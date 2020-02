Chatboty wspierają pracowników Biedronki w codziennej pracy

Na wprowadzenie chatbota zdecydowała się sieć Biedronka. We współpracy z firmą KODA Bots sieć wprowadza sztuczną inteligencję, która ma służyć ponad 67 tys. pracownikom.

Cyfrowa transformacja nie tylko pomaga firmom w procesach rekrutacyjnych, ale jest poważnym wsparciem w zarządzaniu wewnętrznymi sprawami pracowników.

Ostatnie badania Gartnera wykazały, że już 37 proc. firm wdrożyło sztuczną inteligencję, a w ciągu ostatnich czterech lat liczba organizacji korzystających z różnych form automatyzacji wzrosła o 270 proc. Firmy dostrzegają bowiem, że szybka komunikacja to podstawa – zwłaszcza do bezawaryjnego funkcjonowania każdego działu HR, w którym skuteczne i wydajne interakcje z pracownikami są kluczem do sukcesu firmy.

Dobrą komunikację zapewnią chatboty, które dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) oraz technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP) w swobodny sposób porozumiewają się z rozmówcami za pomocą czatu (umieszczonego na stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub w dedykowanych aplikacjach i komunikatorach).

Rozwiązanie przyjęte przez Biedronkę, działa w oparciu autorską platformę ACMS (eng. Automated Communication Management System). System osadzono w serwisie dostępnym dla wszystkich pracowników, a jego widoczną końcówką jest w tym przypadku chatbot.

- Narzędzie skraca czas reakcji poświęcony z reguły na ręczne wyszukiwanie odpowiednich treści, obniża koszty operacyjne, upraszcza powtarzalne procesy i co ważne - personalizuje kontakt - mówi Mariusz Pełechaty, CEO KODA Bots. - Dzięki automatyzacji komunikacji, błędy spowodowane czynnikiem ludzkim praktycznie nie występują, co znacznie przyśpiesza np. wdrażanie pracowników czy pozyskiwanie wiedzy na tematy ich interesujące - dodaje Pełechaty. Pierwsze, testowe, wdrożenie odbyło się pod koniec sierpnia 2019 roku. Opieką chatbota zostały objęte wszystkie pytania związane z logowaniem i rejestracją w pracowniczym extranecie. Teraz sieć Biedronka uruchamia rozwiązanie w pełniejszym zakresie. - Chatbot skierowany do pracowników to rzadko spotykane rozwiązanie. Dlatego pierwsze wdrożenie zaplanowaliśmy tak, aby z jednej strony zaadresowało konkretne wyzwanie, a z drugiej dało nam szansę na zaobserwowanie, jak na ten innowacyjny kanał komunikacji reaguje zespół Biedronki - podkreśla Marcin Rybicki, menedżer ds. komunikacji cyfrowej w sieci Biedronka. - Po kilku miesiącach działania i kilkudziesięciu tysiącach rozmów, które chatbot odbył z pracownikami, widzimy, że jest to narzędzie dające dodatkowe wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres tematyczny, którym zajmie się chatbot - zapowiada Rybicki. Jeronimo Martins Polska, wspólnie z KODA Bots, przygotowało nie tylko nowe obszary tematyczne, ale i funkcje, które umożliwiają generowanie przez chatbota spersonalizowanych odpowiedzi: od tak prostych, jak używanie w rozmowie imienia pracownika, po zaawansowane mechanizmy dostarczania informacji dotyczące konkretnych programów wsparcia. To nie pierwsza innowacja w Biedronce. W grudniu w kilku sklepach w Polsce pracownicy Biedronki rozpoczęli testowanie okularów z wirtualną rzeczywistością. Gogle VR służą do prowadzenia szkoleń z zakresu wypieku pieczywa. - Rozpoczęliśmy testy VR, bo jest to wygodne narzędzie, uczące w realistyczny sposób umiejętności, które są trudne lub kosztowne w nauce tradycyjnej. W tym momencie rozwiązanie wdrażamy przy jednym z najbardziej wymagających procesów w sklepie - wypieku pieczywa. Zaletą gogli VR jest to, że umożliwiają wielokrotne ćwiczenia, ale i popełnianie błędów w bezpiecznym środowisku. Są też atrakcyjnym elementem wdrażania do pracy nowych osób - mówi Katarzyna Kozyra, starszy menedżer ds. szkoleń w sieci Biedronka.

