Chcesz zatrzymać "Zetkę" w firmie? Postaw przed nią nowe wyzwania

Aż 79 proc. pracowników w wieku 16-24 pozytywnie postrzega swoją przyszłość w obecnym miejscu pracy. Nieco wyższym stopniem optymizmu wyróżniają się ich europejscy rówieśnicy (83,7 proc.). Biorąc pod uwagę wiarę w swoje umiejętności, w Polsce 81 proc. pokolenia Z (urodzeni w latach 1995-2012) uważa, że ich kompetencje wystarczą do osiągnięcia sukcesu zawodowego (średnia europejska wynosi 84 proc.) – wynika z danych raportu „Workforce View in Europe 2019”.

– Chłonny w ostatnich latach rynek pracy z dużym entuzjazmem przywitał nowe pokolenie. Jednak już teraz wiadomo, że pracodawcy, aby zatrzymać „Zetki” w firmie, będą musieli znacznie zmienić dotychczasowy styl zarządzania zespołem. W przeciwieństwie do millenialsów i pokolenia X, najmłodszym pracownikom zależy przede wszystkim na równym traktowaniu i partnerskich relacjach z szefem. Zwracają też uwagę na misję firmy i realizowane przez nią działania CSR – mówi Anna Barbachowska, HR business partner z firmy ADP Polska.

Pokolenie „ja”

Jak wynika z badania ADP, „Zetki” są najliczniejszą grupą wiekową, która rozważa przejście na samozatrudnienie lub freelancing. Ponad 72 proc. z nich jest zainteresowanych taką formą pracy. Co ciekawe, Polacy wyprzedzają w tym aspekcie swoich europejskich rówieśników, spośród których za samozatrudnieniem lub freelancingiem jest 58 proc.

„Zetki” pomimo tego, że cenią sobie samodzielność, łatwo nawiązują kontakty i potrafią pracować w grupie, co czyni je dobrymi pracownikami.

– Zetki wchodziły na rynek pracy w okresie niskiego bezrobocia. Dzięki temu przedstawiciele tego pokolenia nie doświadczyli wielomiesięcznego procesu poszukiwania pracy i szybko znaleźli odpowiadające im stanowisko. Między innymi z tego może wynikać ich pewność siebie. Tym, co je wyróżnia jest nie tylko wiara we własne możliwości i wielozadaniowość, ale również znajomość bieżących trendów. Potrafią bardzo szybko dopasować się do wymagań współczesnego świata. Pokolenie to nie jest jednak idealne – ich lojalność jest niższa w porównaniu do innych grup wiekowych. Niewielu z nich deklaruje chęć pozostania w obecnej pracy dłużej niż 5 lat – tłumaczy Barbachowska.

Nie zatrzymuj „Zetki” na siłę

Jak podkreślają specjaliści rynku pracy pokolenie „Z” charakteryzuje mocna świadomość i potrzeba rozwoju. Dlatego najskuteczniejszą metodą na zatrzymanie przedstawiciela pokolenia Z w firmie jest stawianie mu nowych wyzwań. Należy jednak pamiętać o jednej istotnej kwestii. Pokolenie Z dużą wagę przywiązuje do równości i równouprawnienia – w badaniu ADP aż 76 proc. z nich twierdzi, że zmieniłoby pracę, gdyby w ich obecnym miejscu zatrudnienia płace kobiet i mężczyzn nie byłyby na takim samym poziomie. Przedstawiciele pokolenia Z szczególną uwagę zwracają również na dyskryminację ze względu na wiek – ponad 11 proc. z nich twierdzi, że ze względu na ich młody wiek czuje się w pracy dyskryminowana. Co ciekawe, w odczuwaniu tej formy dyskryminacji „Zetki” są podobne do millenialsów – ponad 12 proc. pracowników tego pokolenia odczuwa, że ze względu na ich wiek ich kompetencje nie są właściwie docenianie.