Co piąty pracownik boi się zwolnienia. Aż 60 proc. nie myśli o zmianie pracy

Niepewna sytuacja gospodarcza ma swoje odzwierciedlenie w nastrojach pracowników. Co piąta osoba obawia się zwolnienia w tym roku. Niemal połowa, bo 43 proc. osób wskazuje, że taki scenariusz raczej nie jest możliwy, a 23 proc. ma pewność zatrudnienia. Pracownicy, którzy nie będą do tego zmuszeni, raczej nie zmienią pracy. Aktywne poszukiwanie nowego pracodawcy deklaruje 16 proc. osób – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że co piąty z pracowników obawia się zwolnienia w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. 6 proc. zdecydowanie boi się takiego scenariusza, a 44 proc. uważa, że jest on raczej prawdopodobny.

60 proc. osób nie zamierza zmieniać pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a 24 proc. jeszcze nie wie, co się wydarzy.

Niemal połowa, bo 43 proc. pracowników nie zakłada, że zostaną zwolnieni, w tym 23 proc. ma pewność, że zdecydowanie nie straci pracy.

Jak wynika z Barometru Personnel Service, trzymanie się jednego pracodawcy to teraz częsta strategia pracowników, którzy w aktualnych warunkach wolą nie ryzykować.

60 proc. osób nie zamierza zmieniać pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a 24 proc. jeszcze nie wie, co się wydarzy. W poprzedniej edycji badania, która została przeprowadzona na lutym 2022 roku, pracy nie zamierzało zmieniać 53 proc. badanych. 17 proc. stwierdziło, że chce związać się z nowym pracodawcą, a 30 proc. nie podjęło jeszcze decyzji.

Plan aktywnego poszukania nowego pracodawcy ma 16 proc. osób. Widać w tym przypadku różnice pokoleniowe. Z badań wynika wprost, że im starsza osoba, tym mniejsze prawdopodobieństwo zmiany pracodawcy. 29 proc. najmłodszych osób od 18 do 24 roku życia planuje szukać nowej pracy, wśród 25-34-latków ten odsetek wynosi 19 proc., w kolejnej grupie wiekowej (35-44 lata) już 16 proc., wśród 45-55-latków 15 proc., a w najstarszej grupie osób po 55 roku życia tylko 5 proc. chce zmienić pracodawcę.

Czytaj więcej: W ciągu kilku miesięcy pojawiły się setki tysięcy kobiet szukających pracy

– Słabe informacje o gospodarce czy doniesienia o zwolnieniach zniechęcają do szukania pracy. Jest to zrozumiałe, bo zmiana oznacza najczęściej zatrudnienie najpierw na okres próbny oraz konieczność wykazania swoich umiejętności. Pracownicy wolą teraz nie dokładać sobie stresu. Skłonność do ryzyka spadła od wybuchu pandemii i to się nadal utrzymuje. Z drugiej strony, zatrudnionych z bierności wytrąca inflacja. Ceny rosną, a jednocześnie spada nasza siła nabywcza, więc każdy dodatkowy grosz jest na wagę złota. Jeżeli w nowym miejscu pracy dostaniemy lepsze pieniądze, to w obliczu rosnących kosztów życia, trudniej odrzucić taką ofertę – komentuje wyniki Barometru Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Wyższa pensja największym motywatorem do zmiany pracy