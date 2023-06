Cieszmy się, póki mamy zajęcie, bo praca może stać się dobrem luksusowym

Zmiany technologiczne postępują tak szybko, że według przewidywań do 2025 roku ludzie i maszyny będą wykonywać pracę w podobnym wymiarze czasu. Z drugiej strony kolejne kraje sprawdzają, jakie efekty przyniesie wprowadzanie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Czy to oznacza, że praca będzie tylko luksusem dla wybranych?

Z drugiej strony kiedy sztuczna inteligencja zagroziła pracy artystów, grafików, ilustratorów, tłumaczy, księgowych, edytorów i innych zawodów często wykonywanych z pasji i powołania (ChatGPT), coraz więcej osób wzywa do obrony pracy wykonywanej przez ludzi. List otwarty wzywający do wstrzymania prac nad sztuczną inteligencją podpisało wielu prominentnych naukowców i przedsiębiorców, w tym Elon Musk.

Jacek Gralak, AI portfolio director w Transition Technologies PSC w rozmowie z PulsHR.pl również zwracał niedawno uwagę na zmianę trendów w ostatnich latach. Jeszcze kilka lat temu zakładano, że rozwój technologiczny może być „największym zagrożeniem” dla pracowników niższego szczebla.

- Przed laty dominowało przekonanie, że technologia będzie zabierać zajęcia pracownikom niższego stopnia, a tzw. kadra zarządzająca oraz artyści, pisarze, dziennikarze nie muszą obawiać się sztucznej inteligencji. Tymczasem okazało się, że może być dokładnie odwrotnie i w dłuższej perspektywie zagrożone są właśnie tzw. zawody twórcze. Dzieje się tak, ponieważ sztuczna inteligencja przechodzi renesans w tworzeniu tzw. treści. Sto razy trudniej będzie autonomicznym robotem zastąpić osoby pracujące fizycznie i posiadające wiedzę ekspercką oraz 20-30 lat doświadczenia. Technologii łatwiej jest generować stockowe obrazki do artykułów, tworzyć tytuły, komponować muzykę i pisać teksty. I to już się dzieje, co każdy może przetestować – komentował.

Jak jednak podkreśla, rewolucji w obszarze zastępowania ludzi przez sztuczną inteligencję w ich zawodach się nie spodziewa. - Będą one raczej narzędziami usprawniającymi naszą pracę – podkreśla.

Strach przed konsekwencjami rozwoju technologii to nic nowego

Alicja Kotłowska, ekspertka ds. zarządzania z Uniwersytetu SWPS, przyznaje, że strach przed światem bez pracy nie jest niczym nowym.

- Historia poprzednich rewolucji technologicznych uczy nas, że w momencie transformacji systemowej na rynku pracy pewne zawody zanikają, ale pojawiają się nowe. Jeszcze w XVIII w. większość ludzi trudniło się rolnictwem. W wyniku rewolucji przemysłowej ludzie masowo tracili pracę na roli, ale znajdowali ją w fabrykach i w miastach. Podobnie, kiedy znaczenie przemysłu zaczęło maleć w związku z postępem technologicznym, tracili zatrudnienie w kopalniach, fabrykach, ale nowe miejsca pracy tworzyły się w sektorze usług - zwraca uwagę Alicja Kotłowska.

Historia poprzednich rewolucji technologicznych uczy nas, że w momencie transformacji systemowej na rynku pracy pewne zawody zanikają, ale pojawiają się nowe (fot. Shutterstock)

Jak dodaje, wielu naukowców przewiduje, że w przypadku obecnej rewolucji 4.0 i 5.0 możemy spodziewać się utraty znacznej części zawodów i prac. Jednak spodziewany jest także przyrost prac w innych dziedzinach, których jeszcze nie możemy nawet sobie wyobrazić. Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że do 2025 r. 85 milionów miejsc pracy może zniknąć w wyniku automatyzacji, digitalizacji i rozwoju sztucznej inteligencji. Jednocześnie prognozuje się powstanie zapotrzebowania na 97 milionów nowych miejsc pracy, które wymagają zupełnie innych kwalifikacji i kompetencji.

Alicja Kotłowska przypomina też, że już John Keynes, angielski ekonomista i twórca teorii interwencjonizmu państwowego, w ubiegłym wieku pisał o zjawisku "bezrobocia technologicznego", czyli utracie pracy w wyniku zastosowania nowych technologii. Jednak uważał, że innowacje technologiczne zastępujące pracę nie prowadzą do długoterminowych zmian w stopie zatrudnienia i bezrobocia w krajach uprzemysłowionych.

Samochody odebrały pracę dorożkarzom. Czy automatyczne samochody odbiorą ją kierowcom?

Kotłowska zwraca uwagę, że wyzwania, jakie stwarzają nowe technologie, nie polegają tylko na likwidacji miejsc pracy, ale także na tym, że zbyt mało pracowników ma umiejętności potrzebne do obsadzenia nowych stanowisk.

- Na przykład upowszechnienie się samochodu sprawiło, że dorożkarze tracili zajęcie i, aby utrzymać dochody, musieli się przekwalifikować. Czy jednak wielu dorożkarzy to urodzeni mechanicy samochodowi? Niestety, zmiana zawodu, kwalifikacji i dostosowania się do nowych technologii nie jest łatwa. Podobnie dziś kierowcy samochodów obawiają się upowszechnienia automatycznych aut, które pozbawią pracy miliony ludzi. Czy wielu kierowców ciężarówek odnajdzie się w świecie, w którym potrzebne są kompetencje cyfrowe i umiejętność programowania? - mówi.

Wiemy, że nie, dlatego też w 2020 r. ruszył globalny program pod egidą Światowego Forum Ekonomicznego „Rewolucja Przekwalifikowania” (Reskilling Revolution), mający na celu zapewnienie miliardowi ludzi lepszego wykształcenia, nowych umiejętności, cyfrowych kompetencji w nowym świecie, w którym będziemy pracować z robotami.

W długoterminowej perspektywie pracy nie powinno zabraknąć, jednak okres transformacji może być bolesny dla wielu pracowników.

Europejczycy chcą bezwarunkowego dochodu podstawowego

Zmiany technologiczne to jedno, druga sprawa to fakt, że coraz więcej państw sprawdza, jakie efekty przyniesie wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego. To model finansowania, który zakłada, że każdy obywatel - bez względu na sytuację życiową, otrzymuje od państwa taką samą kwotę pieniędzy, która miałaby pozwolić na zagwarantowanie minimum egzystencji. Obecnie programy pilotażowe BDP czekają na start pilotażu lub już są testowane w Polsce, Niemczech, Hiszpanii czy Walii.

W marcu 2020 r. badania przeprowadzone w 27 krajach Unii Europejskiej pokazały, że aż 71 procent Europejczyków popiera wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Pozwoliłoby to m.in. na zapewnienie środków do życia osobom, których zastąpiłyby maszyny.

- Świat bez pracy staje się coraz bardziej realny i jest powodem do radości dla ludzi, którzy myślą o pracy jak o kuli u nogi, niewolnictwie, przymusie, bezsensownym obowiązku. Jednak dla wielu pracowników praca spełnia funkcję nie tylko ekonomiczną i zarobkową, ale jest także platformą do kontaktów społecznych i daje możliwość samorealizacji. Jeśli inteligentne maszyny będą wykonywać coraz więcej prac, czy ludzkości - jak to pisał Voltaire w "Kandydzie" - grożą „nuda, występek i ubóstwo”, czy nasze obawy są uzasadnione? - podsumowuje Alicja Kotłowska.