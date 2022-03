Coraz mniej kobiet prowadzi firmy w Polsce

Do kobiet należy 32,5 proc. firm w Polsce, co w stosunku do ubiegłego roku stanowi spadek o 3 proc. W jakich branżach kobiety prowadzą biznesy?

28 mar 2022 14:22





Liczba właścicielek spada wraz z rosnącą wielkością przedsiębiorstw (Fot. Brooke Cagle/Unsplash)

Polskie przedsiębiorczynie realizują się głównie w działalności związanej z pomocą społeczną, która odgrywa szczególnie ważną rolę w obecnej sytuacji. Jak wynika z nowych danych z KRS, do kobiet należy zdecydowana większość firm związanych z tą branżą - ponad 3/4.

Również ponad połowa przedsiębiorstw związanych z opieką zdrowotną i niemal połowa w branży edukacyjnej jest zarządzana przez kobiety.

Niestety ogólna liczba firm należących do kobiet jest niższa niż rok temu, a w dodatku spada wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw. Najwyższy odsetek przedsiębiorczyń jest w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Jak wynika z analizy Krajowego Rejestru Sądowego przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką w pierwszym kwartale 2022 r. przez globalną wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, do kobiet należy 32,5 proc. firm w Polsce, co w stosunku do ubiegłego roku stanowi spadek o 3 proc.

Liczba właścicielek spada wraz z rosnącą wielkością przedsiębiorstw. W sektorze firm mikro, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, kobiety są właścicielkami 31 proc. W przypadku małych firm (od 10 do 50 pracowników) jest to 25,5 proc., średnich (od 51 do 250 pracowników) już tylko 15,7 proc., a w sektorze dużych firm (powyżej 250 pracowników) - zaledwie 13,3 proc.

"Kobiece" branże

Wiele polskich przedsiębiorczyń działa w branży związanej z opieką i zdrowiem. Największy odsetek działalności należących do kobiet, bo aż 76 proc., jest zarejestrowany w sekcji „pomoc społeczna bez zakwaterowania”, obejmującej m.in. różnego rodzaju wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiekę nad dziećmi, w tym żłobki.

W pokrewnej sekcji „pomoc społeczna z zakwaterowaniem” do kobiet należy 64 proc. firm, a w sekcji „opieka zdrowotna” 55 proc. Obejmuje ona m.in. praktyki lekarskie i stomatologiczne oraz działalność fizjoterapeutyczną, a także pielęgniarską i położniczą.

Kobiety są również właścicielkami ponad połowy firm sklasyfikowanych jako „produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych substancji farmaceutycznych”. Czytaj też: Prezeska - brzmi dumnie czy niepoważnie? Zależy, kogo spytasz Sporo przedsiębiorczyń działa też w branży edukacyjnej - należy do nich 46 proc. biznesów, m.in. przedszkoli, szkół, firm organizujących wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia, szkół językowych i nauki jazdy, a także firm doradztwa zawodowego czy prowadzących pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Trzecim pod względem liczby firm należących do kobiet sektorem jest „pozostała indywidualna działalność usługowa”, obejmująca m.in. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, pralnie, solaria, salony masażu i odchudzające, salony tatuażu i piercingu oraz agencje hostess i biura matrymonialne, ale również opiekę nad zwierzętami oraz ich pielęgnację, domy pogrzebowe, działalność astrologiczną i spirytystyczną. W tej bardzo pojemnej kategorii kobiety stanowią 63,5 proc. wszystkich właścicieli biznesów. Trzecim pod względem liczby firm należących do kobiet sektorem jest „pozostała indywidualna działalność usługowa”, obejmująca m.in. zakłady fryzjerskie (Fot. Shutterstock) Pań nie brakuje w handlu i turystyce Polki realizują się również w finansach i turystyce, nie brakuje ich w handlu

Wiele polskich przedsiębiorczyń działa też w branżach związanych z finansami. Należy do nich nieco ponad połowa firm z sektora działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, a także 47 proc. zarejestrowanych w sektorze ubezpieczeń, reasekuracji oraz funduszy emerytalnych. Czytaj też: Po co nam więcej kobiet w firmach? Sporo firm zarządzanych przez kobiety znajdziemy też w branży turystycznej - 48,5 proc. w sektorze zakwaterowania, obejmującym hotele, obiekty noclegowe i pola kempingowe, oraz 48 proc. w sektorze „działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane”. Zdominowane przez kobiety są również branże „produkcja odzieży” - 62 proc. firm - oraz „produkcja wyrobów tekstylnych” - 53,5 proc. Kobiety mają możliwości Własnością kobiet jest też ponad połowa przedsiębiorstw zarejestrowanych w kategorii „działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi” oraz połowa w kategorii i „handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi”. - Świat idzie naprzód, coraz więcej kobiet chce i ma możliwości, by realizować swoje ambicje biznesowe. Wiele z nich jednak cały czas napotyka na swojej drodze liczne trudności, szczególnie w trudnej obecnej sytuacji gospodarczej. Wciąż popularne jest przekonanie, że w obliczu jakichkolwiek problemów to kobieta powinna zrezygnować z kariery, by zająć się domem i rodziną - mówi Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu ds. rynku biznesowego w Orange Polska.

