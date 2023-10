Coraz więcej Europejczyków dojeżdża do pracy do innego regionu

W ubiegłym roku spośród 197 mln osób zatrudnionych w UE ponad 12,5 mln osób (6,4 proc.) dojeżdżało do pracy z jednego regionu do drugiego (fot.pixabay)

W ubiegłym roku spośród 197 mln osób zatrudnionych w UE ponad 12,5 mln osób (6,4 proc.) dojeżdżało do pracy z jednego regionu do drugiego (fot.pixabay)

W 2022 r. spośród 197 mln osób zatrudnionych w Unii Europejskiej ponad 12,5 mln osób (6,4 proc.) dojeżdżało do pracy z jednego regionu do drugiego. To wzrost o 4,4 proc. w porównaniu z 2021 r. (12,0 mln osób).

W Polsce największy wskaźnik osób dojeżdżających do pracy z innego regionu odnotowano w regionie mazowieckim, jednak daleko mu do europejskich rekordzistów. Zjawisko to dotyczy tam 8,1 proc. pracowników.

Patrząc na liczby bezwzględne, to kilka niemieckich regionów, w tym Brandenburgia (297 000), Arnsberg (248 000) i Lüneburg (223 000), a także Peszt na Węgrzech (272 000) i Niederösterreich (236 000) w Austrii, odnotowało największą liczbę zatrudnionych osób dojeżdżających do pracy do innego regionu w obrębie swoich krajów.

Ludzie dojeżdżają także do pracy do innych krajów. W 2022 r. z regionu zamieszkania do innego kraju dojeżdżało 2,09 mln pracujących osób w wieku 15–64 lata (1,1 proc. ogółu pracujących), co stanowi nieco więcej niż w 2021 r. (1,94 mln).

Na poziomie regionalnym prowincja luksemburska w Belgii ma najwyższy odsetek osób dojeżdżających do pracy do innego kraju, wynoszący 32 proc. Kolejne miejsca zajmują Trewir w Niemczech z 18 proc., Lotaryngia we Francji z 14 proc., Franche-Comté we Francji i Vorarlberg w Austrii, każde po 10 proc.

