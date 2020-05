Co ósma firma dokonała zwolnień. Ale jest nadzieja

Powszechnym zjawiskiem jest spadek nowych zamówień. Na koniec kwietnia spadku popytu doświadczyło 66 proc. firm. Najtrudniejsza sytuacja przychodowa występuje w sektorze mikrofirm i w handlu.

71 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia, a 8 proc. planuje zwiększyć liczbę pracowników firmy.

- 61 proc. przedsiębiorstw zgłasza, że utrzyma dotychczasowe wynagrodzenia. To wynik, który pozwala ocenić, że polskie firmy nauczyły się funkcjonować w warunkach wyjątkowo trudnego otoczenia - wyjaśnia Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Na przełomie kwietnia i maja 67 proc. firm odczuło spadki przychodów względem wyniku z marca – to wzrost o 10 pp. w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Co dziesiąta firma przyznaje, że nie ma środków na przetrwanie. Miesiąc wcześniej takich firm było 18 proc.

Redukcji zatrudnienia dokonało jak dotąd 12 proc. przedsiębiorstw. Dalsze zwolnienia deklaruje kolejne 12 proc., co jest wynikiem aż o 16 pp. niższym w porównaniu z końcem marca i 2 pp. niższym niż w połowie kwietnia. Przytaczamy wyniki badania kondycji przedsiębiorstw, wykonanego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Polski Fundusz Rozwoju.

Czarnowidze optymiści

- Sytuacja w gospodarce zmienia się bardzo dynamicznie. W badaniach sprzed miesiąca dominowała tendencja do postrzegania przyszłości gospodarczej w czarnych barwach. Teraz widzimy urealnianie tej perspektywy przez przedsiębiorców. Wprawdzie co ósma firma dokonała zwolnień, a 18 proc. obniżyło wynagrodzenia, to jednak z drugiej strony 38 proc. badanych firm zadeklarowało, że dysponuje zasobami finansowymi pozwalającymi im przetrwać dłużej niż 3 miesiące. To o 12 pp. więcej niż jeszcze miesiąc temu – wyjaśnia Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Badania pokazują jednak, że polskie firmy pomału odrzucają najczarniejsze scenariusze.

- Obraz wyłaniający się z naszych badań pokazuje, że pomimo coraz częściej pojawiających się prognoz o kilkuprocentowym spadku PKB w 2020 r., firmy nie nastawiają się na głęboki i długotrwały kryzys, chcą raczej przeczekać najgorsze w kondycji umożliwiającej im jak najszybszy start do nowej normalności – dodaje Piotr Arak.

CZYTAJ DALEJ »

Zobacz: Globalny pandemiczny kryzys tworzy też dla Polski szanse. Tylko trzeba je dostrzec i wesprzeć Pieniądz na przetrwanie Powszechnym zjawiskiem jest spadek nowych zamówień. Na koniec kwietnia spadku popytu doświadczyło 66 proc. firm. Z kolei najtrudniejsza sytuacja przychodowa występuje w sektorze mikrofirm i w handlu. 74 proc. mikroprzedsiębiorstw i 75 proc. przedsiębiorstw handlowych zanotowało zmniejszenie sprzedaży w porównaniu z wynikami z marca. Zmieniają się natomiast deklaracje przewidywanej płynności finansowej przedsiębiorstw. W grupie badanych firm 52 proc. dużych, 45 proc. średnich, 36 proc. małych i 31 proc. mikro przyznaje, że dysponuje środkami umożliwiającymi im funkcjonowanie dłużej niż kwartał. Nie zmienia się praktycznie wykorzystanie głównych narzędzi finansujących działalność firm. Obecnie 44 proc. firm korzysta z leasingu, a 38 proc. z kredytów bankowych. Są to wyniki porównywalne do sytuacji sprzed kryzysu, gdy te odsetki wynosiły odpowiednio 45 proc. i 41 proc. Ponad połowa firm korzystających z tych narzędzi deklaruje, że skala ich finansowania dzięki tym rozwiązaniom jest większa niż przed pandemią. Do wzrostu skali finansowania działalności kredytem kupieckim przyznaje się 60 proc. z 19 proc. korzystających z tej formy firm. Zobacz: Firmy będą tylko zwalniać? Ten raport daje nadzieję Rynek pracy się broni 12 proc. wśród przebadanych firm dokonało zwolnień pracowników. Największa redukcja zatrudnienia wystąpiła w sektorze handlowym oraz dużych i średnich przedsiębiorstwach. 60 proc. zwolnień dotyczyło 1-25 proc. załóg. Z badania wynika, że 12 proc. przedsiębiorców planuje redukcję zatrudnienia ze względu na rozwój epidemii. 71 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia, a 8 proc. planuje zwiększyć liczbę pracowników firmy. 34 proc. firm planujących redukcję zatrudnienia chce zmniejszyć liczbę etatów o nie więcej niż 10 proc., a 26 proc. 10- 25 proc. W sektorze usługowym oraz w mikrofirmach dominuje strategia obniżania wynagrodzeń obejmujących całe załogi. Jeżeli chodzi o dalsze działania przedsiębiorstw, to 21 proc. z nich planuje obniżanie wynagrodzeń i będą to niezmiennie głównie mikrofirmy oraz przedsiębiorstwa z sektora usługowego. W porównaniu z deklaracjami z marca i kwietnia, jest to wynik odpowiednio o 25 pp. i 11 pp. niższy. - 61 proc. przedsiębiorstw zgłasza, że utrzyma dotychczasowe wynagrodzenia. To wynik, który pozwala ocenić, że polskie firmy nauczyły się funkcjonować w warunkach wyjątkowo trudnego otoczenia. Z drugiej strony, spośród firm planujących redukcję zatrudnienia, 26 proc. deklaruje zwolnienia dotykające 25-50 proc. załogi, a więc relatywnie duże. Należy pamiętać, że cały czas obserwujemy reakcje krótkoterminowe - wyjaśnia Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zobacz: O wyzwaniach świata po pandemii podczas EEC Online. Spotkajmy się w sieci Wychodzimy z zamrażarki Autorzy badania podkreślają, że istotne znaczenie dla sytuacji polskich pracodawców oraz deklarowanych działań na przyszłość mają działania ze strony rządu. Na ich plany i działania wpływają zarówno wdrożenia kolejnych rozwiązań w ramach tarcz antykryzysowych, jak również kolejne etapy odmrażania gospodarki. - W tej chwili wchodzimy w tryb pośredni między normalnym funkcjonowaniem gospodarki a lockdownem, z którym gospodarka mierzyła się do niedawna. Najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem dostosowywania się firm do aktywności w nowych warunkach i dopiero wtedy będziemy w stanie ocenić, w jakiej kondycji polskie przedsiębiorstwa wychodzą z szoku – podsumowuje Andrzej Kubisiak.