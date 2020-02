Collective Benefits zebrało 3,3 miliona funtów na ochronę socjalną pracujących w gig economy

Firma stara się zaproponować pracującym na zleceniach alternatywną formę opieki socjalnej.

Wychodzi z założenia, że należy związać opiekę z konkretną osobą a nie z jej pracodawcą.

Jak dowodzą analizy rynku pracy w Wielkiej Brytanii pracujący na zleceniach w ramach gig economy w tym kraju w większości nie mają opieki zdrowotnej i innych podobnych benefitów.

Collective Benefits chce zbudować platformę dla pracujących w modelu gig economy. Chce im zaoferować alternatywną możliwość dostępu do opieki socjalnej, opieki zdrowotnej, czy urlopów. Ideą jest, by taka oferta usług była nie przypisana do konkretnego pracodawcy a do konkretnego pracownika.

W ostatnich dniach lutego Collective Benefits informowało, że nie tylko zebrało pokaźną sumę na działalność, ale i porozumiało się z kilkoma firmami działającymi w modelu gig economy. Przez tę współpracę chce dotrzeć do osób wykonujących dla nich zlecenia. W pierwszej kolejności benefity mają być dostępne dla współpracujących z takimi platformami. W drugiej połowie roku Collective Benefits nie wyklucza, że odda swoje usługi na zasadach komercyjnych każdemu zainteresowanemu.

W wypowiedzi dla mediów prezes i współzałożyciel start-upu Anthony Beilin stwierdził, że w ramach gospodarki Wielkiej Brytanii pracuje na zasadach samozatrudnienia i wykonywania zleceń około 6 milionów ludzi. Część z nich nie ma do dyspozycji dni wolnych, urlopu związanego z obowiązkami rodzinnymi (ojcowski lub macierzyński), wielu nie ma opieki zdrowotnej lub prawa do opieki psychicznej. Skala ich działalności jest bardzo duża, od osób dobrze wykonujących wysokopłatne, specjalistyczne zawody, po tych, którzy rozwożą jedzenie. - Collective Benefits ma za cel zapewnić im podobną opiekę, jaką cieszą się zatrudnieni na etat - stwierdził Beilin.

Jak zauważał dla techcrunch.com ekspert związany z tematem Fred Destin, platformy aplikacyjne rosną z każdym miesiącem. Zmieniają życie ludzi. Chwali, że jeden z największych problemów tego modelu biznesowego doczekał się w Wielkiej Brytanii odpowiedzi. Problemem tym są naturalnie zmieniające się relacje pracujący - pracodawca, które model gig economy przewartościował.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii nie jest łatwa, bo szacuje się, że 96 proc z samozatrudnionych w tym kraju nie ma ochrony związanej z ich dochodami. Oznacza to, że w wypadku ich niedyspozycji, nie mają zagwarantowanych wypłat. 93 proc. z nich nie ma też ubezpieczenia zdrowotnego. PwC oszacowało, że w 2025 r. osoby pracujące w ramach gig economy za kanałem la Manche będą stanowiły 20 proc. wszystkich pracujących. Sytuacja w omawianym modelu zaczyna być rozpatrywana przez sądy. Jesienią 2019 r. w Kalifornii stanowe prawo wzbogacono o ustawę, która poprawiała sytuację pracujących na zleceniach. Dokument przeszedł przez stanowy Senat. Zakładał, że osoby zatrudnione na umowach zleceniach (tzw. gig workers) objęte zostaną podstawowymi prawami pracowniczymi. Czy ta forma świadczenia usług i pracy wyprze tradycyjny etat? Na to pytanie starali się odpowiedzieć specjaliści w 6. edycji raportu PARP pt. „Monitoring trendów krajowych i światowych". Więcej o tym raporcie przeczytaj tutaj.