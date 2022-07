Co drugi Polak jest gotów odejść z pracy. Kluczowy jest jeden powód

Co drugi pracujący Polak deklaruje, że rzuci pracę, jeśli ta negatywnie wpływałaby na zdrowie fizyczne lub psychiczne - wynika z badań Pracuj.pl. Pracownicy w Polsce w teorii zdają się mieć rosnącą świadomość znaczenia dobrych relacji i odpowiedniego balansu w życiu zawodowym. Mimo to w praktyce wciąż mierzą się z wieloma wyzwaniami, często decydującymi o poszukiwaniu nowej pracy.

Na przełomie 2021 i 2022 roku na całym świecie głośno mówiło się o „great resignation” (ang. „wielka rezygnacja”) - masowych odejściach z pracy, odnotowywanych szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Za jedne z kluczowych przyczyn tego zjawiska uznawane są niezadowolenie z pracy czy chęć zadbania o własne zdrowie psychiczne. W efekcie nawet 4 na 10 Amerykanów myślało o opuszczeniu obecnego pracodawcy.

Ostatnie kilkadziesiąt miesięcy dostarcza pracownikom w wielu krajach napięć i trudności. Pandemia, wojna w Ukrainie, sytuacja gospodarcza - mają duży wpływ na podejmowane przez pracowników decyzje o zmianach.

Badanie „Nowe oblicza pracy” przeprowadzone przez Pracuj.pl jasno pokazuje, że Polacy - przynajmniej na poziomie deklaracji - wykazują się stosunkowo dużą gotowością na porzucenie pracy, która wpływa na nich negatywnie. Najczęściej wskazywaną motywacją jest pogarszanie się zdrowia fizycznego. Byłoby ono przyczyną porzucenia pracodawcy przez połowę respondentów.

45 proc. podkreśla, że do rezygnacji z obecnego miejsca pracy skłoniłoby go pogarszające się zdrowie psychiczne. Wypalenie zawodowe skłoniłby do porzucenia pracy 27 proc. Polaków badanych przez Pracuj.pl.

Do porzucenia pracy w każdym z przypadków bardziej skłonni są mężczyźni. Pogarszające się zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe są natomiast motywacjami do rezygnacji nieco częściej dla osób w młodszym wieku. Wraz ze stażem pracy taka skłonność maleje.

Podobne proporcje dostrzec można także wśród Polaków, którzy są skłonni porzucić obecną pracę i zmienić ją na mniej płatną. Najczęściej motywacją jest pogarszanie się zdrowia fizycznego (45 proc.), nieco rzadziej wskazywano gorsze zdrowie psychiczne (42 proc.), a wyraźnie rzadziej wskazywane było wypalenie zawodowe (27 proc.).

- We współczesnym życiu zawodowym dążymy do realizacji wielu ambicji, czasem trudnych do pogodzenia. Chcemy godnie zarabiać i mieć ciekawą pracę, ale jednocześnie zachować zdrowy dystans do obowiązków. Dążenie do jednoczesnego spełnienia tych wymagań jest częstą motywacją do zmiany miejsca zatrudnienia, którą ułatwia dobra koniunktura na rynku pracy. Interesujące jest, że według naszych badań Polacy nieco częściej są skłonni porzucić pracę, którą uważają za szkodliwą, nie posiadając żadnej alternatywy, niż zmienić ją na mniej płatną, ale gwarantującą lepszy balans. W obu przypadkach około połowy badanych byłoby gotowych podjąć decyzję o odejściu - komentuje Agnieszka Bieniak, dyrektor HR w Grupie Pracuj

Relacje motywują do pozostania i… zmiany pracodawcy

Wpływ na podejmowanie decyzji o zmianach mają także relacje w pracy. Dbałość o ten aspekt odgrywa szczególną rolę w utrzymaniu pracowników w firmie na dłużej. Co trzeci badany wskazuje, że do pozostania w obecnym miejscu przekonuje panująca w firmie dobra atmosfera, niewiele rzadziej wskazywane były dobre relacje z przełożonym. Ponadto co czwarty respondent nie szukający nowej pracy przyznawał, że ważną motywacją jest poczucie bycia docenionym.

Blisko co czwarty respondent rozglądający się za nowymi ofertami robi to, bo czuje się niedoceniony. Kolejne 17 proc. motywuje do zmiany zła atmosfera panująca w firmie.

7 proc. badanych wskazuje na złe relacje z szefami jako kluczową przyczynę zmiany pracy.

Pandemiczna lekcja empatii

Wpływ na wzrost znaczenia pozapłacowych czynników miała pandemia. Z badań Pracuj.pl wynika, że 54 proc. pracujących Polaków deklaruje wpływ pandemii na ich relacje ze współpracownikami. Co trzeci respondent doświadczył zarówno złych, jak i dobrych zjawisk z tym związanych, 14 proc. - wyłącznie pozytywnych, natomiast 7 proc. - wyłącznie negatywnych.

Do „jasnych stron” relacji w pracy podczas pandemii zalicza się wzajemna pomoc, przejawiająca się we wsparciu między członkami zespołu (33 proc.), większej solidarności (30 proc.) oraz wsparciu mentalnym od współpracowników (24 proc.). Osoby, które doświadczyły dobrych zjawisk związanych z czasem pandemii zwracały także uwagę na większe zrozumienie różnorodności: otwartość na różne poglądy na temat pandemii (32 proc.) oraz na specyfikę sytuacji rodziców mających dzieci, które uczą się zdalnie (28 proc.). Dla ¼ pracowników ostatnie 2,5 roku, mimo ograniczenia kontaktu w części miejsc pracy, stało się także czasem narodzin nowych przyjaźni.

Wśród najczęściej wskazywanych „ciemnych stron” relacji w dobie koronawirusa wskazywane były te związane z kontaktem międzyludzkim, spadkiem empatii i kwestiami konfliktogennymi. Do pierwszej grupy zaliczają się osłabienie relacji w zespole (46 proc.) i rzadsze kontakty ze współpracownikami (42 proc.). W drugiej znalazły się spadek wzajemnego zaufania w zespole (32 proc.) oraz mniejsza empatia i samolubność (29 proc.). Do trzeciej natomiast zaliczają się kłótnie i konflikty na temat pandemii (34 proc.) oraz niesprawiedliwy podział obowiązków przez braki kadrowe (21 proc.).

- Pandemia koronawirusa uwypukliła wiele zjawisk, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych w życiu organizacji. Solidarności, przyjaźni i zrozumieniu między pracownikami towarzyszyły niestety także nieufność, obawy czy konflikty. Wiele z tych zjawisk jest naturalnych dla dużych społeczności. To, które z nich będą nabierać na sile, zależy jednak od przejrzystej i transparentnej komunikacji. Z naszych doświadczeń wynika, że firmy stawiające duży nacisk na klarowne informowanie pracowników, wzmacniające wymianę wiedzy i kontakt, częściej budują dobre zespoły. Także takie, które radzą sobie i wzajemnie się wspierają w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach - komentuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.