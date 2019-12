Coraz więcej samozatrudnionych. Co z umowami zlecenia i o dzieło?

GUS analizując dane sprzed roku podkreśla, że zmniejszyła się o 3,7 proc. liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Ten spadek jest zadowalający, zwłaszcza wobec poprzedniego roku, kiedy zanotowano wzrost o 3,8 proc.

W szczegółach informacji GUS dowiadujemy się, że najwięcej osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących w grudniu 2018 r. wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego było zatrudnionych - podobnie jak w latach wcześniejszych w sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w:

- handlu; naprawie pojazdów samochodowych - 404 tys.,

- przetwórstwie przemysłowym - 302 tys.,

- budownictwie - 220 tys.,

- transporcie i gospodarce magazynowej - 107 tys.

- oraz administrowaniu i działalność wspierającej - 100 tys.

Jak podaje GUS, udział osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego w liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę w grudniu 2018 r. wyniósł ok. 13 proc. i utrzymał się na tym samym poziomie od 2012 r.

- Spośród sekcji PKD najwyższe wartości występują nadal w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (35 proc.), budownictwo (31 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych i pozostała działalność usługowa (po 21 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (20 proc.), transport i gospodarka magazynowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 14 proc.) - czytamy w raporcie.

Samozatrudnienie

Szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy (tzw. „samozatrudnieni”) na koniec 2018 r. wyniosła ok. 1,3 mln i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 wzrosła o ok. 8,3 proc.. W latach 2012-2015 liczba ta utrzymywała się na niezmienionym poziomie 1,1 mln osób. W 2016 r. wzrosła o ok. 4,5 proc., a w 2017 r. o 4,3 proc.

Umowy zlecenia i o dzieło

GUS przytacza także dane o osobach wykonujących zadania w oparciu o umowy. Szacunkowa liczba osób, z którymi została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 2018 r. wyniosła ok. 1,3 mln i porównaniu z analogicznym okresem roku 2017. zwiększyła się o ok. 8,3 proc.. W latach 2014 - 2017 obserwowano powolny spadek liczby osób, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku.

W latach 2014 - 2017 obserwowano powolny spadek liczby osób, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy (z wyłączeniem osób, które pobierały emeryturę lub rentę), podczas gdy w 2018 r. odnotowano ich nieznaczny wzrost. Szacunkowa liczba osób w gospodarce narodowej, z którymi została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy. (źródło: GUS/stat.gov.pl) Emeryci i renciści na rynku pracy Szacunkowa liczba osób, które w 2018 r. otrzymywały emerytury lub renty i jednocześnie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę wyniosła ok. 1 mln i w porównaniu z 2017 r. była wyższa o ok. 4 proc. Szacunkowa liczba osób, które w 2018 r. otrzymywały emerytury lub renty i jednocześnie miały umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy, wyniosła ok. 0,4 mln i w porównaniu z 2017 r. była wyższa o ok. 5 proc.

