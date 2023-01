Co czwarty Polak potrzebuje pomocy. Jest coraz gorzej

Zadowolony Polak to taki, który może sam decydować o tym, gdzie i kiedy chce pracować - tak wynika z badania „The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete”, przeprowadzonego przez VMware. Badanie pokazało, że 82 proc. Polaków odczuwa większą satysfakcję z pracy, jeśli mogą wykonywać ją z dowolnego miejsca.

- Nasze badanie pokazuje znaczenie więzi społecznych dla zdrowia psychicznego, należy zakładać, że w znacznej mierze tworzonych w miejscu pracy. Tam ludzie często mogą być zniechęcani do rozwijania relacji, bo pracodawca może obawiać się spadku efektywności pracy. Nasze ustalenia pokazują dodatkowo, że więzi społeczne mogą ograniczać ryzyko zachorowania na depresję oraz pojawiania się stanów lękowych. Co szczególnie ważne, wnioski wynikają z analizy dokumentacji medycznej i bardzo precyzyjnie określają zależność pomiędzy serdecznymi kontaktami, a klinicznie diagnozowanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego - wyjaśnia dr hab. Piotr Białowolski, zajmujący się w projekcie analizą danych i interpretacją wyników.

82 proc. Polaków odczuwa większą satysfakcję z pracy, jeśli mogą wykonywać ją z dowolnego miejsca

Poprawa relacji z otoczeniem zmniejsza ryzyko depresji o 27 proc. W przypadku lęku dobre kontakty ze znajomymi w pracy czy w domu z rodziną ograniczają prawdopodobieństwo problemów psychicznych o 18 proc. Natomiast wśród osób, które uważają, że jest ktoś, kto je rozumie, ryzyko zdiagnozowania depresji spada o 17 proc. W kontekście lęku wskaźnik wynosi tutaj 12 proc. Z drugiej strony osamotnienie zwiększa niebezpieczeństwo depresji o 32 proc. oraz lęku o 21 proc.

Blue monday – dobry moment na rozmowę o zdrowiu psychicznym

Przypadający na trzeci poniedziałek stycznia „blue monday” to dobry moment, by o zdrowiu psychicznym pracowników rozmawiać. Bo choć dany dzień ma podłoże mocno marketingowe, to problem zdrowia psychicznego już marketingowy nie jest.

- Psychoterapeuci będą mieli coraz więcej pracy. Jest to związane z ciągłym wzrostem zachorowań na depresję i systematycznym pogarszaniem mentalnej jakości życia społeczeństwa. W czasie pandemii liczba przypadków depresji wzrosła ponad 100 proc. Aktualnie w Polsce na chorobę tę cierpi 1,5 miliona obywateli. To są tylko oficjalne statystyki. Co 6. Polak ma zaburzenia lękowe, żyje w niemal permanentnym poczuciu zagrożenia. Konsumpcja czystego alkoholu w Polsce wynosi 12 litrów na głowę rocznie, a przyjmuje się, że od tego progu zaczyna się degeneracja społeczeństwa. Alkohol stał się środkiem nieodpowiedniego, toksycznego radzenia sobie emocjami, którymi nie potrafimy zarządzać. W Polsce mamy ponad 4 miliony przypadków przemocy wobec kobiet. Wszystko to sprawia, że polskie społeczeństwo jest w fatalnej kondycji psychicznej, która systematycznie się pogarsza, a problem nie jest adresowany – zauważa Mateusz Grzesiak, wykładowca, psycholog i konsultant.

Mateusz Grzesiak (fot. mat. pras.)

Z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że co czwarty Polak potrzebuje pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, a mniej więcej co drugi doświadcza epizodów pogorszonego stanu zdrowia. Nie pomaga sytuacja ekonomiczna i geopolityczna, nie pomaga także fakt, że Polacy bardzo dużo czasu poświęcają na wykonywanie obowiązków zawodowych. Z analiz wynika, że 30 proc. Polaków spędza w pracy ponad 40 godzin tygodniowo, co daje nam szósty od końca wynik w skali całej Europy.

Według badań Eurostatu Polska plasuje się w środku stawki państw europejskich w kwestii zadowolenia z wykonywanej pracy. Z badań europejskiego rynku pracy wynika również, że istnieje związek między satysfakcją z pracy a czasem w niej spędzanym. Im dłuższy czas pracy, tym większe niebezpieczeństwo pojawienia się problemów zdrowotnych, również w zakresie zdrowia psychicznego.

- Dziś na rynku pracy mamy cztery aktywne zawodowo pokolenia, których potrzeby znacząco się różnią, szczególnie jeśli chodzi o ich oczekiwania wobec pracodawców. Milenialsi i Generacja Z jako powód odejścia z firmy bardzo często podają właśnie zły wpływ pracy na zdrowie psychiczne. Nie ma więc wątpliwości, że pracownicy chcą otrzymywać wsparcie psychologiczne w miejscu pracy, a te zmieniające się oczekiwania bardzo mocno definiują, jakiego rodzaju benefity firma powinna dostarczać, aby móc sprostać różnorodnym potrzebom. Zapewnienie zespołom odpowiedniego środowiska pracy, w którym będą się czuli bezpiecznie i będą mieli poczucie, że mogą w pełni rozwijać swój potencjał, to nie lada wyzwanie – komentuje Aleksandra Tokarewicz, członek zarządu Helping Hand, platformy internetowej oferującej wsparcie psychologiczne.

Pracownik wypalony zawodowo

Jak wynika z raportu Benefit Systems „Zmęczeni, obojętni, niezaangażowani. Postpandemiczne potrzeby pracowników”, ponad jedna trzecia pracowników przynajmniej kilka razy w tygodniu czuje się przemęczona po pracy (35 proc.). Co piątemu takie uczucie towarzyszy jeszcze przed jej rozpoczęciem (19 proc.).

Dla pracodawcy oznacza to jedno – większe prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego u zatrudnionego, a przez to spadek jego produktywności.

- Wyniki badań wskazują, że już prawie co 2. pracownik doświadczył wypalenia zawodowego. Oznacza to, że musimy przedefiniować obowiązki podopiecznych i coraz mocniej przyzwyczajać się do myśli o 4-dniowym tygodniu pracy. Prognozujemy z profesorem Rafałem Ohme, w naszej najnowszej książce, że już w tej dekadzie większość firm przejdzie na system 4-3 z przewagą pracy zdalnej. Spotkania na żywo będą więc służyły głównie team buildingowi, ponieważ całą resztę pracownicy wykonają z własnych domów lub… z kafejki z widokiem na morze. Mam świadomość, że to dzisiaj brzmi jak biznesowe science-fiction, ale zastanówcie się państwo, czy w 2019 roku uwierzylibyście w pandemię i wojnę w Europie… - zauważa trener mentalny Jakub B. Bączek.

Jakub B. Bączek (mat. pras.)

Zmęczenie mocno obija się na zaangażowaniu i ogólnym podejściu do pracy. 12 proc. przebadanych przez Benefit System przyznaje się do mniejszego zaangażowania w obowiązki służbowe nawet kilka razy w tygodniu. 14 proc. wyraża się o swojej pracy w negatywny sposób nawet kilka razy w tygodniu.

Jak podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), zmęczenie przekładające się na utratę produktywności pracowników kosztuje firmy 136,4 mld dolarów rocznie. Zatem zadbanie o ich dobrostan leży także w dobrym interesie pracodawców.

Kolejne wyzwanie dla menedżerów

Wsparcie zdrowia psychicznego zespołów to kolejne wyzwanie, jakie stawia rynek pracy przez menedżerami.

- W końcu są to osoby, które mają wpływ nie tylko atmosferę w pracy i na motywację zespołu, ale także na ich samopoczucie. A jak wynika z naszych obserwacji, rozwój i korzystanie z kompetencji miękkich stanowi dla nich ogromne wyzwanie. Szczególnie wyraźnie można to było zauważyć podczas zarządzania zespołem w czasie pracy zdalnej, na co niewielu było przygotowanych. W konsekwencji doświadczenie to było oceniane przez menadżerów jako trudne i stresujące. Praca zdalna i hybrydowa zostanie z nami na dłużej, a więc jest to niezwykle ważny obszar, do dalszego rozwoju i inwestycji. Szczególnie, że mamy dziś do czynienia z najniższym zaangażowaniem pracowników i nowymi oczekiwaniami wobec menadżerów – wyjaśnia Aleksandra Tokarewicz.

Jak dodaje, kluczem w takiej sytuacji jest zmiana dotychczasowego stylu zarządzania.

- Dawne metody zarządzania, nastawione jedynie na cele, nie mają szansy się sprawdzić. Niezwykle ważne jest zadbanie o dobre relacje w zespole, nadawanie sensu wykonywanym zadaniom i budowanie zaangażowania. To właśnie liderzy kształtują kulturę organizacyjną firmy i mają do odegrania najważniejszą rolę. Jestem więc przekonana, że szkolenia i warsztaty dla nich są kluczowe. To inwestycja, która się zwróci – zwłaszcza że dziś wygrywają te firmy, których „leadership” potrafi nie tylko przyciągnąć ludzi swoją porywającą wizją, ale też utrzymać pracowników i sprawić, że zechcą przynależeć do organizacji – tłumaczy Aleksandra Tokarewicz.

Aleksandra Tokarewicz (fot. mat. pras.)

Blue monday – o co chodzi?

Okazuje się, że blue monday to efekt statystycznych wyliczeń. Cliff Arnall, brytyjski psycholog i pracownik Cardiff University, w 2004 roku wyznaczył ten dzień za pomocą wzoru matematycznego. Wziął pod uwagę kilka czynników: meteorologię (krótki dzień, niskie nasłonecznienie), psychologię (dół z powodu niedotrzymania postanowień noworocznych) czy ekonomię (pusty portfel po świętach i sylwestrze).

"Depresyjny poniedziałek" to jednak zagrywka mocno reklamowa. Okazało się bowiem, że badania Cliffa Arnalla były wysyłane do różnych mediów przez firmę obsługującą biuro podróży Sky Travel. Firma postanowiła wykorzystać badania Arnalla, by zachęcać do kupna wycieczek, co miało pomagać w walce ze złym samopoczuciem.

