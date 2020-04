CCC stawia na wirtualną obsługe klienta. Pomoże chatbot

Chatbot sprawdzi dostępność produktu i konkretnego rozmiaru, a także jego cenę. Udzieli też informacji o bieżącym zamówieniu, przesyłce czy procesie reklamacyjnym, a także lokalizacjach i godzinach otwarcia sklepów.

- Wirtualny doradca pracuje 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, co czyni go najbardziej dostępnym i jednocześnie „zapracowanym” sprzedawcą CCC. Jest to niezwykle istotne szczególnie teraz, gdy jesteśmy ograniczeni jeśli chodzi o bezpośredni kontakt klientów z pracownikami sklepów - mówi Robert Prokopowicz, szef działu obsługi klienta CCC.

Chatbot opracowany jest na bazie rozwiązania Google - Dialogflow i umożliwia zautomatyzowaną obsługę użytkownika poprzez maszynę, która poprzez dialog w formie tekstowej oraz głosowej odpowiada na zapytania użytkownika.

Aby skorzystać z pomocy wirtualnego sprzedawcy wystarczy zalogować się na fanpage CCC Shoes & Bags i kliknąć ikonkę Messengera lub w Google Assistant poprzez wywołanie „Porozmawiaj z CCC”. Chatbot cały czas uczy się nowych zapytań klientów, przez co sprawnie odpowiada na bieżące potrzeby informacyjno-doradcze.