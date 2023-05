Co trzecia matka dziecka do 9 lat nie pracuje. Wiemy, co może im pomóc

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny „Mama wraca do pracy – bariery behawioralne i kierunki wsparcia” 30 proc. matek dzieci do 9. lat nie pracuje zawodowo.

Pomocny może okazać się freelancing, który pomoże połączyć życie zawodowe z prywatnym poprzez elastyczność.

Najpopularniejszą branżą wśród osób dorabiających do etatu jest copywriting i social media.

Bez wątpienia powrót polskich mam do pracy jest bardzo trudny – potwierdzają to dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, według których co 3. matka dziecka do 9 lat nie pracuje zawodowo, a 16 proc. z nich deklaruje, że nie wraca do wykonywania zawodu z powodu trudności w znalezieniu odpowiedniej pracy.

Problematyczny jest również stosunek pracodawcy do nowej sytuacji życiowej młodej matki. Blisko 20 proc. kobiet musi mierzyć się z koniecznością poszukiwania nowego zatrudnienia z powodu nie przedłużenia wygasającej umowy lub jej wypowiedzenia po powrocie do pracy.

- Dla młodych rodziców decyzja o powrocie do życia zawodowego po narodzinach dziecka to wybór między dwiema opcjami: zapewnieniem dziecku żłobka, opiekunki lub urlopem wychowawczym. Jest jednak również inne rozwiązanie: przejście na freelancing. Dzięki temu nie musimy obawiać się łączności z rynkiem oraz tego, czy będziemy na bieżąco z trendami, z nowymi technologiami? Freelancing może być naszym łącznikiem z zawodem, a jednocześnie dać nam wolność pozostawienia tych mniej lubianych zadań na rzecz ciekawszych i bardziej angażujących, kiedy pozwala na to czas i najmłodszy członek rodziny. Urlop macierzyński warto też wykorzystać na kursy i szkolenia, dzięki którym możemy doskonalić nasze umiejętności, albo pomyśleć o przebranżowieniu – komentuje Zuzanna Ilków, content marketing & social media specialist w Useme.

Freelancer decyduje kiedy i z kim nawiązuje współpracę