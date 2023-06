Ciężka praca nie jest dla nich, ale to oni zmieniają rynek pracy

Wypalenie zawodowe, uwięzienie w jednej pracy, chroniczny stres, czyli pojęcia tak charakterystyczne dla milenialsów, to coś, co pokolenie Z odrzuca. Okazuje się, że pieniądze dla nich są ważne, bo chcą zarabiać dużo, ale nie za wszelką cenę.

- Sama mam dzieci, które wpisują się w to pokolenie, widzę także, jak zachowują się nowi pracownicy w firmach, jakimi kieruję. Uważam, że to stereotypowe myślenie o Zetkach jest bardzo krzywdzące. Oni po prostu mają inne priorytety niż my i mają do tego prawo. Pamiętajmy, że ich dzieciństwo było inne niż nasze, często naznaczone nieobecnością ciężko pracujących rodziców, życiem w sieci, transformacjami w szkołach - mówi Sylwia Szwed, doradczyni biznesowa i mentorka przedsiębiorców.

Za pokolenie Z uznajemy osoby urodzone w latach 1995-2015, wychowane praktycznie w dobie internetu, co naznaczyło różnice miedzy nimi a milenialsami. Zetki żyją w globalnej wiosce, a wiedzę i idoli, w których wierzą, mają w telefonach. Często oskarżani są o lenistwo, roszczeniowość, brak dopasowania do panujących warunków i taki panuje stereotyp, gdy o nich myślimy. Czy słusznie?

- Ich ostatnie lata to zmiany wymuszone przez pandemię i wojnę. Są to rzeczy, które zostaną z nimi na zawsze. Nauczyli się życia w niepewności, ale mają też wymagania. Bardzo często denerwują nas młodzi kandydaci, którzy już na początku chcą zarabiać tyle samo, co doświadczeni pracownicy po wielu latach. Ale czy przy obecnych cenach dziwimy im się, że nie chcą godnego życia? Oczywiście, muszą się nauczyć, że nie wszystko dostaje się od razu na tacy, ale nie odmawiajmy im ambicji - innej niż nasza, bo oni już nie chcą się ścigać, szukają balansu - dodaje.

Paweł Gniazdowski, senior advisor w Lee Hecht Harrison Polska, zwraca uwagę, że pokolenie Z to pierwsze pokolenie wychowane w systemie edukacji, który mocno promował samorealizację czy poszukiwanie własnej tożsamości w odróżnieniu, a nawet w kontrze do edukacji tradycyjnej, nastawionej na dostosowywanie się do reguł społecznych i presji na tradycyjnie definiowany sukces (dobra materialne, prestiż, władza).

Pokolenie Z to pierwsze pokolenie wychowane w systemie edukacji, który mocno promował samorealizację czy poszukiwanie własnej tożsamości (Fot. Micaela Parente/Unsplash)

Na co pokolenie Z się już nie godzi? Lista nie jest krótka

Generacja Z to pokolenie epoki nie tylko cyfrowej, ale i hybrydowej. Wiele z tych osób rozpoczęło karierę podczas pandemii i zna tylko pracę zdalną oraz hybrydową. W związku z tym 64 proc. przedstawicieli pokolenia Z uważa, że ich „biurem” jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z internetem – tak wynika z badania firmy Jabra. Nie dziwi więc, że osoby z hybrydowej generacji dwa razy częściej niż milenialsi i niemal trzy razy częściej niż przedstawiciele pokolenia X wskazują, że ich zwykłym miejscem pracy jest „miejsce trzecie”, takie jak biuro coworkingowe, kawiarnia czy biblioteka.

- Ostatnio zauważalny był trend narzekania przez pracodawców na pracowników zdalnych i mamy też powrót do biur, nawet gdy tak naprawdę nie jest to potrzebne. Okazało się, że Zetki nie chcą tak pracować. Chcą być mobilne, przy czym gwarantują wykonaną pracę. Nie chodzi im o przesiedzenie 8 godzin. Jest to całkowicie inny etos niż znany nam do tej pory. Ostatnie kilka lat pokazało nam jednak, że się da i coraz więcej osób ceni sobie takie rozwiązania, ceni sobie elastyczność (także milenialsi to zauważyli, że da się inaczej). Młodzież z tego pokolenia zmienia także często pracę nie ze względu na zarobki, ale gdy tylko okaże się, że coś im nie pasuje - komentuje Sylwia Szwed.

- Jednych to oburza, ale słyszę, że coraz częściej im zazdrościmy odwagi i tego, że nie robią nic wbrew sobie. Bo Zetki nie godzą się na mobbing, na niewłaściwe traktowanie, na przemoc w pracy. Nie chcą też pracować non stop, bo muszą mieć czas na odpoczynek, na spotkania ze znajomymi, na podróże. I przecież nie ma w tym nic złego! – dodaje Szwed.

Szczęście zamiast kariery. "Młodzi ludzie nie żyją po to, by pracować"

Młodzi ludzie nie chcą żyć jak pokolenie ich rodziców, dla których permanentny stres czy nadgodziny były normą stanowiącą o wartości pracownika dla firmy. Nie dziwi więc fakt, że wykazują silną potrzebę godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym, przy czym ta pierwsza ma pomagać w realizacji osobistych potrzeb i aspiracji.

– Młodzi ludzie nie żyją po to, by pracować. Nie uważają, tak jak pokolenie ich rodziców, że praca to konieczny trud i znój. Praca stanowi tak dużą część ich życia, że powinna być przyjemna albo chociaż satysfakcjonująca. Powinna odpowiadać ich rzeczywistym potrzebom życiowym – nie tylko w kwestii wynagrodzenia, ale także jeżeli chodzi o samorealizację, zdrowie psychiczne, work-life balance itp. Jednocześnie praca, jeżeli rzeczywiście jest dobra, staje się dla młodych ludzi integralną i bardzo ważną częścią ich życia – komentuje Marcin Skotniczny, CEO agencji programistycznej Software Mansion.

Odejście młodych od kultury pracoholizmu potwierdzają wyniki raportu Deloitte "Pierwsze kroki na rynku pracy” (2022 r.), z których wynika, że tylko 27 proc. studentów w Polsce uważa, że praca jest wartością samą w sobie i źródłem największej satysfakcji.

Generacja Z to pokolenie epoki nie tylko cyfrowej, ale i hybrydowej (Fot. Avi Richards/Unsplash)

Pokolenie Z chce budować relacje w miejscu pracy

Bardzo ważne dla generacji Z są także relacje w pracy – z szefem i współpracownikami. Mogłoby się wydawać, że młodzi, którzy wychowali się w erze internetu i smartfonów, nie przywiązują tak dużej wagi do bezpośredniego kontaktu z innymi. To błędne założenie.

Pokolenie Z chce budować relacje w miejscu pracy i opierać je na zasadach etyki, wzajemnej otwartości i szacunku. Przedstawiciele generacji Z to indywidualiści, którzy cenią niezależność w pracy. Jest to jednak indywidualizm twórczy i nie wpływa na budowanie relacji z innymi.

– Szef jest ważny, bo decyduje o premii i karierze. To akurat bardzo rozsądne podejście. Oczywiście pokolenie Z bardzo ceni sobie dobre relacje w pracy na podobnej zasadzie jak ceni dobre relacje towarzyskie. To podejście jest właściwe, ale firmy nie umieją tego wykorzystać do swoich celów – ocenia Paweł Gniazdowski.

Raport „Zoomersi w pracy, czyli jak pokolenie Z podbija rynek pracy w Polsce” firmy Cpl Poland (2022 r.) potwierdza, jak ważne dla młodych są relacje i atmosfera. Na pytanie: „Co skłoni cię do pracy w jednej firmie powyżej 2 lat?" reprezentanci pokolenia Z wymieniają co prawda coroczne podwyżki (31 proc.), ale stawiają je na równi z przyjazną atmosferą (32 proc.) i niskim poziomem stresu (32 proc.).

