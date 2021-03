Codziennie obsługują setki klientów. Nie mają szans na szybkie szczepienie ani na miejsce w żłobku

Kolejny lockdown bardzo mocno uderzył w pracowników handlu. - Nie zostali uwzględnieni w najbliższych planach szczepień mimo, że mają codziennie kontakt z tysiącami osób. Problemem jest również fakt, że pracownicy handlu nie mogą liczyć na pomoc w postaci możliwości opieki w żłobkach i przedszkolach - komentuje ich sytuację prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.





– Nie mam żadnych wątpliwości, że handel jest obecnie jednym z sektorów gospodarki „na pierwszej linii frontu”. Podziwiamy lekarzy, mundurowych, pielęgniarki, ale to pracownikom sklepów siedzącym po nocach w sklepach i mających kontakt z tysiącami ludzi należy się również szacunek, godna pensja i ułatwienia w codziennym funkcjonowaniu - mówi prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Jak dodaje, do stowarzyszania wpływa wiele skarg na zachowanie klientów czy fakt, że pewne rzeczy np. godziny otwarcia sklepów zmieniane są bardzo dynamicznie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od 27 marca do 9 kwietnia zamknięte są żłobki i przedszkola. Wyjątek, jaki wprowadził rząd dotyczy dzieci medyków i służb mundurowych - żołnierzy, policji, funkcjonariuszy straży pożarnej i personelu medycznego, dla których opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona, aby nie odciągać ich od pracy w szpitalach. Pozostali rodzice, którzy nie mają jak zapewnić opieki dzieciom, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

- Uważam, że pominięcie pracowników handlu w możliwości zostawiania dzieci w żłóbkach i przedszkolach jest dużym niedopatrzeniem i błędem, który należałoby natychmiast naprawić. Pracownice sklepów to często samotne matki lub jedyne żywicielki rodziny. Od kilku dni poważnie się zastanawiają nad tym, jak pogodzić pracę z opieką nad dziećmi – mówi Małgorzata Marczulewska.

Inny problem na jaki zwracają uwagę pracownicy handlu, to szczepienia. Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom odebrało kilka wiadomości od pracowników, którzy przyznają, że coraz bardziej obawiają się koronawirusa.

Czytaj więcej: Straciłeś pracę przez pandemię koronawirusa COVID-19, pracowałeś w restauracji. Gdzie znaleźć nową pracę?

- Nie brakuje wiadomości od pracowników, którzy chcieliby być jak najszybciej zaszczepieni. Co więcej, kierownictwa sklepów zapewniają, że gdy tylko będzie to możliwe to ułatwią swoim pracownikom szczepienia, ale pracownicy handlu mimo, że są na pierwszej linii frontu koronawirusowego i mają codziennie kontakt z tysiącami ludzi to znaleźli się poza planem szczepień. Uważam, że to kolejny błąd do pilnej napraw - mówi Małgorzata Marczulewska.

Dlatego SNP przyłącza się do apelu o to, by zweryfikować listę zawodów, którym przysługuje możliwość opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach oraz o to, by uwzględnić pracowników handlu w najbliższym planie szczepień.

Skargi na zmianę godzin pracy

Na co skarzą się obecnie pracownicy handlu? Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom odebrało od początku roku blisko 40 wiadomości, które można zakwalifikować w kategorii „handel”.

- Część dotyczyła zwolnień z pracy i były to zwykle pracownice sklepów butikowych lub lokali, które objęte zostały lockdownem. Zdarzają się również coraz częściej skargi na trudne relacje pracownik sklepu-klient. Możemy powiedzieć, że „wojny maseczkowe” powróciły. Klienci ignorują obowiązek noszenia maseczek i kiedy zwróci im się uwagę to reagują awanturą, wyzwiskami, a nawet zdarzył się przypadek wzywania kierownika marketu i blokowania możliwości spokojnego obsługiwania klientów - mówi Małgorzata Marczulewska.

Kolejnym wątkiem, jaki pojawia się w skargach, to zmiana godzin pracy. Wraz z ogłoszeniem lockdownu sklepy poinformowały, że wydłużają godziny otwarcia, niektóre będą czynne 24 godziny na dobę. Pracownicy pytają się czy muszą dostosowywać się do nowych godzin otwarcia.