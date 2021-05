Chcesz porzucić etat i założyć firmę, ale boisz się ryzyka? Jest trzecia droga

Prawie 40 proc. z nas nie jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej - wynika z badań, które są częścią raportu Trust@Work przygotowywanego przez organizatorów konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Czy franczyza może być rozwiązaniem tego problemu?

- Wielu z nas myślało o tym, żeby porzucić pracę na etacie, w korporacji czy cudzej firmie i samemu spróbować sił w biznesie, ale wiąże się to z dużym ryzykiem i w efekcie niewielu decyduje się na taki krok - podkreślał Damian Kuraś, były dziennikarz ekonomiczny prowadzący debatę "Od pracownika do przedsiębiorcy – czyli jak franczyza zmieniła rynek pracy”, która została zorganizowana przez konkurs Pracodawca Godny Zaufania.

Badania przeprowadzone przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna wskazują, że najmniej zadowolonymi pracownikami są ludzie w wieku 25-34 (51 proc.) oraz powyżej 55. roku życia (50 proc.). Autorzy badania zapytali również o to, jak oceniamy firmę, w której pracujemy. Okazuje się, że bardzo lub raczej pozytywnie ocenia obecnego pracodawcę 57 proc. badanych. Raczej i bardzo negatywnie 11 proc. Zaś 32 proc. ocenia pracodawcę trochę negatywnie i trochę pozytywnie. Ci ciekawe, z wiekiem rośnie pozytywny odbiór firmy, w której pracujemy.

Jak podaje dr Tomasz Baran z wydziału psychologii UW, partner merytoryczny Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, pójście na swoje i otwarcie własnej działalności mogłoby być dla osób niezadowolonych z obecnego zatrudnienia ciekawą alternatywą.

- Niestety ciągle pokutuje coś takiego jak mit bezpieczeństwa pracy na etacie albo większe poczucie bezpieczeństwa pracy dla kogoś. Ten wymiar poczucia bezpieczeństwa w dużym stopniu decyduje o tym, na ile osoba jest skłonna pracować u kogoś na etacie, a na ile funkcjonować samodzielnie - mówi dr Tomasz Baran z wydziału psychologii UW, partner merytoryczny Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna.

Franczyza sposobem na poprawę zawodowych losów?

Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2020 r., czyli do dnia ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, liczba aktywnych działalności gospodarczych w naszym kraju wzrosła z 2,4 mln do 2,47 mln. Dziś w Polsce działa 1310 sieci franczyzowych i 83 tys. franczyzobiorców. Najbardziej popularnymi biznesami są handel – sklepy spożywcze oraz usługi – koncepty gastronomiczne.

Grzegorz Łaptaś, partner w PwC zauważa, że wyniki ich badan pokazują, iż franczyza w Polsce ma się bardzo dobrze, a liczba takich przedsięwzięć rośnie co rok w tempie 5 proc. To dużo szybciej niż w krajach rozwiniętych takich jak Wielka Brytania czy Niemcy, gdzie ten wzrost jest na poziomie ok. 1 proc.

- Jesteśmy narodem bardzo niezależnych ludzi, którzy cenią sobie swobodę, nie lubią robić tego, co im inni każą, dlatego mamy 2,5 mln drobnych przedsiębiorców. Jestem przekonany, że czynnik kulturowy ma bardzo duży wpływ na to, że tak chętnie decydujemy się zakładać własny biznes czy też stawiać na franczyzę - mówił podczas debaty.

Jak wyjaśnia Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, franczyza to gotowa koncepcja biznesowa, umowa zawierana jest między franczyzodawcą, czyli właścicielem danej marki a franczyzobiorcą, czyli przedsiębiorcą, który korzysta ze sprawdzonego modelu biznesowego.

- Franczyza tworzy nowe biznesy, nowe miejsca pracy, w konsekwencji zmniejsza bezrobocie i przyczynia się do aktywizacji zawodowej. Przyczynia się do rozwijania przedsiębiorczości, a w Polsce duch przedsiębiorczości jest bardzo silny – większy odsetek ludzi czynnych zawodowo, w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, myśli o pracy na własny rachunek. Jeśli więc mamy ograniczony kapitał i chęć założenia własnego biznesu – franczyza jest dobrym pomysłem na osiągnięcie sukcesu - przekonuje Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Jak dodaje, wiąże się to z pokonaniem wielu przeszkód, formalnych, ryzyka, czy po prostu braku doświadczenia w działalności na własny rachunek. Natomiast - jak zapewnia Arendarski - bycie franczyzobiorcą likwiduje wiele z tych kłopotów i pozwala skupić się na głównej części prowadzenia biznesu. W efekcie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej jest dużo mniejsze, tak samo jak ryzyko upadłości.

- Jest to praca bardziej urozmaicona; jest się sobie szefem, mamy dużo większe pole do działania, więc moim zdaniem franczyza jest kuszącym rozwiązaniem dla osób, które są niezadowolone ze współpracy z obecnym pracodawcą - podsumowuje Arendarski i przyznaje, że franczyza pozwala ludziom przedsiębiorczym spełnić swój sen o własnym biznesie.

Franczyza w praktyce

Żabka Polska to jedna z firm, która funkcjonuje w modelu franczyzowym. Tylko w zeszłym roku sieć otworzyła ponad tysiąc placówek. Każda z nich prowadzona jest przez franczyzobiorcę.

- Bez dobrego modelu franczyzowego, czyli bez stworzenia modelu wspierającego franczyzobiorcę, który daje wartość dodaną w postaci wsparcia, nie bylibyśmy w stanie zbudować sieci liczącej obecnie siedem tysięcy sklepów - wylicza Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Jak dodaje, Żabka stworzyła model franczyzowy na bazie dialogu z franczyzobiorcami, który stale trwa.

- Dzięki temu jesteśmy w stanie dynamicznie i precyzyjnie odpowiadać na powstające oczekiwania czy wyzwania rynkowe. Bardzo ważne jest wsparcie dla franczyzobiorców. Wsparcie Żabki rozpoczyna się na samym starcie już podczas zawierania umowy o współpracę z nowym franczyzobiorcą i procesu szkolenia. Następnym ważnym aspektem są wszystkie narzędzia ułatwiające bieżącą pracę. Jako Żabka bardzo dużo zainwestowaliśmy w nowoczesne technologie, które na bieżąco ułatwiają i pomagają franczyzobiorcom prowadzić swoje biznesy - wyjaśnił Adam Manikowski.

Kamil Rybikowski z biura Rzecznika MŚP przypomina, że działa specjalny zespół, który ma za zadanie ułatwić współpracę na linii franczyzobiorca-franczyzodawca.

- Odbywają się tu rozmowy, staramy się zażegnywać problemy, jakie pojawiają się między franczyzobiorcami i franczyzodawcami, czyli współpracującymi ze sobą stronami, których interesy nie muszą być zawsze zbieżne. Dlatego też zespół podjął się opracowania kodeksu dobrych praktyk franczyzowych, tak by w ramach samoregulacji można było ustalić takie przepisy, które będą chroniły interesy obu stron. To bardzo istotne, bo coraz częściej w debacie publicznej pojawiają się głosy mówiące o nierównowadze obydwu stron - zaznacza Kamil Rybikowski.