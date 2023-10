Chcą zachęcić pracodawców do zatrudniania osób neuroróżnorodnych

Poznań chce zachęcić pracodawców do zatrudniania osób neuroatypowych (fot. Unsplash/Cowomen)

Poznań chce zachęcić pracodawców do zatrudniania osób neuroatypowych (fot. Unsplash/Cowomen)

Za realizację kampanii odpowiedzialna jest lokalna agencja Luckyyou. Ambasadorami są pracujące w Poznaniu osoby neurorożnorodne. Motyw graficzny zastosowany w akcji opiera się na zabiegu złudzenia optycznego, w którym napis na nośniku widoczny jest dopiero z pewnej odległości lub po dłuższym patrzeniu, co symbolizuje patrzenie na osoby neuroatypowe przez pryzmat ograniczeń, a nie potencjału.

Miasto chce zachęcić poznańskich pracodawców do zatrudniania osób neuroatypowych (m.in. ADHD, autyzmu, dysleksji) w swoich firmach. Kampania ma pomóc zobaczyć i poznać mocne strony takich kandydatów. A są to kreatywność, wysoki poziom koncentracji, specjalistyczna wiedza merytoryczna czy precyzja, dokładność i pasja.

W połowie września podobna akcja wystartowała w całej Polsce. Minister Waldemar Buda zainaugurował zorganizowaną przez Fundację JiM kampanię „Jestem neuroróżnorodn_”, która również ma podnosić świadomość na temat potencjału zawodowego osób w spektrum neuroróżnorodności.

- Osoby neuroatypowe są bardziej kreatywne, dostrzegają prawidłowości tam, gdzie inni jeszcze ich nie widzą, twórczo łączą z pozoru odległe fakty, pracują z pełną pasją. Czas dostrzec i uwolnić nasz potencjał – powiedział Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM.

Grafika: materiały prasowe LUCKYYOU

Jako neuroróżnorodne określa się osoby, których systemy neurologiczne funkcjonują inaczej niż ma to miejsce u osób neurotypowych. Jak wyjaśniła dr hab. Katarzyna Śledziewska z Uniwersytetu Warszawskiego, mają one różnego rodzaju deficyty związane są z neuroróżnorodnością. To osoby z dysleksją, dyskalkulią, spektrum autyzmu lub z ADHD.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl