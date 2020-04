Co drugi pracownik uważa, że ma świetnego szefa

Aż 53 proc. Polaków twierdzi, że ma świetnego szefa.

Jednocześnie tylko 11 proc. z nas wymaga od przełożonego specjalistycznej wiedzy.

Z kolei za najważniejsze cechy dobrego szefa Polacy uznali uczciwość, wspieranie członków zespołu, wiarygodność i pozytywne nastawienie.

Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie, w którym 972 respondentów zapytano o ich oczekiwania względem przełożonego. Wyniki ankiety budują interesujący portret idealnego menedżera oczami podwładnych i pokazują, nad czym polscy szefowie powinni jeszcze popracować.

Uczciwy i wspierający szef

Za najważniejsze cechy dobrego menedżera Polacy uznali uczciwość, wspieranie członków zespołu, wiarygodność i pozytywne nastawienie.

A wśród cech, których zdaniem respondentów najbardziej brakuje polskim menedżerom, badani najczęściej wskazywali poczucie humoru (25 proc. odpowiedzi).

- Kontakt z przełożonym to dla wielu osób jeden z głównych powodów stresu w pracy. Dobry menedżer powinien to zauważyć i umieć rozładować napięcie, na przykład wspólnym śmiechem. To tym ważniejsze, że Polacy uchodzą za bardzo zestresowany naród - mówi Żaneta Spadło, ekspertka kariery serwisu LiveCareer Polska, autorka badania.

Oprócz tego aż 65 proc. ankietowanych chciałoby, żeby ich przełożony skupiał się przede wszystkim na znalezieniu i pełnym wykorzystaniu ich mocnych stron. Ta potrzeba rośnie wraz ze stażem pracy i doświadczeniem pracowników. Szukanie i korygowanie słabości podwładnych jako główną metodę zarządzania popiera jedynie niecałe 35 proc. z nas.

Konstruktywny feedback menedżera

Ponadto aż 57 proc. respondentów twierdzi, że feedback od przełożonego powinien być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Kolejne 36 proc. badanych oczekuje od szefa przede wszystkim pochwały, a nieco ponad 7 proc. - krytyki.

- Niewielu z nas lubi, gdy szef wytyka nam błędy i słabości, nawet jeśli ma dobre intencje. W pracy chcemy zarówno czuć się docenieni, jak i mieć możliwość rozwoju, a konstruktywny feedback od szefa najbardziej może nam w tym pomóc - komentuje Małgorzata Sury, ekspertka ds. kariery w LiveCareer.

Badanie pokazało też, że - wbrew powszechnym stereotypom - Polacy nie narzekają tak często. Niemal połowa respondentów twierdzi, że podoba im się rodzaj feedbacku, jaki otrzymują od menedżera, a 57 proc. z nas czuje, że szef bierze pod uwagę naszą opinię podczas podejmowania decyzji.

“Badanie oczekiwań Polaków względem przełożonych” wykazało również, że tylko 53 proc. z nas ma szefa, który dba, byśmy zachowali równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Natomiast ponad 70 proc. z nas chce, by przełożony pomagał nam w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Z kolei aż 75 proc. z nas uważa, że szef powinien brać pod uwagę zdanie pracowników, nawet jeśli jest inne niż jego własne.