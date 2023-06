Ciało na urlopie, ale głowa w pracy. Zamiast się zresetować, myślimy o powrocie do biura

Sezon wakacyjny ruszył na dobre. To wcale nie oznacza, że pracownicy są myślami daleko od pracy. Z badania PSH Lewiatan wynika, że 36 proc. aktywnych zawodowo Polaków w trakcie urlopu myśli o tym, co ich czeka po powrocie do biura.

Co więcej, ten brak resetu ma miejsce w sytuacji, kiedy ponad połowa aktywnych zawodowo Polaków czuje się przemęczona pracą. Na pytanie o to 37 proc. odpowiedziało, że raczej tak, a 13,7 proc., że zdecydowanie tak.

Spośród badanych blisko 36 proc. aktywnych zawodowo Polaków stwierdziło, że w trakcie urlopu myśli o tym, co ich czeka po powrocie do biura, blisko 23 proc. z nich myśli o swojej sytuacji zawodowej, a ponad 14 proc. odbiera służbowe maile i telefony. Z kolei odpowiadając na pytanie o to, co najczęściej przeszkadza im w odpoczynku, respondenci wskazywali głównie na brak poczucia stabilności finansowej (27,8 proc.), zbyt małą liczbę dni wolnych od pracy (26 proc.) i ogólną sytuację gospodarczą (24,5 proc.).

Autorzy badania sprawdzili, jak wygląda sytuacja nie tylko wśród pracowników, ale też wśród przedsiębiorców. Okazuje się, że stanowią oni grupę mającą potencjalnie najwięcej problemów z odpoczynkiem, podczas którego życie zawodowe mogłoby zejść na dalszy plan.

Na pytanie o przemęczenie pracą 40 proc. właścicieli firm odpowiedziało, że są nią raczej zmęczeni, a 16 proc., że zdecydowanie są nią przemęczeni. Blisko 36 proc. przedsiębiorców w czasie swojego urlopu zastanawia się nad tym, co ich czeka, gdy wrócą do pracy. 21 proc. myśli o swojej sytuacji zawodowej, a niewiele mniej (20 proc.) o problemach i przyszłości firmy. Na myślach jednak się nie kończy – 20 proc. sprawdza służbowe maile, a 17,5 proc. odbiera służbowe telefony.

(fot. Eilis Garvey/Usplash)

Co najbardziej przeszkadza im w odpoczynku? 35 proc. przedsiębiorców deklaruje, że jest to myślenie o pracy. Niewiele mniej, bo 33 proc., wskazuje w tym przypadku na ogólną sytuację gospodarczą i ekonomiczną, a 27 proc. na brak poczucia stabilności finansowej. 24 proc. przedsiębiorców wskazało na stres w pracy i przenikanie się życia zawodowego z prywatnym. Czy takie odpowiedzi zaskakują, biorąc pod uwagę fakt, że przez dwie ostatnie dekady zajmowaliśmy się budowaniem nowego systemu ekonomiczno-społecznego, a obowiązującą normą była praca „po godzinach”?

– Problem odcięcia się od pracy podczas urlopu wynika z tego, że mamy natłok myśli, który powoduje różne, czasem nieprzyjemne emocje – mówi Kinga Rucka, psycholożka i wykładowczyni Uniwersytetu WSB Merito Łódź. – To sprawia, że nie jesteśmy w stanie się odciąć, odpocząć, dobrze zregenerować. Mózg tak jak mięśnie potrzebuje odpoczynku. Dodatkowo pojawiają się myśli typu: czy na pewno wszystko zrobiłam, czy o niczym nie zapomniałam, czy jak wrócę z pracy, nie będę mieć zbyt dużo obowiązków i szef nie będzie zły. To też prowadzi do lęku i napięcia, które zaprząta nam głowę, przez co nie możemy się skupić na tym, co faktycznie nas interesuje, co lubimy robić.

Dodaje, że bardzo trudno jest się uwolnić od możliwości "zaglądania" do pracy. Kiedy na wyjazd bierzemy ze sobą laptopa, a w dzisiejszych czasach nawet w prywatnym telefonie mamy podłączonego służbowego maila, to każde piknięcie powoduje w nas poczucie lęku i automatycznie sprawdzamy, co to za mail, chcąc na niego odpowiedzieć.

Był czas na pracę, teraz jest czas na odpoczynek

- Rodząca się polska przedsiębiorczość faktycznie potrzebowała mocnego zaangażowania. Niestety, cierpkie owoce takiej postawy zbieramy teraz – Polacy narzekają na przemęczenie, które szczególnie doskwiera właścicielom firm. A przecież prowadzenie biznesu nie jest jednoznaczne z tym, że trzeba poświęcać pracy kilkanaście godzin na dobę – mówi Robert Rękas, prezes Lewiatan Holding, inicjatora Urodzonych Przedsiębiorców.

Jak dodaje, zmieniają się normy społeczne, w tym oczekiwania pracowników i klientów, z których opinią przedsiębiorca musi się liczyć.

- Dla generacji Z równowaga między pracą a życiem osobistym jest ważna. Dla „zetek” mają także znaczenie zaangażowanie społeczne firmy i dobre relacje panujące w miejscu pracy. Współczesny przedsiębiorca nie może zbagatelizować zmiany, jaka dokonuje się w postrzeganiu wartości, którą obdarzamy pracę. Jednak refleksja o tym, że warto zadbać o środowisko i pracowników, pojawić się może tylko w głowie osoby, która w pierwszej kolejności zadba o własne potrzeby. Zdrowie, odpoczynek i równowaga fizyczno-duchowa są niezwykle ważne dla osiągnięcia sukcesu w pracy czy w biznesie i stają się wartościami, które zaczynają na nowo definiować naszą rzeczywistość - dodaje Robert Rękas.

