Citigroup wprowadza "piątki wolne od zooma"

Zoom-Free Fridays to nowa inicjatywa ogłoszona przez prezes Citygroup Jane Fraser. Jak podkreśliła w piśmie przesłanym pracownikom, "zatarcie granic między domem a pracą odbija się na dobrym samopoczuciu".

Zoom-Free Fridays to nowa inicjatywa ogłoszona przez Citygroup (fot. Shutterstock)

Wprowadzone przez Citigroup „Zoom-Free Fridays” ma być sposobem ma pomóc pracownikom banku radzić sobie ze stresem wywołanym pracą w czasach pandemii.

- Wiem, z waszych opinii i własnego doświadczenia, że zacieranie się granic między domem a pracą oraz "nieustępliwy dzień" w czasie pandemii odciska piętno na naszym samopoczuciu - napisała Jane Fraser w notatce, która została po raz pierwszy opublikowana przez Financial News.

Jak wyjaśniła, decyzja o zakazie wewnętrznych rozmów wideo w piątki została podjęta w odpowiedzi na informacje zwrotne od ponad 200 000 pracowników Citi na całym świecie.

- Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, która działa w różnych strefach czasowych, ale kiedy nasza praca regularnie przenosi się na noce, bardzo wczesne poranki i weekendy, może to uniemożliwić nam pełne naładowanie, a to nie jest dobre dla was ani ostatecznie dla Citi - podkreśliła. Ponadto uczuliła pracowników, by ci ograniczyli do minimum rozmowy zawodowe po zakończeniu godzin pracy oraz w weekendy.

Wprowadzenie "piątku wolnego od zooma", nie oznacza jednak że pracownicy będą mieć luźniejszy dzień w pracy. Jak zaznaczyła Jane Fraser, "nadal można oczekiwać, że pracownicy będą wskakiwać na wewnętrzne połączenia audio, a także zewnętrzne połączenia Zoom, w tym z klientami i organami regulacyjnymi".

"Zoom-Free Fridays" to kolejna inicjatywa mając wspomóc pracowników Citi. W tym roku po raz drugi zostanie zorganizowany "Citi Reset Day", który odbędzie się w piątek 28 maja. Prezes grupy zachęca także pracowników do częstszych urlopów.

Decyzja Citigroup została ogłoszona kilka dni po tym, jak grupa młodszych analityków banku Goldman Sachs opisała „nieludzkie” warunki pracy, w tym 95-godzinny tydzień pracy i przypadki nadużyć, do jakich miało dochodzić w firmie.

