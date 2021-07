Coraz trudniej o ludzi do pracy. Wolnych miejsc przybywa, a kandydatów nie

Ryzyko utraty zatrudnienia maleje, łatwiej natomiast znaleźć nowe miejsce pracy - wynika z najnowszej, 44. edycji Monitora Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Dobre wiadomości dla pracowników oznaczają jednak dodatkowe wyzwania dla pracodawców – zmniejsza się rotacja na rynku pracy, co oznacza, że firmy mogą mieć problemy ze znalezieniem kandydatów z odpowiednim doświadczeniem.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku spadła rotacja na rynku pracy (fot. Pixabay)

Sytuacja na rynku pracy ulega stabilizacji, a wskaźniki w wielu przypadkach osiągnęły poziomy sprzed pandemii – to główne wnioski płynące z z najnowszej, 44. edycji Monitora Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad.

- Luzowanie obostrzeń i otwarcie gospodarki korzystnie wpłynęło na nastroje na rynku pracy. Pracownicy czują się niemal tak pewnie, jak przed pandemią i coraz rzadziej obawiają się zwolnień. To jednak nie przekłada się na większą chęć szukania pracy, co może stworzyć problemy dla firm szukających pracowników z odpowiednim doświadczeniem, zwłaszcza że plany rekrutacji są ambitne, szczególnie w logistyce, firmach produkcyjnych, branży budowlanej i usługach dla biznesu – wyjaśnia Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członek zarządu Randstad Polska.

Jak zauważa Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan, ostatnie miesiące pokazały, że częściej niż pracodawcę zmieniamy stanowisko pracy w ramach jednego zakładu pracy.

- To może świadczyć o tym, że pracodawcy, znając problemy z rekrutacją pracowników, próbują w maksymalny sposób wykorzystać potencjał zatrudnionych pracowników, dokonując awansów i zmian zaszeregowania w ramach istniejącej struktury zatrudnienia. Widać wyraźnie, że większa skłonność do zmiany pracodawcy jest w tych grupach pracowniczych, które – z uwagi na charakter pracy – nie dają większej szansy na awans wewnątrz firmy lub też dla których zmiana pracy nie wiążę się z koniecznością uczestnictwa w długotrwałym procesie rekrutacyjnym – komentuje.

W drugim kwartale 2021 roku 29 proc. respondentów oceniało ryzyko utraty pracy na duże lub średnie - w tym 9 proc. na duże. To spadek o 7 punktów proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania i najmniej od drugiego kwartału 2019 roku.

Najczęściej utraty pracy bardzo obawiają się osoby zatrudnione w administracji publicznej – jest tak w aż w 16 procentach. Najpewniejsi swojej sytuacji są z kolei pracownicy sektorów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług finansowych i ubezpieczeń oraz edukacji – w tych branżach ryzyko utraty pracy ocenia jako małe lub w ogóle się tego nie obawia odpowiednio 72, 70 i 69 proc. ankietowanych.

Do poziomów sprzed pandemii wróciły również wskaźniki szansy na znalezienie nowej pracy. Na pytanie o to, czy w najbliższym półroczu znaleźliby jakąkolwiek pracę, pozytywnie odpowiedziało 87 proc. ankietowanych. To jeden z najwyższych wyników od 2010 roku. W przypadku znalezienia w ciągu nadchodzących sześciu miesięcy zatrudnienia takiego samego lub lepszego, swoje szanse pozytywnie oceniło 67 proc. respondentów. To najwyższy wynik od rozpoczęcia pandemii, a podobne wartości notowano ostatni raz przed pandemią.

Pracownicy bardziej wybredni, ale też zadowoleni

Polepszenie sytuacji na rynku pracy obrazują też powody, dla których respondenci zmieniali miejsce zatrudnienia w ostatnim czasie. Najczęstszą wymienianą przyczyną są wyższe zarobki. Taki powód podało 45 proc. badanych (w poprzedniej edycji badania było to 38 proc.). Dwóch na pięciu ankietowanych jako powód podało korzystniejszą formę zatrudnienia u nowego pracodawcy – to o 10 punktów proc. więcej niż trzy miesiące temu. Oba te wskaźniki wróciły do poziomów, które były obserwowane przed pandemią.

O 4 punkty proc. do 31 proc. wzrosła liczba osób, które jako przyczynę podają niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy. Wskaźnik ten nie wrócił do poziomu sprzed pandemii. Niezadowolenie jest częściej podawaną przyczyną zmiany pracy niż utrata dotychczasowej pracy. Odsetek respondentów, którzy podawali ten czynnik, spadł o 5 punktów proc. do poziomu 29 proc.

Nieznacznie wzrosły wskaźniki satysfakcji z pracy – z 74 proc. w pierwszym do 77 w drugim kwartale. Najbardziej zadowoleni ze swojej pracy są przedstawiciele kadry zarządzającej, a w zestawieniu sektorów: pracownicy usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz telekomunikacji i IT. Najmniej przychylnie o swoich zatrudnieniu myślą robotnicy niewykwalifikowani oraz osoby pracujące w branży ochroniarskiej.

Zaskakującą dla prowadzących badanie jest informacja, że wydłużył się średni deklarowany czas poszukiwania nowej pracy z 2,8 miesiąca w poprzednim kwartale do 3,1 obecnie. W przeciwieństwie do sytuacji podczas ostatniej edycji badania, to mężczyźni dłużej niż wcześniej poszukują nowego zatrudnienia, a kobiety krócej.

Mniejsza rotacja na rynku pracy

W porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku spadła rotacja na rynku pracy. Odsetek osób, które zmieniły pracodawcę w ostatnich sześciu miesiącach zmniejszył się o 3 punkty proc. do jednej piątej ankietowanych i o tyle samo – i również do poziomu 20 proc. – wzrósł odsetek osób, które zmieniły stanowisko u tego samego pracodawcy.

Najczęściej pracę zmieniały osoby zatrudnione na stanowisku sprzedawcy lub kasjera (36 proc.), a najrzadziej kierowcy oraz najwyższa kadra zarządzająca – poniżej 10 proc. Stanowisko wewnątrz przedsiębiorstw najczęściej zmieniała kadra kierownicza średniego szczebla oraz mistrzowie i brygadziści – w ponad jednej trzeciej przypadków, a najrzadziej kierowcy (8 proc.).

- Rosnący optymizm na rynku pracy nie przełożył się na większą rotację pracowników. Pula kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach nie zwiększa się wraz z rosnącymi planami rekrutacji, co zwiastuje trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednim doświadczeniem. Firmy najpewniej będą musiały konkurować zarobkami i warunkami zatrudnienia, co może być trudne dla tych organizacji, które szczególnie mocno dotknęła pandemia i związane z nią obostrzenia – ocenia Monika Hryniszyn.