na swoim koncie celowe unikanie obowiązków służbowych. Taka postawa przeważa głównie wśród młodszych pracowników. Ponad 19 proc. ankietowanych - a więc niemal co piąty pracownik - celowo zaniża jakość wykonywanej przez siebie pracy. Chodzi tutaj o takie rzeczy jak niedokładność czy nierzetelność (np. niesprawdzenie wszystkich istotnych danych przed wykonaniem projektu lub usługi). Do tego 49 proc. przyznaje, że zdarzyło im się obgadywać swojego szefa za plecami.

Grafika: LiveCareer.pl

Serwis zapytał też pracowników, co ich pracodawcy musieliby zmienić, by byli oni bardziej uczciwi i lojalni.

Największa grupa wskazała na podwyższenie im pensji (64 proc.). Dalej wymieniano poczucie, że pracodawca szanuje pracownika (45 proc.), zaoferowanie bardziej atrakcyjnych warunków pracy (37 proc.), szczere i przyjazne relacje ze współpracownikami (24 proc.), wprowadzenie możliwości pracy zdalnej (15 proc.), wprowadzenie krótszego dnia pracy (15 proc.), mniejszą kontrolę ze strony przełożonego (13 proc.) czy poprawę jakości produktów lub usług oferowanych przez firmę (11 proc.) i wzrost prestiżu firmy (10 proc.).

Czytaj więcej: Prezes Anwilu: urlop mojego pracownika jest rzeczą świętą

- Lojalny pracownik to klucz do sukcesu każdej firmy. Taka osoba rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, jest ambasadorem marki, chętnie przejmuje inicjatywę i nie naraża firmy na dodatkowe koszty - chociażby poprzez częstą zmianę pracy. Warto, by pracodawcy wdrożyli działania z zakresu employer brandingu, bo to inwestycja, która z pewnością im się zwróci - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer Polska i autorka badania.

Jednocześnie przy tych wszystkich mniejszych lub większych grzeszkach aż 90 proc. pracowników uważa się za uczciwych w pracy. Zaś do nieuczciwości otwarcie przyznaje się 42 proc. Polaków, którzy nie wierzą w sens swojej pracy oraz 31 proc. tych, którzy swojej pracy nie lubią.