Co trzecia firma planuje podwyżkę cen w 2023 roku

Decyzja o podniesieniu cen nie jest łatwa, bo może zniechęcić klientów. Dla wielu firm to jednak konieczne działanie (fot. charlesdeluvio/Unsplash)

Decyzja o podniesieniu cen nie jest łatwa, bo może zniechęcić klientów. Dla wielu firm to jednak konieczne działanie (fot. charlesdeluvio/Unsplash)

Jak wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w ubiegłym roku 40 proc. badanych firm zwiększyło marże, a co trzecia firma planuje podwyżkę również w 2023 r. Jedna piąta firm obniżyła marże w 2022 r., a 14 proc. zapowiedziało to również na ten rok. Około jedna trzecia firm, które zwiększyły marże, zauważyła wzrost sprzedaży, większy budżet na wynagrodzenia i poprawę rentowności.

W 2022 r. poprawiły się wyniki finansowe przedsiębiorstw, ale ich wskaźniki ekonomiczno-finansowe pogorszyły się. Wzrost przychodów wiązał się z jednoczesnym wzrostem kosztów, co spowodowało spadek rentowności w większości branż. Jak wskazuje PIE, wskaźnik rentowności netto obrotu dla średnich i dużych przedsiębiorstw zmniejszył się z 5,6 proc. w 2021 r. do 5,0 proc. w 2022 r. Wzrost rentowności zaobserwowano tylko w branżach górnictwa, wydobywania, zakwaterowania, usług gastronomicznych, edukacji, kultury, rozrywki, rekreacji oraz innych sektorach usługowych.

W zeszłym roku prawie 75 proc. firm podniosło ceny swoich produktów i usług, niezależnie od zmian w marżach. Z tych firm, 82 proc. z wyższymi marżami i 66 proc. z niższymi marżami podniosło ceny. Głównym powodem podwyżek było zwiększenie kosztów surowców i komponentów (84 proc, respondentów). Wzrost cen energii (68 proc.) i kosztów pracy (63 proc.) znalazły się na kolejnych miejscach.

- Trzy najczęstsze czynniki, jakimi tłumaczą wzrost cen przedsiębiorcy to wyższe koszty surowców potrzebnych do wytwarzania produktów lub usług, droższa energia i wzrost kosztów pracy. Co piąta badana firma wskazywała natomiast na przyzwolenie społeczne na podnoszenie cen. Nasze badanie pokazało, że występuje ono zwłaszcza w popandemicznej sytuacji w branży hotelarskiej i gastronomicznej – mówi Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego.

Tylko co druga firma z wyższymi cenami podniosła marże. Co wpływa na ich wysokość?

W roku 2022 40 proc. firm zwiększyło swoje marże, co stanowi wzrost o 10 pkt. proc. w porównaniu do roku 2021. Jak wskazuje PIE, spośród firm, które podniosły ceny 48 proc. również zwiększyło marże, 29 proc. utrzymało je na niezmienionym poziomie, a 19 proc. obniżyło.

Największy wzrost marż zaobserwowano w mniejszych firmach, gdzie 44 proc. mikrofirm i 38 proc. małych firm podniosło swoje marże. W branżach gastronomii i zakwaterowania 50 proc. firm zwiększyło marże, w przetwórstwie przemysłowym było to 45 proc., a w sektorze budowlanym 44 proc. Najwięcej firm zanotowało spadek marż (35 proc.) w przetwórstwie przemysłowym.

Nieważne, czy firmy odnotowywały wzrost, spadek czy brak zmian w marżach, najczęściej wskazywanym czynnikiem kształtującym marże było podwyższanie cen. Następnymi działaniami, które miały wpływ na marże, były redukcja kosztów działalności oraz poszukiwanie tańszych dostawców.

- Wysokość marży nie jest jedynie efektem wzrostu kosztów funkcjonowania firmy, zerwania łańcuchów dostaw, czy spadku konsumpcji, ale również pochodną decyzji biznesowych. Nasze badanie pokazało, że firmy za rzadko sięgają po bardziej zaawansowane sposoby kształtowania marż takie jak rozwój marek własnych, czy inwestycje w nowe technologię. Firmy, które obniżyły marże wykazywały przy tym większą aktywność w poszukiwaniu innych sposobów kształtowania marż niż podnoszenie cen, najpowszechniejsze wśród firm podnoszących marże. Firmy, które obniżyły marże częściej redukowały koszty przedsiębiorstwa, zmieniały dostawców towarów lub ofertę asortymentową – zaznacza Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl