Co dalej z Work Service? Czas ucieka nieubłaganie

Work Service i Gi International podpisały umowę inwestycyjną w połowie lutego 2020. Właśnie upływa – przedłużony już - czas na ostateczne sfinalizowanie. Czy do niego dojdzie?

Problemy finansowe Work Service (WS) nawarstwiały się od kilku lat.

WS ze swojego portfolio wykreślić musiała np. firmę Antal, która skupia się na rekrutacji specjalistów. Wartość transakcji to 11,6 mln zł.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie, Work Service SPV i Work Service International (sprzedający) - spółki zależne Work Service - oraz Work Service jako gwarant zawarły z Gi Group Deutschland GmbH (spółka zależna GI International S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.) jako kupującym umowę sprzedaży praw udziałowych w Work Service GmbH & Co. KG w związku ze spełnieniem warunków zawieszających.

WS sprzedała odpowiednio 74 proc. oraz 26 proc. posiadanych przez nich praw udziałowych w spółce, o łącznej wartości nominalnej 100 000 euro, stanowiących łącznie 100 proc. praw udziałowych w spółce, za cenę 4,5 mln zł.

- Zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie do 10 dni roboczych od 27 lipca 2020 r. kupujący dokonana spłaty na rzecz emitenta wewnątrzgrupowych zobowiązań w kwocie ok. 3 300 000 zł - czytamy w komunikacie – informuje WS w komunikacie.

Spółka planuje przeznaczyć kwotę 7,5 mln zł otrzymaną z tytułu transakcji na rzecz spłaty kapitału pożyczki pomostowej.

Przedłużona transakcja

Jednak to nie ta transakcja, a przejęcie całego Work Service przez Gi International (spółka jest częścią Gi Group, która jest jedną z największych na świecie firm oferujących usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi) rozpala branżę do czerwoności. Bowiem za dwa dni kończy się czas na sfinalizowanie transakcji. Dodajmy, czas już raz wydłużony. Na mocy aneksu do zawartej w lutym umowy inwestycyjnej, do 31 lipca został przedłużony termin jej zamknięcia. Banki finansujące spółkę wyraziły zgodę na wypłatę finansowania pomostowego nie później niż do 31 lipca. Początkowo, termin ten przypadał na 30 czerwca.

CZYTAJ DALEJ »

Work Service i Gi International podpisały umowę inwestycyjną w połowie lutego. Zakłada ona dofinansowanie spółki przez inwestora łączną kwotą do 210,2 mln zł, w zamian przejęcie kontrolnego pakietu (56 proc.) W planach jest też emisja nowych akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi za cenę 0,39 zł sztukę. Z kolei inwestor udzieli spółce 108,7 mln zł finansowania w celu spłaty zobowiązań i kosztów transakcyjnych oraz sfinansowania bieżącej działalności, a także zapłaci 81,5 mln zł w sposób określony w umowach o redukcji zadłużenia bankowego i obligacyjnego. Jak w lutym tłumaczyli przedstawiciele WS, dzięki tej inwestycji, spółka będzie w stanie zakończyć wieloletni proces restrukturyzacji, a także skoncentrować się na rozwoju w obszarach, w których firma od lat jest liderem, a także na nowych możliwościach rozwoju. Już w czerwcu Gi Group informowała, że ma już wszystkie wymagane zgody antymonopolowe. Więc wszystko wskazuje a to, że transakcja w terminie dojdzie do skutku. Czy tak się stanie? Nadal jest to informacją z kategorii "ściśle tajne". - Na bieżąco informujemy na temat postępów transakcji w komunikatach giełdowych. Jesteśmy zobligowani do respektowania konkretnych wymogów komunikacyjnych, dlatego - choć rozumiemy zainteresowanie transakcją - nic więcej nie możemy powiedzieć - powiedziała PulsHR.pl w środę, Iwona Szmitkowska, prezes Work Service. Rynek o transakcji Co na ten temat słychać w branży? Jak w rozmowie z PulsHR.pl zaznaczył prezes jednej z firm, historia wychodzenia na prostą Work Service zaczęła przypominać telenowelę, której końca nie widać. - Nie docierały do mnie jakiekolwiek sygnały, żeby nie udało się dojść do porozumienia czy o jakiejkolwiek możliwości zerwania transakcji, więc liczę, że tym razem doczekamy się jej sfinalizowania - komentuje. Z kolei szef innej firmy z branży, stwierdza wprost. - Byliby niepoważni, gdyby do tego nie doszło. Gi Group to odpowiedzialna firma, obserwują WS od kilku dobrych miesięcy, nie kupują kota w worku - mówi. Jednocześnie dodaje, że z pewnością jeszcze nieraz usłyszymy o zawirowaniach związanych z tą transakcją. Paweł Gniazdowski, country manager Lee Hecht Harrison DBM Polska, przyznaje, że przejęcie Work Service nie jest łatwą transakcją. - Mówimy o złożonym biznesie, który działa w wielu krajach, gdzie obowiązują różne regulacje, do tego skupia się na bardzo zmiennym obszarze, jakim jest praca tymczasowa. Jednak jeśli umowa została zawarta, to musiałyby wystąpić bardzo poważne przesłanki, by z niej zrezygnować - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl. Przyznaje też, że przez pandemię koronawirusa zmieniły się warunki prowadzenia biznesu, co nie poprawia nastrojów. - Jeżeli ktoś prowadzi transakcję na zmiennym rynku, to przeżywa teraz różne wątpliwości. Nie jest tajemnicą, że rynek pracy tymczasowej ucierpiał na zahamowaniu wzrostu gospodarczego. Czuć na nim niepewność oraz niepokój. Więc jeśli są jakiekolwiek wahania, to mogą wynikać z niepewności kupującego, bo deal był podpisywany przed wybuchem pandemii koronawirusa - komentuje nasz rozmówca. - Tymczasem teraz kupujący musi liczyć się z tym, że wydatek nie zwróci mu się tak szybko - dodaje. Work Service ze stratą W połowie lipca WS przedstawił raport okresowy z I kwartału 2020 roku. W tym czasie grupa osiągnęła wyniki finansowe na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2019 roku. - Wynikało to przede wszystkim z przeprowadzonej restrukturyzacji operacyjnej (w szczególności obniżenie kosztów prowadzonej działalności spółek) i odzwierciedliło się w poprawie wyników ze sprzedaży oraz w konsekwencji wyników z działalności operacyjnej konsolidowanych w 2020 roku podmiotów - czytamy w raporcie. W I kwartale WS odnotował 6,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,07 mln zł wobec 13,36 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,4 mln zł wobec 17,43 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,8 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 414,83 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 4,56 mln zł wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej.