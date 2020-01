Chiny i Rosja nie odesłały wszystkich pracowników z Korei Północnej

Rosyjskie władze przekazały informację o niedotrzymaniu terminu 23 stycznia. Uzasadniły, że sytuacja nie jest winą Moskwy. Jak twierdzą Rosjanie, oddelegowania obywateli Korei Północnej nie udało się dokończyć ze względu na "obiektywne trudności." Efektem tych wydarzeń Rosja nie była w stanie dotrzymać sankcji, jakie nałożono na Pjongjang dwa lata temu, kiedy pojawił się problem z pracownikami z Korei.

Drugim krajem, który podał do publicznej wiadomości, że nie udało mu się odesłać Koreańczyków z Północy do ich ojczyzny, były Chiny. Te informację przekazano 22 stycznia.

W myśl rezolucji ONZ z 2017 r. wszystkie kraje członkowskie organizacji musiały do końca 2019 r. odesłać do Korei Północnej obywateli tego kraju, którzy zarabiali na ich terenach, zwłaszcza gdy byli wynagradzani w obcej walucie. ONZ uzasadniało, że pieniądze zarabiane przez tak pracujących pomagały finansować koreański program nuklearny.

W ocenie Stanów Zjednoczonych z pracy Koreańczyków poza granicami ich kraju reżim mógł pozyskiwać nawet 500 milionów dolarów rocznie. Te informacje nie są do końca pewne. To tylko szacunki. Osób oddelegowanych do pracy w różnych krajach miało być nawet 100 000. W Chinach pracowała połowa z nich, a w Rosji około 30 000.

Rosjanie twierdzą, że nie zdołali odesłać do Korei Północnej około 1000 osób. Rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zakharova stwierdziła w wypowiedzi cytowanej przez agencję Reuters, że termin nie został dotrzymany z powodów transportowych. Między Rosją a Koreą Północną latają tylko dwa samoloty. Pociągów też jeździ niewiele. W ocenie rzecznik ministerstwa w żadnym wypadku nie było celem Moskwy, by nie dotrzymać terminu. - Większość pracowników z Korei Północnej opuściła nasz kraj - zauważyła.

Rosjanie w 2018 r. ograniczyli ważność wiz pracowników z Korei Północnej do jednego roku. Nim rozpoczęto naciski dyplomatyczne i wprowadzono sankcje na Pjongjang, Rosja wydawała obywatelom KRLD od 12 tys. do 15 tys. wiz pozwalających na czasową pracę. Jak się szacuje, w szczytowych momentach ostatnich lat liczba pracujących w Federacji Rosyjskiej Koreańczyków oscylowała w granicach 37 tys.

Wielu Koreańczyków z północy w 2017 r. pracowało w arabskich państwach Zatoki Perskiej. Według agencji AP było ich na Bliskim Wschodzie 6 tys. - w tym 2,5 tys. w Kuwejcie, 2 tys. w Katarze oraz 1,5 tys. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

