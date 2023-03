Coraz więcej Polaków stresuje się w pracy

„Zaangażowanie 2022. Raport” to coroczna publikacja wyników badania na podstawie danych zebranych na platformie Enpulse. W badaniu wzięło udział prawie 8 000 pracowników, reprezentujących różne branże. Dane były zbierane były w interwałach miesięcznych, co pozwalało na bieżąco śledzić zmiany powodowane zewnętrznymi czynnikami (pandemia, wojna na Ukrainie, inflacja).

- Z raportu wynika, że o prawie 10 punktów procentowych wzrosło poczucie wywierania presji na pracowników przez szefów. To wynik bardzo niepokojący. Mniej pracowników niż przed rokiem ma poczucie, że przełożony docenia ich potencjał, mniej przyznaje, że przełożony przekazuje im konstruktywną informację zwrotną na temat ich pracy. W tegorocznym badaniu widoczny jest też spadek wyników dotyczących atmosfery w firmach, która od lat oceniana była przez pracowników bardzo wysoko, a pracodawcy chętnie wykorzystywali ją w komunikacji rekrutacyjnej - zauważa Maja Gojtowska, ekspert ds. employer brandingu.

Znaczącemu pogorszeniu uległo zadowolenie ze swojego miejsca pracy. Aż 32 proc. respondentów jednoznacznie odpowiedziało (w roku 2021 było to 15 proc.), że nie lubi swojej pracy i wykonuje ją tylko ze względów finansowych.

37 proc. ankietowanych uważa, że praca jest źródłem nadmiernego stresu. Jednocześnie 69 proc. uważa, że radzi sobie ze stresem w pracy (w 2021 roku było to 68 proc.).

W odniesieniu do wyników z roku 2021 zmienił się rozkład odpowiedzi — 38 proc. (28 proc. w 2021) respondentów przyznało, że praca jest źródłem nadmiernego stresu, to powrót do wyników z 2020. Jednym ze źródeł napięcia nerwowego w pracy mogą być zmiany organizacyjne wprowadzane w firmie. Nie zmienił się odsetek odpowiedzi respondentów, którzy twierdzili, że zmiany w ich miejscu pracy są wdrażane w odpowiedni sposób (55 proc.). W tym zakresie zdanie respondentów jest stabilne od 2020 roku.

źródło: Zaangażowanie 2022. Raport

12 proc. pracowników jest całkowicie niezaangażowanych

W tegorocznym badaniu 12 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi świadczących o tym, że są oni całkowicie niezaangażowani. Obniżonym poziomem zaangażowania charakteryzuje się 35 proc. badanych.

Co to oznacza dla pracodawców? Częstsze absencje, większy poziom rotacji, a co za tym idzie koszty z nią związane. Amerykański Instytut Gallupa oszacował niedawno (badania z 2022 roku) że niezaangażowani pracownicy kosztują 11 proc. globalnego PKB.

- Jak wynika z raportu Enpulse, aż 68 proc. badanych jest zdeterminowanych, by w pracy dać z siebie wszystko. 71 proc. docenia to, że mogą uczyć się w pracy nowych rzeczy. Czyż nie z takim zespołem chcielibyśmy pracować?! Tymczasem grupa pracowników niezaangażowanych nie sprawdza się w tym co robi, nie wykazuje przy tym energii czy pasji. Po prostu robią co do nich należy, są nieszczęśliwi, a swoje frustracje często uzewnętrzniają, np. podważając osiągnięcia ich zaangażowanych kolegów i koleżanek - komentuje Monika Smulewicz, ekspert prawa pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl