"Co się stało, to się nie odstanie". Ta branża jest przyszłością rynku pracy

Jesteśmy świadkami nieodwracalnych zmian na rynku e-commerce. Co się stało, to się nie odstanie. Wiele kategorii z wygody, konieczności, przyzwyczajenia, zostanie w świecie e-commerce - mówi prof. Małgorzata Bombol, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością. Co to oznacza? Ogromne wyzwanie dla działów HR.

Rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów z obszaru e-commerce i digital marketingu utrzyma się w najbliższych latach (Fot. PTWP)

Zamknięcie sklepów i galerii handlowych wymusiło rozwiązania, na które większość firm nie była przygotowana.

Jednak, jak zaznaczają eksperci biorący udział w debacie „Future cz. II. Rozmowy o trendach przyszłości” zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego online, zmiany te zostaną z nami na dłużej.

- Już rok temu mówiłam, że wiele książek dotyczących zachowań konsumentów będziemy musieli napisać na nowo - przyznaje prof. Małgorzata Bombol, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, która bada zachowania konsumenckie w społeczeństwie.

Prof. Małgorzata Bombol przypomina, że u startu pandemii na rynku dominowały dwie grupy konsumentów. Była grupa goniąca za przyjemnościami świata konsumpcji, którą łatwo było przyciągnąć do online'u, w którym aktywnie poszukiwała nowych gadżetów i okazji cenowych na zakup kolejnych ubrań czy akcesoriów.

Ale była też grupa zmęczona nadmiarem świata konsumpcji. Ta grupa minimalizowała swoje zakupy, Jednocześnie szukała nowych doznań, jakimi było m.in. przeorientowanie się na zrównoważony rozwój. W jej polu uwagi były więc produkty free - bez laktozy, bez GMO.

- Nagle pandemia i jednym i drugim przerwała naturalną ścieżkę rozwoju konsumpcji. Nagle okazało się, że po roku konsumenci zdali obie sprawę, iż wielu zakupów nie muszą robić. Że ich koszyki są przepełnione odzieżą, kosmetykami, akcesoriami - opisuje sytuację prof. Małgorzata Bombol.

- To spowodowało, że musieliśmy się przeorientować – konsumenci, dostawcy, marki - i zdać test z koronawirusa. Konsumenci zdali go bardzo szybko i przeskoczyli na zakupy online. Na e-commerce przeszła chemia gospodarcza, mnóstwo rzeczy dla zwierząt, nie mówiąc o modzie, która obecna była w wirtualnym świecie od zawsze. Przeszła też cała branża spożywcza. Wielu konsumentów 50 plus też zaczęło odnajdywać się w świecie e-commerce - wylicza ekspertka z SGH.

Przyznaje też, że jesteśmy świadkami nieodwracalnych zmian na rynku e-commerce. - Co się stało, to się nie odstanie. Wiele kategorii z wygody, konieczności, przyzwyczajenia, zostanie w świecie e-commerce - podkreśla.

Specjaliści potrzebni od zaraz

Dane firmy doradczo-rekrutacyjnej Devire potwierdzają trend, o jakim mówili uczestnicy EEC Online. Coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalistów z obszaru e-commerce i digital marketingu utrzyma się w najbliższych latach. Mogą oni liczyć na dalszy wzrost zarobków. Firmy stawiają przede wszystkim na personalizację i zaawansowaną pracę z danymi, pozwalającą na precyzyjne dotarcie do użytkownika. Rosną inwestycje w technologie marketingowe i automatyzację, z naciskiem na jak najlepszy customer experience (doświadczenie klienta). Dlatego też rok 2020 przyniósł wzrost ofert zatrudnienia dla kandydatów z obszarów CRM, marketing automation, czy analityki danych digitalowych i CRM-owych – aż 90 proc. kandydatów z branży zostało zaproszonych do udziału w rekrutacji – wynika z najnowszego badania Devire „Rynek Zmiany Pracy". Firmy szukają również programistów, wytwarzających platformy i narzędzia e-commerce. - W przypadku tych obszarów w zależności od rodzaju stanowiska możemy mówić o wzrostach wynagrodzeń o 10-15 proc. rok do roku. Poza tym widoczne są wzrosty w obszarach digital activation, social mediów i komunikację on-line – mówi Elżbieta Sobiech z Devire. Z danych Devire wynika, że osoba aplikująca na stanowisko specjalisty e-commerce może liczyć na pensję w wysokości od 6 000 do 10 500 zł, średnio firmy oferują 7 tys. zł brutto. Z kolei digital manager zaczyna od wynagrodzenia w wysokości 10 000 zł. Maksymalna oferowana stawka to 13 500 zł, średnio jest to 12 000 zł. CRM manager może zarobić od 10 000 do 22 000 zł, średnio firmy oferują mu 15 500 zł. Także dane agencji pracy OTTO Work Force wskazują na rosnące zainteresowanie pracownikami w tym segmencie. Według ich raportu aż 72 proc. nowych pracowników tymczasowych znalazło pracę właśnie w branżach powiązanych z e-commerce, jak usługi kurierskie i logistyczne. - W czasie pandemii sprzedaż online przyspieszyła. Dodatkowi pracownicy potrzebni są przede wszystkim w centrach logistycznych, magazynach, sortowniach, biurach oraz do pracy w terenie - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

