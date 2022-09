Centralne sterowanie kwitnie. Polscy menedżerowie tkwią w poprzedniej epoce

Aż 86 proc. polskich prezesów badanych przez EY uważa, że strategia powinna być realizowana odgórnie. Jedynie 14 proc. prezesów w Polsce ufa, że ich zespoły mogą podejmować trafne decyzje strategiczne i je z sukcesem wdrażać.

Dla porównania, na świecie te wartości rozkładają się praktycznie po równo - niemal połowa (46 proc.) prezesów firm zagranicznych ufa w umiejętności swoich zespołów w kwestii podejmowania właściwych decyzji biznesowych, jedynie 54 proc. prezesów globalnie wierzy w sukces odgórnie realizowanej strategii.

Równolegle jedynie 24 proc. prezesów polskich przebadanych firm ma przekonanie, że ma wystarczająco dobry zespół, by powierzyć mu wdrożenie strategii w firmie. Aż trzy czwarte ankietowanych zadeklarowało, że chętnie korzysta z pomocy zewnętrznych doradców, aby założenia strategiczne były szybciej wprowadzane w życie.

Globalnie natomiast rozkład głosów zarządzających firmami wierzących w umiejętności własnych pracowników i skłonnych korzystać z pomocy zewnętrznych doradców rozkłada się niemal po połowie (53 proc. do 47 proc.).

Źródło: EY

Warto dodać, że trzy czwarte polskich CEO (74 proc.) chętniej wynagradza poszczególne osoby za wkład w realizację strategii niż zespoły za kolektywną pracę i wysiłek. W zagranicznych firmach proporcje pomiędzy tymi zachowaniami dzielą się po równo (50 proc. do 50 proc.).

- Z naszego badania widać wyraźnie, że polscy top menedżerowie wciąż tkwią w epoce, w której królowało ręczne starowanie firmą i wciąż mają opory przed większym delegowaniem decyzyjności na pracowników niższych szczebli. Tego typu myślenie może okazać się szczególnym obciążeniem zarządów polskich firm w kryzysie, coraz wyraźniej rysującym się na gospodarczym horyzoncie gdy o losach firmy może zdecydować elastyczność w radzeniu sobie z potencjalnymi problemami – mówi Arkadiusz Gęsicki, partner odpowiedzialny za działalność EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich oraz lider EY-Parthenon w regionie CESA.

Od dawna mówi się, że mikrozarządzanie to jednak pułapka, w które może wpaść osoba zarządzająca zespołem. W ten sposób pozbawia pracownika samodzielności - lider wskazuje palcem, co i jak należy zrobić, uważając przy tym, że jego metoda realizacji zadania jest jedyna i najlepsza.

- Mikrozarządzanie to zabijanie inicjatywy w pracownikach, zwłaszcza tych bardziej zaangażowanych. Odbiera ono pracownikom poczucie kontroli w obszarze zawodowym, a w dłuższej perspektywie może być powodem wypalenia zawodowego. Ludzie, którzy stosują tak daleko posuniętą kontrolę, zazwyczaj nie czują się pewnie w roli lidera, ponieważ wiedzą, że ich autorytet jest oparty wyłącznie na formalnym źródle władzy - wyjaśnia Dominika Maciołek, trener biznesowy z Genwhy.

Menedżerowie walczą o zaangażowanie i przywiązanie pracowników

Paradoksalnie jednym z większych wyzwań, które widzą przed sobą rodzimi CEO w realizacji strategii jest zdobycie przywiązania pracowników (17 proc. i jest to problem numer dwa, zaraz po szybkim i efektywnym wykorzystaniu danych do śledzenia rozwoju firmy), podczas gdy na świecie entuzjazm pracowników w realizacji strategii jest na dalszym, czwartym, miejscu, z 13 proc. wskazań.

- Polscy pracodawcy, pamiętający dobrze lata kryzysu gospodarczego i wysokie bezrobocie, mają jeszcze poważną lekcję do odrobienia w zakresie zarządzania pracownikami. Wiadomo, że bardziej zaangażowani i skuteczni są pracownicy, którym powierza się odpowiedzialność za losy firmy i możliwość realizacji własnych rozwiązań. Krajowi CEO już wiedzą, że zaangażowanie jest potrzebne, nie potrafią tego jednak przełożyć na atmosferę zaufania w firmie i rozdzielenie władzy pomiędzy pracowników młodszych rangą – mówi Arkadiusz Gęsicki.

Wizja i determinacja - one pomogą osiągnąć sukces po pandemii

Prezesi w badaniu przygotowanym przez EY wskazują cechy lidera potrzebne, aby odnieść sukces w warunkach post-pandemicznych. Zarówno w Polsce i jak globalnie najważniejsze są wizja i determinacja – wskazywane przez odpowiednio 24 proc. i 25 proc. respondentów.

Różnice pojawiają się na dalszych miejscach. Polscy liderzy stawiają bardziej na inteligencję emocjonalną (20 proc.) i wytrwałość (16 proc.), a międzynarodowi – wysoko stawiają otwartość i przejrzystość (16 proc. wskazań).

- Otwartość, na którą stawiają międzynarodowi liderzy, niesie za sobą również zaproszenie do współpracy w zespołach i większą chęć wspierania różnorodności w organizacji – zauważa Arkadiusz Gęsicki.

Rośnie znaczenie ESG, także w Polsce

Jakie są kluczowe zagadnienia dla prezesów i dla firm, którymi zarządzają? Z badania EY wynika, że globalnie trzy kluczowe pozycje zajmują kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem – poprawa wpływu firmy na środowisko (21 proc. wskazań), większy nacisk na różnorodność (15 proc. odpowiedzi) i ochrona klimatu (13 proc.).

W Polsce również wskazaniem numer jeden jest poprawa wpływu firmy na środowisko (26 proc.), ale już kolejnym wskazaniem jest poprawa ład korporacyjny (18 proc.), co udowadnia obiegową tezę o tym, jak dużo rodzime firmy mają do zrobienia w tej ostatniej kwestii.

- Wysoka pozycja ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny - przyp. red.) w badaniu wyraźnie wskazuje na rosnącą rolę przedsiębiorstw w kształtowaniu szerszego otoczenia biznesowego. Z polskiej perspektywy to bardzo cieszy i pokazuje coraz większą świadomość, jak dużo w tym obszarze jest jeszcze u nas do zrobienia. Obok ESG coraz bardziej istotną kwestią w zarządzaniu staje się również technologia – prezesi ankietowanych firm jasno wskazują, że jednym z najważniejszych wyzwań przed nimi stojących jest efektywne zastosowanie nowych technologii w zarządzaniu. Od tej drogi nie ma odwrotu – mówi Arkadiusz Gęsicki.

O tym, jak ważne jest ESG mówiła także w rozmowie z PulsHR.pl prezes Lux Medu Anna Rulkiewicz. Jak twierdziła, można bardzo łatwo przekonać niezdecydowane spółki do do tego, żeby wprowadziły ESG. Jak?

- Wystarczy uświadomić im, że jeśli nie chcą działać w taki sposób, to już powinni szukać sobie miejsca do prowadzenia biznesu na innej planecie. Jeśli jednak zamierzają działać na Ziemi, to tutaj nie ma innej opcji. Życie i tak ich do tego zmusi. Pojawią się partnerzy, którzy powiedzą, że nie będą podpisywali umów z firmami, które nie dążą do dbania o środowisko i o ludzi, które nie zwracają uwagi na ekologię - mówi .

