Cisco stawia na "hybrydowy eksperyment"

Z deklaracji pracowników firmy informatycznej Cisco wynika, że mniej niż 1/4 z nich chce powrotu do biur na trzy lub więcej dni w tygodniu, po ich ponownym otwarciu. W związku z tym firma zdecydowała się wprowadzić powszechną pracę hybrydową. Oznacza to, że pracownicy będą mogli sami zdecydować, czy i w jakim wymiarze pracują z domu lub biura. Firma nie będzie narzucać odgórnych norm i pozostawi tę decyzję samym zespołom i ich liderom.

Z deklaracji pracowników Cisco wynika, że mniej niż 1/4 z nich chce powrotu do biur na trzy lub więcej dni w tygodniu (fot. Pixabay)

- Nasi pracownicy bardzo dobrze przystosowali się do nowych warunków pracy w trudnym i niepewnym czasie. Pandemia nauczyła nas, że każdy ma inny styl pracy i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które będzie odpowiednie dla wszystkich. Aby wykorzystać mocne strony naszych pracowników, musimy być elastyczni i otwarci na to, co najlepiej sprawdza się w przypadku każdej osoby i zespołu - tłumaczy Francine Katsoudas, EVP and chief people, policy & purpose officer w Cisco.

Nowy model pracy Cisco nazywa „hybrydowym eksperymentem”. Zarząd firmy zakłada, że pierwotne założenia mogą wymagać modyfikacji, a podczas cyklicznych spotkań z liderami zespołów będą podejmowane decyzje o ewentualnych zmian. Przyszłość nowego modelu będzie w dużej mierze uzależniona od opinii samych pracowników. Kluczem do sukcesu ma być zaufanie, empatia, przejrzysta komunikacja i nastawienie na dobrostan ludzi pracujących w firmie.

Sama praca zdalna nie jest w Cisco niczym nowym. Od ponad dekady, pracownicy firmy na całym świecie na co dzień korzystali z platformy Webex, która umożliwia współpracę z dowolnego miejsca.

Wprowadzenie formuły hybrydowej będzie jednak wymagało wdrożenia technologii umożliwiających skuteczną, płynną i bezpieczną współpracę.Niezbędne jest również odpowiednie dostosowanie przestrzeni biurowej, która z jednej strony będzie wspierała pracę w grupach, a z drugiej pozwoli spełnić normy sanitarne.

Platforma Cisco Webex to narzędzie, które umożliwia współpracę wszystkim użytkownikom organizacji niezależnie od poziomu ich umiejętności technologicznych. Rozwiązanie umożliwia także bezpieczny powrót do przestrzeni biurowej m.in. dzięki możliwości bezdotykowej obsługi terminali do współpracy, informacjom na temat obłożenia danej sali spotkań (co pozwala na zachowanie limitów osób w konkretnym pomieszczeniu) lub przypomnieniom o dezynfekcji pokoju przez służby porządkowe.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami niełatwe zadanie. Jeżeli nam się powiedzie, stworzymy bardziej inkluzywne, połączone i nastawione na współpracę środowisko pracy. Wiemy, że sukces oznacza lepszą przyszłość dla naszych pracowników, społeczności i całego świata - podsumowuje Francine Katsoudas.

